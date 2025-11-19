19 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 19 de noviembre

Revisá si el Paso Los Libertadores que lleva a Chile está abierto hoy. Información oficial, demoras, tiempo y horarios. Actualización en tiempo real.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 19 de noviembre.

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 19 de noviembre.

Foto: Gentileza Gendarmería Nacional

Hay que tener en cuenta que hoy desde las 22 ya no se dejará pasar desde Uspallata debido trabajos de mantenimiento en el túnel que conecta Argentina con Chile y responde a una acción preventiva. Por lo que las autoridades detallaron que el acceso hacia Chile quedará inhabilitado desde las 00:00 hasta las 7 del jueves.

Lee además
Las autoridades informaron que no se permitirá el paso de ningún tipo de vehículo
Atención

Cierran el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué
Cómo está el Paso Internacional Los Libertadores.
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 18 de noviembre

"Coordinador General del Paso Internacional “Sistema Cristo Redentor”, informa que el Paso Internacional cerrará el día 20 de noviembre a partir de las 00 horas hasta las 7 horas, con la interrupción de circulación por RN 7 a partir de las 22 hs en la localidad de Uspallata y y Ruta 60 Guardia Vieja (Chile), por reparación del Tunel Internacional", informa el comunicado.

El pronóstico para la alta montaña indica cielo parcialmente nublado en cordillera. Las temperaturas en la mañana en las localidades cordilleranas son de 8º en Uspallata, 5° en Punta de Vacas, 4º en Puente del Inca y 3° en Las Cuevas.

Este paso representa una importante conectividad en la región y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera entre la provincia de Mendoza y el vecino país.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Rige el horario extendido en el Paso Internacional Los Libertadores

Desde el 1º de septiembre, y hasta el 31 de mayo de 2026, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario extendido de 24 horas.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.

Temas
Seguí leyendo

Colapso vehicular en Los Libertadores por un accidente vial del lado chileno

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 17 de noviembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este domingo 16 de noviembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este sábado 15 de noviembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 14 de noviembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este jueves 13 de noviembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 12 de noviembre

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este martes 11 de noviembre

LO QUE SE LEE AHORA
Cuándo comienzan las clases 2026 en Mendoza: las fechas de inicio y posible receso de invierno
Educación

Cuándo empiezan las clases 2026 en Mendoza: fechas de inicio y posible receso de invierno

Las Más Leídas

Los requisitos y cómo inscribirse a los créditos hipotecarios del IPV.
vivienda

Casa propia: requisitos y cómo inscribirse a los créditos hipotecarios del IPV

Dolor en la comunidad de Bowen por el fallecimiento de Ezequiel Medina.
Dolor en la comunidad

Murió el motociclista atropellado por una camioneta de auxilio del Rally La Encrucijada

Las autoridades informaron que no se permitirá el paso de ningún tipo de vehículo
Atención

Cierran el Paso Internacional Los Libertadores: cuándo y por qué

La agente pertenecía a la Unidad Ciclística de Acción Rápida
Conmoción

Una mujer policía murió en San Martín y la Justicia investiga las causas

Denuncia en Guaymallén: el SUTE y la DGE se pronunciaron sobre lo ocurrido el lunes.
Comunicado oficial

Denuncia de abuso sexual en una escuela de Guaymallén: los pedidos del SUTE y la respuesta de la DGE

Te Puede Interesar

Ya rigen las modificaciones a la Ley de Tránsito: qué cambia a partir de ahora para los conductores.
En detalle

Ya rigen las modificaciones a la Ley de Tránsito: qué cambia a partir de ahora para los conductores

Por Florencia Martinez del Rio
Salud busca cubrir tres puestos clave en dos hospitales referentes de Mendoza.
Boletín Oficial

Salud busca cubrir tres puestos clave en dos hospitales referentes de Mendoza

Por Natalia Mantineo
Un nuevo homicidio en la provincia, esta vez, en San Rafael. 
dos detenidos

Asesinaron de un balazo a un hombre en San Rafael

Por Pablo Segura