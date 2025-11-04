4 de noviembre de 2025
{}
El sitio del Cyber Monday registró millones de ingresos en sus primeras horas: lo más buscado

Una gran cantidad de usuarios ingresó al sitio oficial del Cyber Monday en las primeras horas del evento, que ofrece descuentos hasta el 5 de noviembre.

Cyber Monday: qué productos lideran las búsquedas este 2025.

Por Sitio Andino Economía

Más de 2 millones de personas ingresaron al sitio oficial del Cyber Monday en las primeras horas del evento, según informó Gustavo Sambucetti, director de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE). El encuentro de compras online comenzó a la medianoche y se extenderá hasta el miércoles 5 de noviembre, con miles de ofertas y promociones en distintos rubros.

Alta participación en el inicio del Cyber Monday

De acuerdo con Sambucetti, la cantidad de visitantes se mantuvo “pareja” respecto a los últimos años, lo que demuestra el sostenido interés de los consumidores en una de las jornadas de descuentos más importantes del país.

El evento cuenta con la participación de más de 900 empresas que ofrecen productos y servicios en categorías como tecnología, indumentaria y calzado, viajes, hogar y decoración, y salud y belleza.

Qué es lo que más buscan los argentinos en el Cyber Monday 2025

Entre los artículos más buscados durante las primeras horas del evento destacan los aires acondicionados, seguidos por heladeras, zapatillas, celulares, lavarropas y televisores.

“Los comercios apuntan a productos caros, donde pueden ofrecer descuentos atractivos sin perder rentabilidad”, explicó el titular de la CACE, en diálogo con Radio Rivadavia.

Además, algunas empresas ofrecen más de 12 cuotas sin interés, con opciones que llegan hasta las 18 cuotas, dependiendo de la entidad financiera y el rubro.

Comercio electrónico, un área que sigue creciendo

Sambucetti destacó que el comercio electrónico en Argentina continúa en expansión: durante el primer semestre de 2025 las ventas alcanzaron los $15 billones, lo que representa un incremento del 79% respecto del mismo período del año anterior.

En términos de volumen, se registraron 150 millones de órdenes de compra, un 46% más que en 2024, lo que refleja una mayor frecuencia de compra por parte de los usuarios.

El Cyber Monday 2025 se extenderá durante tres días, con promociones “bomba” en determinados horarios, disponibles en el sitio oficial del evento, donde los consumidores pueden acceder a descuentos verificados y comparar precios de manera segura.

Modalidades de compra y descuentos del Cyber Monday 2025

Además, habrá diferentes dinámicas de compras y promociones a las que se podrá acceder como:

  • Descolocados: los usuarios podrán encontrar ofertas destacadas en productos fuera de temporada o precios con descuentos considerablemente mayores al resto.
  • Historias: la web contará con una sección de historias, como un espacio en el que las marcas podrán destacar ofertas, promociones y oportunidades de compra.
  • MegaOfertas: habrá más de 15.000 grandes oportunidades. Como también habrá MegaOfertas Top donde los usuarios podrán ver los productos participantes con ofertas destacadas como una categoría más, para facilitar el acceso.
  • MegaOfertas Bomba: una vez por día, durante los tres días del evento, se anunciarán descuentos especiales en distintas categorías desde las 12 hasta las 13, durarán una hora o hasta agotar el stock.
  • Noche Bomba: de forma diaria, durante los tres días del evento, informarán sobre descuentos especiales en distintas categorías desde las 20 hasta las 22, con un mínimo del 20%.
  • Contenidos destacados: el usuario encontrará variedad de contenido visual con texto explicativo sobre productos destacados. También en el menú principal se encontrará la sección Beneficios Financieros donde los usuarios podrán filtrar por medio de pago y categorías.
  • Más clickeados: habrá un ranking de los productos más populares entre los usuarios.
  • Filtros: funcionales y fáciles de usar, para que el usuario pueda comparar ofertas de distintas marcas de una forma sencilla. Entre los filtros destacados, se encuentra el de cuotas sin interés, descuento por volumen (2x1, 3x2, etcétera), orden por precios de menor a mayor, talles, colores, entre otros.
