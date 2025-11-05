5 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 5 de noviembre de 2025

¿Cuánto vale el dólar en Mendoza hoy? Enterate del precio del blue, el oficial y los financieros en la jornada cambiaria de este miércoles.

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 5 de noviembre de 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 5 de noviembre de 2025

Tras el levantamiento del cepo en abril, los bancos debieron implementar rápidamente los cambios necesarios para permitir que sus clientes puedan operar con divisas sin las restricciones que regían desde 2019. No obstante, tras los resultados de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, la moneda extranjera se disparó y superó la barrera de los $1.400 en la mayoría de los bancos.

Lee además
Dólar blue hoy en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 1 de noviembre de 2024.
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 4 de noviembre de 2025
dolar hoy y dolar blue en mendoza: a cuanto cotiza este lunes 3 de noviembre de 2025
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este lunes 3 de noviembre de 2025

A cuánto cotiza el dólar blue en Mendoza hoy, miércoles 5 de noviembre de 2025

En Mendoza, el dólar blue cotiza:

  • Para la compra a $1.440,
  • Para la venta a $1.460.
4 DE NOVIEMBRE - DOLAR

A cuánto cotiza el dólar MEP, CCL y tarjeta hoy, miércoles 5 de noviembre de 2025

El dólar MEP (medio electrónico de pagos) es una forma legar de obtener divisas a través de la compra y venta de bonos que cotizan en pesos. Este dólar financiero se ubica de la siguiente manera:

  • A $1.494,16 para la compra;
  • A $1.496,05 para la venta.

Por su parte, el dólar Contado con Liquidación (CCL), que es el que influye en las exportaciones, se ubica en:

  • A $1.506,26 para la compra;
  • A $1.512,62 para la venta.

El dólar tarjeta o turista, que corresponde al tipo de cambio que se aplica a comprar con tarjetas en el exterior, cotiza de la siguiente forma:

  • A $1.865,05 para la compra;
  • A $1.930,05 para la venta.

A cuánto cotizan el euro y el peso chileno hoy, miércoles 5 de noviembre de 2025

Por su parte, la moneda europea, el euro se ubica:

  • En $1.620 para la compra;
  • En $1.720 para la venta.

El peso chileno, por su parte, se ubica de la siguiente manera (conversión de 1.000 CLP a 1.000 ARS):

  • A $650 para la compra;
  • A $1.539,59 para la venta.

La flexibilización de las divisas extranjeras llega en el marco de la Fase 3 del Programa Económico del gobierno. Con el avance de esta fase, el Ejecutivo busca mantener el dólar oficial cerca del mínimo permitido, con la expectativa de contener la inflación.

Temas
Seguí leyendo

Estados Unidos evalúa promover la dolarización global y Argentina se ubica entre los posibles candidatos

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este domingo 2 de noviembre de 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este sábado 1 de noviembre de 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este viernes 31 de octubre de 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este jueves 30 de octubre de 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 29 de octubre de 2025

La Justicia de Mendoza confirmó condena millonaria en dólares contra empresario de la vitivinicultura

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 28 de octubre de 2025

LO QUE SE LEE AHORA
ANSES: quiénes cobran este miércoles 5 de noviembre de 2025
Atención

ANSES: quiénes cobran este miércoles 5 de noviembre de 2025

Las Más Leídas

Fin de clases en Mendoza: esta es la fecha para los alumnos que no adeudan materias.
Ciclo lectivo 2025

Fin de clases en Mendoza: esta es la fecha para los alumnos que no adeudan materias

En la Provincia de Mendoza hay un muerto cada 48 horas por accidentes viales. 
preocupante

La alarmante cifra de muertos en accidentes viales en la Provincia de Mendoza

Modifican la Ley de Tránsito: los cambios clave que se vienen en la provincia de Mendoza.
Atención conductores

Modifican la Ley de Tránsito: los cambios clave que se vienen en la provincia de Mendoza

Los números del escrutinio definitivo mejoraron para La Libertad Avanza + Cambia Mendoza. 
resultados

Elecciones 2025: los números del escrutinio definitivo mejoraron para la alianza oficialista

Unidad Fiscal Malargüe.
Que fue mamá luego de los ataques del chacal

Conmoción en Malargüe: un hombre fue detenido por abusar de su hermana con discapacidad

Te Puede Interesar

Cobre San Romeleo es un proyecto de minería metalífera de pequeña escala, en Malargüe.
minería

Convocan a audiencia pública por un nuevo proyecto de cobre en Malargüe: "San Romeleo"

Por Cecilia Zabala
El proyecto CART en San Juan que motivo la carta de Garay
Reclamo

Cuando la ciencia resiste: La conmovedora carta de una científica de San Juan a Javier Milei

Por Marcelo López Álvarez
Cierran el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué.
Atención

Cierran el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué

Por Sitio Andino Sociedad