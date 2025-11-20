20 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 20 de noviembre

Revisá si el Paso Los Libertadores que lleva a Chile está abierto hoy. Información oficial, demoras, tiempo y horarios. Actualización en tiempo real.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 20 de noviembre.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 20 de noviembre.

Foto: Gentileza Gendarmería Nacional

El pronóstico para la alta montaña indica inestable en cordillera con precipitaciones. Las temperaturas en la mañana en las localidades cordilleranas son de 9º en Uspallata, 5° en Punta de Vacas, 3º en Puente del Inca y 2° en Las Cuevas.

Lee además
paso los libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miercoles 19 de noviembre
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 19 de noviembre
Las autoridades informaron que no se permitirá el paso de ningún tipo de vehículo
Atención

Cierran el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué

Este paso representa una importante conectividad en la región y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera entre la provincia de Mendoza y el vecino país.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Rige el horario extendido en el Paso Internacional Los Libertadores

Desde el 1º de septiembre, y hasta el 31 de mayo de 2026, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario extendido de 24 horas.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.

Temas
Seguí leyendo

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 18 de noviembre

Colapso vehicular en Los Libertadores por un accidente vial del lado chileno

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 17 de noviembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 16 de noviembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 15 de noviembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 14 de noviembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 13 de noviembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 12 de noviembre

LO QUE SE LEE AHORA
resultados del quini 6 hoy miercoles 19 de noviembre: numeros ganadores del sorteo 3323
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 19 de noviembre: números ganadores del sorteo 3323

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 19 de noviembre: números ganadores del sorteo 3323
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 19 de noviembre: números ganadores del sorteo 3323

Ya rigen las modificaciones a la Ley de Tránsito: qué cambia a partir de ahora para los conductores.
En detalle

Ya rigen las modificaciones a la Ley de Tránsito: qué cambia a partir de ahora para los conductores

Finde largo: qué pasará con las clases en Mendoza este viernes 21 de noviembre.
Finde largo

Finde largo: qué pasará con las clases en Mendoza este viernes 21 de noviembre

Las pericias complican a los albañiles vinculados al abuso sexual en la escuela de Guaymallén.
Hay siete sospechosos

Las pericias complican a los albañiles vinculados al abuso sexual en la escuela de Guaymallén

Un mendocino se ganó 24 millones de pesos en el Quini 6 este miércoles 19 de noviembre.
¡Qué suerte!

Un mendocino ganó 24 millones en el Quini 6: a qué números jugó

Te Puede Interesar

Fiesta de la Vendimia: últimas horas para postularse para la máxima celebración de Mendoza.
Edición 2026

Fiesta de la Vendimia: últimas horas para postularse para la máxima celebración de Mendoza

Por Natalia Mantineo
Zonda, el pronóstico del tiempo para este jueves 20 de noviembre en Mendoza
el clima

Zonda, el pronóstico del tiempo para este jueves 20 de noviembre en Mendoza
Luis García aparece como el principal apuntado para asumir en el Tomba.
cambios

Godoy Cruz busca técnico tras el descenso ¿Llega Luis García y se va Asad?

Por Martín Sebastián Colucci