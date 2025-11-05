Cyber Monday: qué compran más los mendocinos y qué método de pago prefieren

El Cyber Monday es la oportunidad para acceder a descuentos en múltiples productos . Los mendocinos ya realizaron gran cantidad de compras y desde la organización detallaron qué prefieren adquirir.

Según los datos proporcionados de las dos primeras dos jornadas, los compradores mendocinos aprovecharon para comprar indumentaria, productos de salud y belleza , y por último, artículos de decoración y para el hogar .

Fiebre de descuentos El sitio del Cyber Monday registró millones de ingresos en sus primeras horas: lo más buscado

“Este Cyber Monday vemos a un comprador más meticuloso que nunca: investiga, compara y planifica antes de concretar una compra. Este comportamiento muestra un cambio de mentalidad, donde el valor ya no se mide solo por el descuento, sino por la combinación de beneficios que cada marca ofrece", expresó el gerente General de Tiendanube Argentina, Franco Radavero.

Según Tiendanube Argentina, plataforma que alberga a más de 60.000 tiendas, los primeros dos días los mendocinos realizaron compras con un ticket promedio de $88.005 y se vendió un 61% en comparación con la edición 2024. Lo más vendido fue:

¡Papá Noel no puede más de multitasking! Aprovechá el ÚLTIMO DÍA de #CyberMonday2025 y dale una mano. Cientos de marcas, navegación personalizada, filtros y mucho más en https://t.co/sp9OWUSRiT #CyberMonday2025 #CACE #Regalos #Navidad2025 pic.twitter.com/QXIQH4tmhT

Remeras

Ropa interior

Cremas faciales y corporales

Camisetas

Pulseras y collares

El rubro indumentaria tuvo una disminución de 13% en ventas en comparación con el Cyber Monday de 2024; Salud y Belleza, registró una suba de 8% y el segmento de electrónica subió sus ventas un 7%. Otro aspecto llamativo está relacionado a las formas de pago que eligen los mendocinos:

Tarjeta de crédito: 48%

Transferencia: 29%

Dinero en cuenta: 11%

Tarjeta de débito: 4%

Efectivo: 2%

Personalizado: 6%

Casi el 70% abonó en un pago, el 24% en tres pagos, el 4% en seis cuotas y el 3% optó por nueve, doce o más cuotas. Mientras que el 87% eligió el envío a domicilio y el resto el retiro en tienda.

"En este sentido, la financiación juega un rol clave en la decisión de compra. En lo que va del Cyber Monday, la tarjeta de crédito consolida su posición como el método de pago más elegido por los argentinos y concentra el 54% de las ventas. En paralelo, las transferencias bancarias continúan ganando participación y crecen 4 puntos respecto al año pasado, especialmente entre las marcas pequeñas, que adoptan este método como una alternativa eficiente de descuento frente a las tasas de financiación”, explicó Radavero.

Los argentinos y sus compras en el Cyber Monday

Hasta las 11 de la mañana de este miércoles, la facturación a nivel nacional era de $32.932.931.581, con un ticket promedio superior a de los mendocinos, dado que fue de $99.601. Además, brindaron los siguientes datos:

Cantidad de ventas totales a nivel nacional: 330.648

a nivel nacional: 330.648 Se vendieron 323 productos por minuto.

por minuto. El 74,4% de los usuarios realizaron sus compras a través de dispositivos móviles y 25,6% desde computadoras.

y 25,6% desde Las categorías más elegidas por los usuarios argentinos al momento son: