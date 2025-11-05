Guaymallén inicia una nueva etapa de su plan de infraestructura urbana

El Municipio de Guaymallén, en el marco de su Plan de mejora de infraestructura urbana, dio inicio ala Etapa 43 de intervenciones. Con ella comenzó la ejecución de una batería de trabajos de urbanización sobre Severo del Castillo, en el tramo comprendido entre calles Infanta Isabel y 2 de Mayo del distrito Los Corralitos.
Orientados a mejorar la calidad de vida de los vecinos, optimizando las condiciones de seguridad y movilidad, estas intervenciones involucran nuevas veredas, cordón, cuneta y banquina, apeaderos, rampas de accesibilidad peatonal, confinamiento de calzada, y alcantarillas.
Estas obras permitirán mejorar la transitabilidad y optimizar el sistema de riego en toda la zona de influencia. Esto se traduce en un significativo aporte al cuidado del agua y una sustancial mejora de la seguridad en esta zona con alto tránsito vehicular, tanto autos y camiones como de transporte público de pasajeros.
Plan de mejora infraestructura urbana en Guaymallén
A través de este plan, la comuna busca promover la salud, seguridad e integración de los habitantes del departamento. Para ello ejecutas distintas obras e intervenciones como nuevas plazas y paseos, ciclovías y pistas de salud, alumbrado público, apeaderos y bulevares y rotondas.