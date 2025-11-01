Club Pedro Molina: la entidad barrial que resiste al tiempo y busca crecer

Con más de 90 años de historia , el Club Pedro Molina de Guaymallén es uno de los pocos clubes barriales que aún conserva su esencia comunitaria. Desde su fundación en 1931 , la institución se convirtió en un símbolo de pertenencia, contención y esfuerzo colectivo. Hoy, su presidente, Alejandro Bunsters , comparte cómo siguen de pie a pulmón y con esperanza.

A lo largo de su historia, el Club Pedro Molina Guaymallén se convirtió en un verdadero punto de encuentro para el barrio. Por sus instalaciones pasaron generaciones de familias, deportistas y vecinos que encontraron en el club mucho más que un espacio para practicar deporte: un lugar donde se forjan amistades, se aprenden valores y se construye identidad comunitaria. Su historia demuestra que el deporte y la solidaridad pueden ir de la mano incluso en los contextos más difíciles.

“El club nació allá por 1931, de la mano de un grupo de vecinos que querían tener un lugar donde compartir, jugar y crecer juntos”, recordó Bunsters , quien remarcó que el secreto de la permanencia está en los vínculos. “Lo que lo mantiene vivo después de tanto tiempo es el amor de la gente, la historia, y ese sentido de pertenencia que pasa de generación en generación”, agregó .

Ver a los más chicos crecer en la institución es, para el dirigente, la mayor recompensa . “ Es una alegría enorme verlos formarse, aprender valores y hacer amigos . Defender estos colores le da sentido a todo el trabajo que se hace día a día”, afirmó .

El Club Pedro Molina no solo busca formar deportistas, sino buenas personas. “Intentamos enseñar respeto, compromiso, solidaridad y trabajo en equipo. Queremos que cada chico entienda que acá no solo se viene a jugar, sino a aprender a ser buena persona”, señaló.

El dirigente destacó que la institución se sostiene gracias al esfuerzo conjunto: “Nos mantenemos con el apoyo de socios, familias y vecinos. Cada uno aporta lo que puede: pagando una cuota, participando en una rifa o ayudando en alguna actividad. Todo se hace con mucha dedicación”.

El Club Pedro Molina sigue demostrando que el deporte forma personas y une generaciones. El CPM resiste al tiempo con el esfuerzo de sus hacedores.

El desafío del futuro: construir el polideportivo del Club Pedro Molina

“Nos gustaría seguir mejorando las instalaciones. Tenemos un gran desafío por delante: construir nuestro estadio techado”, explicó Bunsters. Ese sueño comenzó a tomar forma gracias a un subsidio de la Municipalidad de Guaymallén, que permitió realizar los planos del futuro polideportivo. “Todo lo que hacemos es a pulmón, y cada avance cuesta muchísimo, pero seguimos adelante con ilusión”, destacó.

El presidente también hizo referencia a las figuras que marcaron la historia del barrio y el club. “No tenemos todavía un jugador profesional salido de acá, porque el club estuvo mucho tiempo cerrado. Pero tenemos un ‘Messi’ en la cultura: el poeta mendocino Armando Tejada Gómez, que creció en el barrio y tuvo su paso por la institución. Incluso hay un tótem en la puerta que lo recuerda”, contó con orgullo.

Club Pedro Molina

Respecto al rol de la comunidad, subrayó que la participación es fundamental: “La gente puede ayudar acercándose, trayendo a los chicos, haciéndose socia o colaborando. Cada granito de arena suma para que el club siga vivo”.

Para Alejandro Bunsters, la motivación para continuar al frente del club es clara. “El cariño por esta institución y ver a los chicos disfrutando te da fuerzas para seguir. El club es parte de nuestra vida”, afirmó.

El cimiento principal del Club Pedro Molina

Al ser consultado sobre lo que representa el Club Pedro Molina para el barrio, no dudó en su respuesta: “Diría familia. Porque eso es lo que somos: una gran familia que comparte esfuerzo, alegrías y sueños”.