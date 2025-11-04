El Gobierno nacional convocó al Consejo del Salario Mínimo para definir aumento de sueldos y prestaciones.

El plenario del Consejo, integrado por dieciséis (16) representantes de los empleadores y dieciséis (16) de los trabajadores, deberá así fijar los nuevos montos que regirán en los próximos meses.

Según la resolución, la jornada se desarrollará de forma virtual y el cronograma será el siguiente:

10:00 hs: Se reunirá la "Comisión del Salario Mínimo, Vital y Móvil y Prestaciones por Desempleo". El objetivo es tratar la "Determinación del Salario Mínimo, Vital y Móvil" y la "Determinación de los montos mínimo y máximo de la prestación por desempleo".

12:30 hs: Se convocó a la sesión plenaria ordinaria para tratar los temas elevados por la comisión.

14:00 hs: Se fijó la segunda convocatoria a sesión plenaria, en caso de ser necesaria. De cuánto es el salario mínimo en noviembre El Salario Mínimo, Vital y Móvil continúa en noviembre sin modificaciones. El Gobierno no dispuso por ahora un nuevo incremento, por lo que el monto vigente desde agosto de 2025 se mantiene en $322.200 mensuales para los trabajadores registrados que cumplen una jornada laboral completa.