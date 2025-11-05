5 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Cifras

Cyber Monday: qué compran más los mendocinos y qué método de pago prefieren

Este miércoles es la tercera jornada de Cyber Monday y los mendocinos ya realizaron gran cantidad de compras. Qué prefieren.

Cyber Monday: en qué gastan más los mendocinos y qué método de pago prefieren
Cyber Monday: en qué gastan más los mendocinos y qué método de pago prefieren

Según los datos proporcionados de las dos primeras dos jornadas, los compradores mendocinos aprovecharon para comprar indumentaria, productos de salud y belleza, y por último, artículos de decoración y para el hogar.

Lee además
Cyber Monday: qué productos lideran las búsquedas este 2025.
Fiebre de descuentos

El sitio del Cyber Monday registró millones de ingresos en sus primeras horas: lo más buscado
La categoría “Electro y Tecno / Hogar y Deco” será una de las más visitadas del evento
Recomendaciones

Arranca el Cyber Monday 2025: cómo conseguir electrodomésticos con hasta 40% de descuento

“Este Cyber Monday vemos a un comprador más meticuloso que nunca: investiga, compara y planifica antes de concretar una compra. Este comportamiento muestra un cambio de mentalidad, donde el valor ya no se mide solo por el descuento, sino por la combinación de beneficios que cada marca ofrece", expresó el gerente General de Tiendanube Argentina, Franco Radavero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Cybermondayarg/status/1986122296445059494&partner=&hide_thread=false

Las compras de los mendocinos en Cyber Monday

Según Tiendanube Argentina, plataforma que alberga a más de 60.000 tiendas, los primeros dos días los mendocinos realizaron compras con un ticket promedio de $88.005 y se vendió un 61% en comparación con la edición 2024. Lo más vendido fue:

  • Remeras
  • Ropa interior
  • Cremas faciales y corporales
  • Camisetas
  • Pulseras y collares

El rubro indumentaria tuvo una disminución de 13% en ventas en comparación con el Cyber Monday de 2024; Salud y Belleza, registró una suba de 8% y el segmento de electrónica subió sus ventas un 7%. Otro aspecto llamativo está relacionado a las formas de pago que eligen los mendocinos:

  • Tarjeta de crédito: 48%
  • Transferencia: 29%
  • Dinero en cuenta: 11%
  • Tarjeta de débito: 4%
  • Efectivo: 2%
  • Personalizado: 6%

Casi el 70% abonó en un pago, el 24% en tres pagos, el 4% en seis cuotas y el 3% optó por nueve, doce o más cuotas. Mientras que el 87% eligió el envío a domicilio y el resto el retiro en tienda.

"En este sentido, la financiación juega un rol clave en la decisión de compra. En lo que va del Cyber Monday, la tarjeta de crédito consolida su posición como el método de pago más elegido por los argentinos y concentra el 54% de las ventas. En paralelo, las transferencias bancarias continúan ganando participación y crecen 4 puntos respecto al año pasado, especialmente entre las marcas pequeñas, que adoptan este método como una alternativa eficiente de descuento frente a las tasas de financiación”, explicó Radavero.

Los argentinos y sus compras en el Cyber Monday

Hasta las 11 de la mañana de este miércoles, la facturación a nivel nacional era de $32.932.931.581, con un ticket promedio superior a de los mendocinos, dado que fue de $99.601. Además, brindaron los siguientes datos:

  • Cantidad de ventas totales a nivel nacional: 330.648
  • Se vendieron 323 productos por minuto.
  • El 74,4% de los usuarios realizaron sus compras a través de dispositivos móviles y 25,6% desde computadoras.
  • Las categorías más elegidas por los usuarios argentinos al momento son:
  1. Indumentaria con el 48,6% con un ticket promedio de $93.049
  2. Salud y Belleza con el 13,9% con un ticket promedio $77.148
  3. Deco y Hogar con el 11,3% con un ticket promedio $147.251
Temas
Seguí leyendo

Cuándo es y cuánto dura el Cyber Monday 2025

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este miércoles 5 de noviembre de 2025

Argentina en la Guerra del Dólar: Washington acelera la dolarización para frenar a los BRICS

Por qué los bancos no abrirán el jueves 6 de noviembre

Quiénes cobrarán la Beca Progresar en noviembre 2025 y cómo consultar los pagos

Convocan a audiencia pública por un nuevo proyecto de cobre en Malargüe: "San Romeleo"

Viajar a Buenos Aires desde Mendoza será más barato: nuevo descuento del 20% en pasajes

Cuando la ciencia resiste: La conmovedora carta de una científica de San Juan a Javier Milei

LO QUE SE LEE AHORA
Por qué los bancos no abrirán el jueves 6 de noviembre: los motivos
Atención

Por qué los bancos no abrirán el jueves 6 de noviembre

Las Más Leídas

Modifican la Ley de Tránsito: los cambios clave que se vienen en la provincia de Mendoza.
Atención conductores

Modifican la Ley de Tránsito: los cambios clave que se vienen en la provincia de Mendoza

El accidente vial dejó heridos. 
susto

Grave accidente vial en el oeste de la Ciudad de Mendoza

Ingreso a  la UNCuyo: estos alumnos lograron un banco en el CUC, Martín Zapata, DAD y Magisterio.
Ciclo Lectivo 2026

Ingreso a la UNCuyo: estos alumnos lograron un banco en el CUC, Martín Zapata, DAD y Magisterio

El proyecto CART en San Juan que motivo la carta de Garay
Reclamo

Cuando la ciencia resiste: La conmovedora carta de una científica de San Juan a Javier Milei

Sitio Andino obtuvo la declaración de la ignota legisladora electa por LLA.
Primeras declaraciones públicas

Esta es la voz de Julieta Metral Asensio: la "enigmática" diputada mendocina que hoy se reunió con Karina

Te Puede Interesar

Cyber Monday: en qué gastan más los mendocinos y qué método de pago prefieren
Cifras

Cyber Monday: qué compran más los mendocinos y qué método de pago prefieren

Por Sitio Andino Economía
Javier Milei se reunió con legisladores actuales y electos: los mendocinos que participaron.
Casa Rosada

Javier Milei se reunió con legisladores actuales y electos: los mendocinos que participaron

Por Florencia Martinez del Rio
La familia de la víctima expresó su profunda indignación y cuestionó duramente a la Justicia video
La palabra del hijo

Indignación de la familia de Viviana Villegas tras la pelea que involucra al acusado de su muerte

Por Carla Canizzaro