Minería: qué es el litio, cómo es el proceso de extracción y para qué sirve

El sur mendocino alberga sales de litio que el gobierno provincial busca explorar. Se trata del yacimiento Don Luis, en las Salinas del Diamante , que se extienden a lo largo de los departamentos de San Rafael y Malargüe . El doctor en Química Mario Rodríguez explicó cómo es el proceso de extracción en esta rama de la minería.

El especialista contó que el litio se puede obtener mediante dos fuentes: las rocas o las sales . Esto, a su vez, implica diferentes procesos de separación. En el sur mendocino se puede encontrar en forma de salares y se descubre a través de estudios geológicos .

En el otro caso, el litio está alojado en rocas pegmatíticas que suelen ser muy antiguas. "Se sigue la línea de la sierra o esos lugares donde aparece la roca y se hace la cuantificación del mineral", explicó Rodríguez en comunicación con Aconcagua Radio 90.1 .

Según indicó el doctor en Química, el litio se extrae hace muchos años, pero tenía pocos usos, por ejemplo para la fabricación de grasa para autos. "No había tanto consumo, pero desde que se empezó a usar en baterías explotó el auge por el litio, y se empezaron a buscar las reservas naturales para tener suficiente recurso para proyectar el uso de estas baterías", comentó.

El especialista definió al litio como un mineral estratégico dado que no solo se utiliza en baterías de dispositivos electrónicos o autos eléctricos e híbridos, sino también para almacenar energía creada por sistemas eólicos o solares.

"Lo del sur mendocino apareció como una novedad, recién está en la etapa de conseguir los permisos de exploración, pero es importante que Mendoza entre en el mapa del litio", expresó.

Cómo se extrae el litio

El litio que se encuentra en salares se extrae por el método evaporítico. "Primero se construyen grandes piletones en donde se vuelca el agua que contiene las sales de litio y otros minerales, para que luego se concentre a través de la evaporación natural gracias al sol", explicó.

Cuando se llega a cierta concentración, se realizan procesos de separación y nuevamente evaporación. "Hasta llegar a un contenido de litio en el agua o en lo que técnicamente llamamos solución, que permite la formación del carbonato de litio, a través de una precipitación química", detalló.

El especialista calificó al proceso como "bastante complejo", dado que el primer período de evaporación tarda entre 6 y 9 meses. "Cuando se concentra la primera parte del litio, también precipitan otras sales. Entonces, hay que limpiar los piletones o trasladarlo a otro piletón y se agregan agentes químicos, precipitan otras sales, y se sigue concentrando el litio. Más o menos, desde que empieza la operación hasta que sale el carbonato de litio hay una demora de entre 18 y 24 meses", expresó.

El proceso de separación requiere grandes cantidades de agua, que dependerán de la concentración del mineral, y no se utilizan sistemas cerrados dado que el recurso hídrico vuelve a la naturaleza mediante la evaporación.

A su vez, indicó que en estos salares donde se encuentra el litio también hay otros minerales, por lo que se generan pasivos ambientales, pero pueden ser aprovechados. "Por ejemplo, en el norte del país las sales tienen mucho boro, entonces se lo está utilizando para la fabricación de fertilizantes. Otra parte del proceso tiene sulfato de calcio, es decir yeso, que se utiliza para fabricar placas para la construcción en seco", comentó.

En cambio, el proceso en litio alojado en rocas es más rápido, pero es más caro dado que requiere energía para una planta industrial donde se realice la disolución con temperaturas que alcanzan los 100°C. Las reservas más importantes de litio en rocas están en Catamarca, San Luis y Córdoba, según indicó Rodríguez.