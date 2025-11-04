4 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Atención

ANSES: quiénes cobran este martes 4 de noviembre de 2025

ANSES informa que continúa con la entrega de las Asignaciones de Pago Único y las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas.

ANSES: quiénes cobran este martes 4 de noviembre de 2025

ANSES: quiénes cobran este martes 4 de noviembre de 2025

 Por Juan Pablo Strappazzon

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer, a través de sus medios oficiales, el calendario de pagos completo previsto para este martes 4 de noviembre. A continuación, te contamos quiénes recibirán sus prestaciones en el día de hoy.

Anses.jpg
ANSES: así es el calendario de pagos de hoy, según el DNI

ANSES: así es el calendario de pagos de hoy, según el DNI

ANSES: quiénes cobran este martes 4 de noviembre de 2025

Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

  • Octubre - Primera quincena: Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI, accederán a este monto hasta el 10 de noviembre.
  • Octubre - Segunda quincena: Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI, accederán a este monto hasta el 10 de noviembre.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Desde el 8 de octubre hasta el 10 de noviembre, podrán cobrar quienes tengan cualquier terminación de DNI.

Lee además
ANSES: conocé el calendario de pagos completo para noviembre 2025
Para tener en cuenta

ANSES: conocé el calendario de pagos completo para noviembre 2025
ANSES: quiénes cobran este viernes 31 de octubre de 2025
Atención

ANSES: quiénes cobran este viernes 31 de octubre de 2025

Prestación por Desempleo Plan 2

El organismo confirmó que en correspondencia al Plan 2 de octubre, todas las terminaciones podrán obtener este importe hasta el 10 de noviembre.

Calendario ANSES.jpg
ANSES cuándo cobro: calendario de pagos completo para el mes de noviembre

ANSES cuándo cobro: calendario de pagos completo para el mes de noviembre

ANSES: conocé el calendario de pagos completo para noviembre 2025

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

  • Documentos terminados en 0: 10 de noviembre
  • Documentos terminados en 1: 11 de noviembre
  • Documentos terminados en 2: 12 de noviembre
  • Documentos terminados en 3: 13 de noviembre
  • Documentos terminados en 4: 14 de noviembre
  • Documentos terminados en 5: 17 de noviembre
  • Documentos terminados en 6: 18 de noviembre
  • Documentos terminados en 7: 19 de noviembre
  • Documentos terminados en 8 y 9: 20 de noviembre

Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo

  • Documentos terminados en 0 y 1: 20 de noviembre
  • Documentos terminados en 2 y 3: 25 de noviembre
  • Documentos terminados en 4 y 5: 26 de noviembre
  • Documentos terminados en 6 y 7: 27 de noviembre
  • Documentos terminados en 8 y 9: 28 de noviembre

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

  • Documentos terminados en 0: 10 de noviembre
  • Documentos terminados en 1: 11 de noviembre
  • Documentos terminados en 2: 12 de noviembre
  • Documentos terminados en 3: 13 de noviembre
  • Documentos terminados en 4: 14 de noviembre
  • Documentos terminados en 5: 17 de noviembre
  • Documentos terminados en 6: 18 de noviembre
  • Documentos terminados en 7: 19 de noviembre
  • Documentos terminados en 8: 20 de noviembre
  • Documentos terminados en 9: 25 de noviembre

Asignación por Embarazo

  • Documentos terminados en 0: 10 de noviembre
  • Documentos terminados en 1: 11 de noviembre
  • Documentos terminados en 2: 12 de noviembre
  • Documentos terminados en 3: 13 de noviembre
  • Documentos terminados en 4: 14 de noviembre
  • Documentos terminados en 5: 17 de noviembre
  • Documentos terminados en 6: 18 de noviembre
  • Documentos terminados en 7: 19 de noviembre
  • Documentos terminados en 8: 20 de noviembre
  • Documentos terminados en 9: 25 de noviembre

