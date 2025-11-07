ANSES: quiénes cobran este viernes 7 de noviembre de 2025

Por Juan Pablo Strappazzon







La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio a conocer, a través de sus medios oficiales, el calendario de pagos completo previsto para este viernes 7 de noviembre. A continuación, te contamos quiénes recibirán sus prestaciones en el día de hoy.

Anses.jpg ANSES: así es el calendario de pagos de hoy, según el DNI ANSES: quiénes cobran este viernes 7 de noviembre de 2025 Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción) Octubre - Primera quincena : Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI , accederán a este monto hasta el 10 de noviembre.

: Los beneficiarios que tengan , accederán a este monto hasta el 10 de noviembre. Octubre - Segunda quincena: Los beneficiarios que tengan todas las terminaciones de DNI, accederán a este monto hasta el 10 de noviembre. Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas Desde el 8 de octubre hasta el 10 de noviembre, podrán cobrar quienes tengan cualquier terminación de DNI.

Prestación por Desempleo Plan 2 El organismo confirmó que en correspondencia al Plan 2 de octubre, todas las terminaciones podrán obtener este importe hasta el 10 de noviembre.

calendario anses png.png ANSES cuándo cobro: calendario de pagos completo para el mes de noviembre ANSES: conocé el calendario de pagos completo para noviembre 2025 Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo Documentos terminados en 0: 10 de noviembre

Documentos terminados en 1: 11 de noviembre

Documentos terminados en 2: 12 de noviembre

Documentos terminados en 3: 13 de noviembre

Documentos terminados en 4: 14 de noviembre

Documentos terminados en 5: 17 de noviembre

Documentos terminados en 6: 18 de noviembre

Documentos terminados en 7: 19 de noviembre

Documentos terminados en 8 y 9: 20 de noviembre Jubilados y pensionados que superan el haber mínimo Documentos terminados en 0 y 1: 20 de noviembre

Documentos terminados en 2 y 3: 25 de noviembre

Documentos terminados en 4 y 5: 26 de noviembre

Documentos terminados en 6 y 7: 27 de noviembre

Documentos terminados en 8 y 9: 28 de noviembre Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo Documentos terminados en 0: 10 de noviembre

Documentos terminados en 1: 11 de noviembre

Documentos terminados en 2: 12 de noviembre

Documentos terminados en 3: 13 de noviembre

Documentos terminados en 4: 14 de noviembre

Documentos terminados en 5: 17 de noviembre

Documentos terminados en 6: 18 de noviembre

Documentos terminados en 7: 19 de noviembre

Documentos terminados en 8: 20 de noviembre

Documentos terminados en 9: 25 de noviembre Asignación por Embarazo Documentos terminados en 0: 10 de noviembre

Documentos terminados en 1: 11 de noviembre

Documentos terminados en 2: 12 de noviembre

Documentos terminados en 3: 13 de noviembre

Documentos terminados en 4: 14 de noviembre

Documentos terminados en 5: 17 de noviembre

Documentos terminados en 6: 18 de noviembre

Documentos terminados en 7: 19 de noviembre

Documentos terminados en 8: 20 de noviembre

Documentos terminados en 9: 25 de noviembre Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad Documentos terminados en 0 y 1: 10 de noviembre

Documentos terminados en 2 y 3: 11 de noviembre

Documentos terminados en 4 y 5: 12 de noviembre

Documentos terminados en 6 y 7: 13 de noviembre

Documentos terminados en 8 y 9: 14 de noviembre La Asignación por Maternidad se cobra el primer día del calendario de pago para todas las terminaciones de DNI

Asignaciones Pago Único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento Primera quincena : todos los documentos desde el miércoles 12 de noviembre al 10 de diciembre de 2025

: todos los documentos desde el miércoles 12 de noviembre al 10 de diciembre de 2025 Segunda quincena: todos los documentos desde el miércoles 26 de noviembre al 10 de diciembre de 2025 Pensiones No Contributivas Documentos terminados en 0 y 1: 10 de noviembre

Documentos terminados en 2 y 3: 11 de noviembre

Documentos terminados en 4 y 5: 12 de noviembre

Documentos terminados en 6 y 7: 13 de noviembre

Documentos terminados en 8 y 9: 14 de noviembre Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas Todas las terminaciones de documento: 10 de noviembre al 10 de diciembre. Desempleo Plan 1 Documentos terminados en 0 y 1: 20 de noviembre

Documentos terminados en 2 y 3: 25 de noviembre

Documentos terminados en 4 y 5: 26 de noviembre

Documentos terminados en 6 y 7: 27 de noviembre

Documentos terminados en 8 y 9: 28 de noviembre Desempleo Plan 2 Septiembre: todas las terminaciones de documento desde el jueves 30 de octubre al 10 de este mismo mes. Quienes deseen conocer las últimas novedades pueden ingresar a “Mi ANSES” con su CUIL y Clave de la Seguridad Social. También pueden consultar la página oficial, donde encontrarán toda la información detallada.