25 de noviembre de 2025
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 25 de noviembre

Revisá si el Paso Los Libertadores que lleva a Chile está abierto hoy. Información oficial, demoras, tiempo y horarios. Actualización en tiempo real.

Paso Internacional Los Libertadores.

Foto: Gentileza Vialidad Nacional

El pronóstico para la alta montaña indica precipitaciones en cordillera. Las temperaturas en la mañana en las localidades cordilleranas son de 10º en Uspallata, 7° en Punta de Vacas, 4º en Puente del Inca y 3° en Las Cuevas.

Largas filas de vehículos para cruzar desde Chile a Mendoza por el Paso Cristo Redentor.
Turismo en el finde largo

Miles de mendocinos regresan desde Chile: de cuánto es la demora en el Paso Cristo Redentor
El Paso Internacional Los Libertadores.
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 24 de noviembre

Este paso representa una importante conectividad en la región y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera entre la provincia de Mendoza y el vecino país.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

paso a chile, chile, cartel, vuelta a argentina, complejo los libertadores,.jpg
Rige el horario extendido en el Paso Internacional Los Libertadores

Desde el 1º de septiembre, y hasta el 31 de mayo de 2026, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario extendido de 24 horas.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.

Se espera otra jornada calurosa este martes en la provincia de Mendoza.
El clima

Mucho calor, Zonda y tormentas fuertes: el pronóstico para este martes en Mendoza

Terrible choque frontal en Los Andes, Chile. 
hay dos menores heridos

Tres muertos tras un terrible accidente vial en Chile: dos de las víctimas son mendocinas

El sorteo 2403 del domingo entregó el pozo millonario que ganó un mendocino.
¡Qué suerte!

De dónde es y qué numeros acertó el mendocino que ganó $150 millones en el Telekino

El Quini 6 sortea $13.400 millones este miércoles 26 de noviembre.
Juegos de Azar

Se viene un súper pozo inédito del Quini 6: ¿Cuáles fueron los números más salidores en los últimos diez sorteos?

Las víctimas fatales eran oriundas de Maipú. 
conmoción en maipú

Quiénes son las víctimas fatales del accidente vial en Chile

Por Pablo Segura
Qué medidas de precaución recomienda el SMN ante un pronóstico de tormentas.
Recomendaciones

En Mendoza, al calor se le suma una alerta amarilla por tormentas: ¿para cuándo?

Por Celeste Funes
Los programas del Instituto Provincial de la Vivienda vigentes y cómo podes acceder a la casa propia. 

¿Cómo acceder a una casa del IPV en la provincia de Mendoza?

Por Cecilia Zabala