Asignación por Prenatal

  • Documentos terminados en 0 y 1: 10 de noviembre
  • Documentos terminados en 2 y 3: 11 de noviembre
  • Documentos terminados en 4 y 5: 12 de noviembre
  • Documentos terminados en 6 y 7: 13 de noviembre
  • Documentos terminados en 8 y 9: 14 de noviembre

Asignación por Maternidad

  • Todas las terminaciones de documento: 10 de noviembre al 10 de diciembre

Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

  • Todas las terminaciones de documento: 12 de noviembre al 10 de diciembre

Pensiones No Contributivas

  • Documentos terminados en 0 y 1: 10 de noviembre
  • Documentos terminados en 2 y 3: 11 de noviembre
  • Documentos terminados en 4 y 5: 12 de noviembre
  • Documentos terminados en 6 y 7: 13 de noviembre
  • Documentos terminados en 8 y 9: 14 de noviembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de documento: 10 de noviembre al 10 de diciembre

Prestación por Desempleo

  • Documentos terminados en 0 y 1: 20 de noviembre
  • Documentos terminados en 2 y 3: 25 de noviembre
  • Documentos terminados en 4 y 5: 26 de noviembre
  • Documentos terminados en 6 y 7: 27 de noviembre
  • Documentos terminados en 8 y 9: 28 de noviembre

Quienes deseen conocer las últimas novedades pueden ingresar a “Mi ANSES” con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. También pueden consultar la página oficial, donde encontrarán toda la información detallada.

Temas
Seguí leyendo

Becas Progresar: ¿Aumentará el monto en noviembre 2025?

Tarjeta Alimentar de ANSES: qué hacer si no cobraste en octubre 2025

ANSES: quiénes cobran este jueves 30 de octubre de 2025

ANSES: quiénes cobran este miércoles 29 de octubre de 2025

ANSES: cómo cobrar el bono de 70 mil para jubilados en noviembre

ANSES: quiénes cobran este martes 28 de octubre de 2025

ANSES: quiénes cobran este lunes 27 de octubre de 2025

Cómo obtener la Pensión No Contributiva en noviembre 2025: requisitos

LO QUE SE LEE AHORA
Nuevo aumento de carne: qué factores influyen en las variaciones de precios video
Incrementos

Nuevo aumento de carne: qué factores influyen en las variaciones de precios

Las Más Leídas

Tensión y sorpresas en MasterChef Celebrity: el desafío que cambió todo este domingo video
Crece la exigencia

MasterChef Celebrity: quién se salvó de la gala de eliminación el domingo 2 de noviembre

Gustavo Olguín, acusado del homicidio de su propia bebé, en el barrio Cementista de Las Heras. 
audiencia en el polo judicial

Los insólitos planteos del hombre acusado del homicidio de su bebé en Las Heras

El lugar de cómidas rápidas donde fue la riña.
esta mañana

Guaymallén: una batalla campal en el nudo vial dejó 7 detenidos

El operativo de rescate en Uspallata se inició el domingo y terminó en horas de la madrugada de hoy.
investigan cómo murió

El cuerpo hallado en Uspallata era de un hombre con discapacidad que estaba perdido

Trágico accidente vial en plena Ciudad de Mendoza. 
un menor muerto y otro muy grave

Imputaron a la anciana que provocó el trágico accidente vial del Parque

Te Puede Interesar

Minería en Mendoza: buscan iniciar la exploración de litio en las Salinas El Diamante.
Minería en Mendoza

Avanza el proceso de exploración de sales de litio en San Rafael y Malargüe

Por Cecilia Zabala
Argentina ante el desafío de una nueva fase: señales de agotamiento en la actividad económica y la producción.
Economía

Argentina ante el desafío de una nueva fase: señales de agotamiento en la actividad económica y la producción

Por Marcelo López Álvarez
El caso de Juan Carlos Moya sigue siendo un emblema de la lucha por la justicia en Mendoza
La historia que aún duele

Se cumplen ocho años del "crimen del carpintero" en Guaymallén, un caso que conmocionó a Mendoza

Por Carla Canizzaro