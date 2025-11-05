5 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Urbanización en Los Corralitos

Guaymallén inicia una nueva etapa de su plan de infraestructura urbana

El municipio de Guaymallén ejecuta trabajos para mejorar tránsito y accesibilidad en una zona de alto flujo vehicular y transporte público.

Plan de infraestructura urbana en Guaymallén.

Plan de infraestructura urbana en Guaymallén.

image

Orientados a mejorar la calidad de vida de los vecinos, optimizando las condiciones de seguridad y movilidad, estas intervenciones involucran nuevas veredas, cordón, cuneta y banquina, apeaderos, rampas de accesibilidad peatonal, confinamiento de calzada, y alcantarillas.

Lee además
Guaymallén presente en la Expo Puertas Abiertas.
Producción sostenible

Expo INTA: Guaymallén se integró a la jornada que impulsa innovación en el campo
El caso de Juan Carlos Moya sigue siendo un emblema de la lucha por la justicia en Mendoza
La historia que aún duele

Se cumplen ocho años del "crimen del carpintero" en Guaymallén, un caso que conmocionó a Mendoza
image

Estas obras permitirán mejorar la transitabilidad y optimizar el sistema de riego en toda la zona de influencia. Esto se traduce en un significativo aporte al cuidado del agua y una sustancial mejora de la seguridad en esta zona con alto tránsito vehicular, tanto autos y camiones como de transporte público de pasajeros.

image

Plan de mejora infraestructura urbana en Guaymallén

A través de este plan, la comuna busca promover la salud, seguridad e integración de los habitantes del departamento. Para ello ejecutas distintas obras e intervenciones como nuevas plazas y paseos, ciclovías y pistas de salud, alumbrado público, apeaderos y bulevares y rotondas.

Temas
Seguí leyendo

Guaymallén honró las raíces hispanas con una edición multitudinaria de Verbenas Españolas

Guaymallén: una batalla campal en el nudo vial dejó 7 detenidos

Terrible vuelco en Guaymallén: el conductor manejaba alcoholizado

Descubriendo la guitarra: taller gratuito en Guaymallén

Club Pedro Molina: la entidad barrial que resiste al tiempo y busca crecer

"Gracias, León Gieco": arte y sensibilidad en una exposición que celebra la esperanza

Quien era el hombre fallecido en el choque frontal de Guaymallén

Un hombre murió en un tremendo choque en Guaymallén y un joven está grave

LO QUE SE LEE AHORA
Dengue, en alerta: Godoy Cruz intensifica la prevención ante la suba de temperaturas.
Para tener en cuenta

Dengue, en alerta: Godoy Cruz intensifica la prevención ante la suba de temperaturas

Las Más Leídas

Fin de clases en Mendoza: esta es la fecha para los alumnos que no adeudan materias.
Ciclo lectivo 2025

Fin de clases en Mendoza: esta es la fecha para los alumnos que no adeudan materias

Modifican la Ley de Tránsito: los cambios clave que se vienen en la provincia de Mendoza.
Atención conductores

Modifican la Ley de Tránsito: los cambios clave que se vienen en la provincia de Mendoza

Los números del escrutinio definitivo mejoraron para La Libertad Avanza + Cambia Mendoza. 
resultados

Elecciones 2025: los números del escrutinio definitivo mejoraron para la alianza oficialista

Unidad Fiscal Malargüe.
Que fue mamá luego de los ataques del chacal

Conmoción en Malargüe: un hombre fue detenido por abusar de su hermana con discapacidad

Por qué piden cambios a la Boleta Única.
elecciones 2025

Los datos que encendieron las alarmas y por los que ahora piden cambios a la Boleta Única

Te Puede Interesar

La Provincia de Mendoza adhirió al registro nacional de antecedentes de conducta policial.
Boletín Oficial

Mendoza adhirió al registro nacional de antecedentes de conducta policial: qué implica

Por Florencia Martinez del Rio
La DGE avanza en la reforma de la Educación Secundaria en Mendoza: los puntos clave.
Lo que viene

La DGE avanza en la reforma de la Educación Secundaria en Mendoza: los puntos clave

Por Natalia Mantineo
Ilustración generada con IA
Prueba Piloto

Argentina en la Guerra del Dólar: Washington acelera la dolarización para frenar a los BRICS

Por Marcelo López Álvarez