3 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
Elecciones 2025

Milei y Macri sellaron un nuevo acercamiento en Olivos en medio de la crisis política

El Presidente recibió por segunda vez en cinco días a Mauricio Macri. Pactaron coordinar tras las elecciones para avanzar con las reformas que busca la Casa Rosada.

El mandatario actual y el expresidnete volvieron a reunirse este viernes.

El mandatario actual y el expresidnete volvieron a reunirse este viernes.

Por Sitio Andino Política

Javier Milei volvió a abrir las puertas de Olivos a Mauricio Macri, en un encuentro que se desarrolló este viernes por la tarde y se extendió por casi dos horas.

Fue la segunda reunión en apenas cinco días entre el Presidente y el líder del PRO, lo que confirma un proceso de acercamiento político en medio de la compleja coyuntura que atraviesa el oficialismo.

Lee además
José Luis Esper acusó al kirchnerismo de hacer una campaña sucia. 
envuelto en una polémica

José Luis Espert confirmó el vínculo con Machado y el cobro de U$S200.000 pero negó que haya sido por la campaña
Correa Llano dijo que el sur mendocino pidió la presencia de Milei en San Rafael
Visita a San Rafael

Milei en tierras peronistas: Correa Llano aclaró que el sur mendocino pidió su presencia
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1974230614363492548&partner=&hide_thread=false

El pedido de Javier Milei a Mauricio Macri en su reencuentro en Olivos

Según publican medios porteños, Milei le solicitó a Macri el acompañamiento legislativo del PRO para la etapa posterior a las elecciones del 26 de octubre. El objetivo: recuperar la iniciativa en el Congreso y destrabar proyectos clave como la reforma fiscal y la laboral, que el Gobierno no logra aprobar desde abril.

Macri fue cauto. Señaló que el respaldo de sus legisladores no alcanza por sí solo y que será necesario que el oficialismo sume apoyos de otras fuerzas y de gobernadores. Milei coincidió y aseguró que trabaja para consolidar una base de hasta 140 diputados afines entre propios y aliados.

MACRI-MILEI-ADVERTENCIA-1-1.jpg
Mauricio Macri y Javier Milei volvieron a tejer relaciones tras un distanciamiento de casi un a&ntilde;o.

Mauricio Macri y Javier Milei volvieron a tejer relaciones tras un distanciamiento de casi un año.

La foto política y el rol de Karina Milei

En la mesa también estuvieron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, quien volvió a cruzarse con Macri tras una prolongada distancia marcada por tensiones electorales.

Al terminar el cónclave, el propio Presidente difundió un mensaje en redes sociales: “Recién hemos terminado una muy fructífera reunión con el expresidente Mauricio Macri, Guillermo Francos y Karina Milei, en la que acordamos trabajar en conjunto a partir del 27 de octubre para construir consensos y avanzar en las reformas estructurales que necesita nuestro país”, escribió.

Espert, tema incómodo en la charla entre Milei y Macri

Aunque desde el entorno macrista se deslizó que el exmandatario repudia la candidatura de José Luis Espert —acusado de vínculos con el narcotráfico—, la versión oficial indica que el tema no estuvo sobre la mesa.

De todas formas, la situación del economista preocupa a la campaña libertaria, ya que casi todo el Gabinete y buena parte de los aliados preferirían su salida, mientras Milei insiste en respaldarlo.

José Luis Espert, Fred Machado
Jos&eacute; Luis Espert, en la mira del oficialismo y el PRO por sus presuntos v&iacute;nculos con el narcotr&aacute;fico.

José Luis Espert, en la mira del oficialismo y el PRO por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.

Un vínculo pragmático

El hermetismo fue la marca de las últimas reuniones, pero esta vez fue el propio Milei quien decidió difundir el encuentro casi de inmediato, en un gesto de apertura. Macri, por su parte, evita un apoyo cerrado al oficialismo, aunque mantiene canales de diálogo activos en un momento clave para la gobernabilidad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mauriciomacri/status/1973032520087183602&partner=&hide_thread=false

El expresidente conserva su crítica sobre la falta de hitos de gestión y sobre el “triángulo de hierro” que rodea a Milei, pero al mismo tiempo refuerza los lazos políticos que le permiten al PRO no quedar fuera de la escena de poder.

Fuentes: con información de Infobae y Clarín

Temas
Seguí leyendo

Milei y Bullrich presentaron la reforma del Código Penal con penas más duras y tolerancia cero

Cornejo explicó por qué Javier Milei visitará San Rafael y opinó del caso Espert

Emir Félix habló sobre la venida de Milei a San Rafael: "Que dé la cara"

Scott Bessent dijo que Estados Unidos hará "lo que sea necesario" para ayudar al gobierno de Milei

Javier Milei participará del Almuerzo de las Fuerzas Vivas en San Rafael

Milei irá nuevamente a Estados Unidos: será el viaje número 13 de su gestión

Javier Milei reconoció una desaceleración de la economía, pero se mostró confiado

El Gobierno inicia la privatización de las centrales nucleares de Argentina

LO QUE SE LEE AHORA
Natalio Mema, sobre la Variante Palmira: Dará solución a la congestión del tránsito vehicular en el Gran Mendoza.
Habilitaron la ruta

Natalio Mema, sobre la Variante Palmira: "Dará solución a la congestión del tránsito vehicular"

Las Más Leídas

Habilitarán una de las obras viales más esperadas en la provincia de Mendoza.
Obra vial

Tras años de postergaciones, hoy habilitan la Variante Palmira en la provincia de Mendoza

El homicidio de Aracena fue perpetrado durante un robo. 
imputaron al único detenido

Un plan para ejecutar un robo, la hipótesis por el homicidio en Guaymallén

El violento hecho ocurrió en el barrio San Carlos de Genenral Alvear
investigación

El video del joven apuñalado por su novia en General Alvear

La Fiesta de la Cerveza de Godoy Cruz vuelve al Hipódromo: qué días se realizará.
Edición 2025

La Fiesta de la Cerveza de Godoy Cruz vuelve al Hipódromo: cuándo se realizará

Jornada calurosa este viernes en Mendoza.
El clima

Zonda y altas temperaturas: así estará el tiempo este viernes 3 de octubre en Mendoza

Te Puede Interesar

Finalizan las obras de emergencia en el Acceso Sur tras 98 horas de trabajo intenso
Tránsito habilitado

Finalizaron las obras de emergencia en el Acceso Sur y se habilitó el tránsito

Por Luis Calizaya
La fiesta máxima de los mendocinos ya tiene imagen.
La identidad de la fiesta mayor

Esta es la imagen de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026
Mansilla en su taller al suroeste de la ciudad de Malargüe. video
Entrevista

Un vecino de Malargüe denunció haber estado detenido más de 30 horas por error

Por Claudio Altamirano