El sitio del Cyber Monday registró millones de ingresos en sus primeras horas: lo más buscado

Más de 2 millones de personas ingresaron al sitio oficial del Cyber Monday en las primeras horas del evento, según informó Gustavo Sambucetti , director de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) . El encuentro de compras online comenzó a la medianoche y se extenderá hasta el miércoles 5 de noviembre , con miles de ofertas y promociones en distintos rubros.

De acuerdo con Sambucetti, la cantidad de visitantes se mantuvo “ pareja ” respecto a los últimos años, lo que demuestra el sostenido interés de los consumidores en una de las jornadas de descuentos más importantes del país.

Recomendaciones Arranca el Cyber Monday 2025: cómo conseguir electrodomésticos con hasta 40% de descuento

El evento cuenta con la participación de más de 900 empresas que ofrecen productos y servicios en categorías como tecnología , indumentaria y calzado , viajes , hogar y decoración , y salud y belleza .

Entre los artículos más buscados durante las primeras horas del evento destacan los aires acondicionados , seguidos por heladeras , zapatillas , celulares , lavarropas y televisores .

“Los comercios apuntan a productos caros, donde pueden ofrecer descuentos atractivos sin perder rentabilidad”, explicó el titular de la CACE, en diálogo con Radio Rivadavia.

Embed Este 3, 4 y 5 de Noviembre CybotZoltar te cumple tu deseo

Oportunidades increíbles 24/7

Casi 900 marcas oficiales

MegaOfertas Bomba

Noches Bomba

¿Ya lo agendaste?



Deseá fuerte que esta vez se te cumple #CyberMonday2025 #CACE #Ecommerce #MegaOfertaBomba pic.twitter.com/4dkMhkAsC3 — CyberMondayArgentina (@Cybermondayarg) October 27, 2025

Además, algunas empresas ofrecen más de 12 cuotas sin interés, con opciones que llegan hasta las 18 cuotas, dependiendo de la entidad financiera y el rubro.

Comercio electrónico, un área que sigue creciendo

Sambucetti destacó que el comercio electrónico en Argentina continúa en expansión: durante el primer semestre de 2025 las ventas alcanzaron los $15 billones, lo que representa un incremento del 79% respecto del mismo período del año anterior.

En términos de volumen, se registraron 150 millones de órdenes de compra, un 46% más que en 2024, lo que refleja una mayor frecuencia de compra por parte de los usuarios.

El Cyber Monday 2025 se extenderá durante tres días, con promociones “bomba” en determinados horarios, disponibles en el sitio oficial del evento, donde los consumidores pueden acceder a descuentos verificados y comparar precios de manera segura.

Modalidades de compra y descuentos del Cyber Monday 2025

Además, habrá diferentes dinámicas de compras y promociones a las que se podrá acceder como: