Milei y Macri sellaron un nuevo acercamiento en Olivos en medio de la crisis política

El mandatario actual y el expresidnete volvieron a reunirse este viernes.

Javier Milei volvió a abrir las puertas de Olivos a Mauricio Macri , en un encuentro que se desarrolló este viernes por la tarde y se extendió por casi dos horas.

Fue la segunda reunión en apenas cinco días entre el Presidente y el líder del PRO, lo que confirma un proceso de acercamiento político en medio de la compleja coyuntura que atraviesa el oficialismo .

Según publican medios porteños, Milei le solicitó a Macri el acompañamiento legislativo del PRO para la etapa posterior a las elecciones del 26 de octubre. El objetivo: recuperar la iniciativa en el Congreso y destrabar proyectos clave como la reforma fiscal y la laboral, que el Gobierno no logra aprobar desde abril.

Macri fue cauto. Señaló que el respaldo de sus legisladores no alcanza por sí solo y que será necesario que el oficialismo sume apoyos de otras fuerzas y de gobernadores . Milei coincidió y aseguró que trabaja para consolidar una base de hasta 140 diputados afines entre propios y aliados.

MACRI-MILEI-ADVERTENCIA-1-1.jpg Mauricio Macri y Javier Milei volvieron a tejer relaciones tras un distanciamiento de casi un año.

La foto política y el rol de Karina Milei

En la mesa también estuvieron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, quien volvió a cruzarse con Macri tras una prolongada distancia marcada por tensiones electorales.

Al terminar el cónclave, el propio Presidente difundió un mensaje en redes sociales: “Recién hemos terminado una muy fructífera reunión con el expresidente Mauricio Macri, Guillermo Francos y Karina Milei, en la que acordamos trabajar en conjunto a partir del 27 de octubre para construir consensos y avanzar en las reformas estructurales que necesita nuestro país”, escribió.

Espert, tema incómodo en la charla entre Milei y Macri

Aunque desde el entorno macrista se deslizó que el exmandatario repudia la candidatura de José Luis Espert —acusado de vínculos con el narcotráfico—, la versión oficial indica que el tema no estuvo sobre la mesa.

De todas formas, la situación del economista preocupa a la campaña libertaria, ya que casi todo el Gabinete y buena parte de los aliados preferirían su salida, mientras Milei insiste en respaldarlo.

José Luis Espert, Fred Machado José Luis Espert, en la mira del oficialismo y el PRO por sus presuntos vínculos con el narcotráfico. Foto: @JuanGrabois en X

Un vínculo pragmático

El hermetismo fue la marca de las últimas reuniones, pero esta vez fue el propio Milei quien decidió difundir el encuentro casi de inmediato, en un gesto de apertura. Macri, por su parte, evita un apoyo cerrado al oficialismo, aunque mantiene canales de diálogo activos en un momento clave para la gobernabilidad.

El expresidente conserva su crítica sobre la falta de hitos de gestión y sobre el “triángulo de hierro” que rodea a Milei, pero al mismo tiempo refuerza los lazos políticos que le permiten al PRO no quedar fuera de la escena de poder.

Fuentes: con información de Infobae y Clarín