Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este miércoles 19 de noviembre.

El Paso Internacional Los Libertadores , que conecta Argentina y Chile a través de la Ruta Nacional N° 7 , este miércoles 19 de noviembre se encuentra habilitado hasta las 00 hs en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos , según informaron desde la Coordinación Argentina .

Hay que tener en cuenta que hoy desde las 22 ya no se dejará pasar desde Uspallata debido trabajos de mantenimiento en el túnel que conecta Argentina con Chile y responde a una acción preventiva. Por lo que las autoridades detallaron que el acceso hacia Chile quedará inhabilitado desde las 00:00 hasta las 7 del jueves.

"Coordinador General del Paso Internacional “Sistema Cristo Redentor”, informa que el Paso Internacional cerrará el día 20 de noviembre a partir de las 00 horas hasta las 7 horas, con la interrupción de circulación por RN 7 a partir de las 22 hs en la localidad de Uspallata y y Ruta 60 Guardia Vieja (Chile), por reparación del Tunel Internacional", informa el comunicado.

El pronóstico para la alta montaña indica cielo parcialmente nublado en cordillera. Las temperaturas en la mañana en las localidades cordilleranas son de 8º en Uspallata, 5° en Punta de Vacas, 4º en Puente del Inca y 3° en Las Cuevas .

Este paso representa una importante conectividad en la región y brinda a los viajeros más opciones para cruzar la frontera entre la provincia de Mendoza y el vecino país.

Recomendaciones antes de cruzar por el Paso Internacional Los Libertadores

Se recomienda a todos los viajeros que planean utilizar el Paso a Chile, que siempre y ante la duda, estén preparados para las condiciones climáticas. Esto incluye llevar abrigos, alimentos, agua y mantener el tanque de combustible lleno.

Es fundamental seguir las indicaciones de las autoridades de tránsito y mantener una velocidad adecuada a las condiciones de la vía. Ante cualquier situación de emergencia o requerimiento de asistencia, se insta a los conductores a comunicarse con los servicios de emergencia disponibles en la zona.

Vialidad Nacional continuará monitoreando de cerca las condiciones de transitabilidad en el Paso a Chile y emitirá actualizaciones regulares para mantener a los viajeros informados sobre la situación en la región.

Los conductores y viajeros están aconsejados a estar atentos a las noticias y actualizaciones oficiales antes de emprender su viaje hacia el país vecino de Chile.

Rige el horario extendido en el Paso Internacional Los Libertadores

Desde el 1º de septiembre, y hasta el 31 de mayo de 2026, el Paso Internacional Los Libertadores funciona con horario extendido de 24 horas.

Para más información ingresá a la página oficial del Complejo Los Libertadores.