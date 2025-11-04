Expo INTA: Guaymallén se integró a la jornada que impulsa innovación en el campo

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) llevó adelante una nueva edición de la Expo Puertas Abiertas, en su sede de Mayor Drummond, Luján de Cuyo, los días 31 de octubre y 1 de noviembre, de 10.00 a 19.00 horas
El encuentro, que se realiza cada año, busca acercar a la comunidad los avances científicos, tecnológicos y productivos del sector agropecuario, además de fortalecer el vínculo entre instituciones, productores y público en general.
Guaymallén presente en la Expo Puertas Abiertas
Durante las jornadas, los visitantes pudieron disfrutar de actividades al aire libre, espacios de ciencia y tecnología aplicada, demostraciones de maquinaria agrícola, y una feria con productores locales.
Como representantes del departamento, participaron los emprendimientos “Universo de Miel”, “Bodega Famiglia Gullo” y “Huerta Roma”, quienes expusieron sus productos y experiencias en el marco de esta propuesta que promueve la agricultura sostenible y el desarrollo local.