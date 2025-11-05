Guaymallén inicia una nueva etapa de su plan de infraestructura urbana

Plan de infraestructura urbana en Guaymallén.

image Orientados a mejorar la calidad de vida de los vecinos, optimizando las condiciones de seguridad y movilidad, estas intervenciones involucran nuevas veredas, cordón, cuneta y banquina, apeaderos, rampas de accesibilidad peatonal, confinamiento de calzada, y alcantarillas.

image Estas obras permitirán mejorar la transitabilidad y optimizar el sistema de riego en toda la zona de influencia. Esto se traduce en un significativo aporte al cuidado del agua y una sustancial mejora de la seguridad en esta zona con alto tránsito vehicular, tanto autos y camiones como de transporte público de pasajeros.

image Plan de mejora infraestructura urbana en Guaymallén A través de este plan, la comuna busca promover la salud, seguridad e integración de los habitantes del departamento. Para ello ejecutas distintas obras e intervenciones como nuevas plazas y paseos, ciclovías y pistas de salud, alumbrado público, apeaderos y bulevares y rotondas.