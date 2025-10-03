3 de octubre de 2025
Cuáles son los automóviles más baratos en Argentina y cuánto subieron en octubre 2025

En octubre, los automóviles registraron distintos aumentos según el modelo y marca. Cuál es el precio de los más baratos.

Por Sitio Andino Economía

El mercado de automóviles argentino volvió a registrar aumentos en octubre. Según concesionarias y fuentes del sector, los precios de los vehículos 0 km subieron entre un 3% y un 8%, según marca y modelo. En medio de la volatilidad del dólar y la incertidumbre cambiaria, también surge la pregunta de cuáles son hoy los autos más baratos.

En este escenario, Mercedes-Benz fue la única excepción: mantuvo el valor de la Sprinter sin modificaciones por quinto mes consecutivo. En cambio, el resto de las terminales aplicó incrementos con el objetivo de “recuperar lo perdido” frente a una inflación que, aseguran, arrastra un retraso de al menos un año y medio.

El Renault Kwid lidera los autos más económicos y su precio es de $23.830.000

Los 10 autos más baratos en octubre 2025

El ranking de los vehículos más accesibles del mercado argentino quedó conformado de la siguiente manera:

  • Renault Kwid: $23.830.000
  • Fiat Mobi: $24.964.000
  • Hyundai HB20: $26.600.000
  • Fiat Argo: $27.898.000
  • Fiat Cronos: $28.519.000
  • Citroën C3: $28.850.000
  • Peugeot 208: $29.120.000
  • Chevrolet Onix: $29.401.900
  • Citroën Basalt: $29.680.000
  • Toyota Yaris: $30.023.000

Los autos más vendidos no son los más baratos

El listado de los autos económicos no coincide con el de los más vendidos. En septiembre de 2025, la Toyota Yaris lideró el ranking de patentamientos, a pesar de ubicarse en el límite de los modelos más accesibles. Detrás se posicionó la Toyota Hilux, que no aparece entre los 10 más baratos.

En cuanto a valores, la Toyota Yaris parte desde $30.023.000, pero según la versión puede superar los $35 millones. La Toyota Hilux, en tanto, arranca en $47.106.000 y escala hasta casi $65 millones en sus configuraciones más equipadas/ Iprofesional

