25 de noviembre de 2025
Sitio Andino
Ecosistema emprendedor

San Rafael lanza una nueva edición de Emprender: un espacio para conectar y crecer

La Cámara Joven de San Rafael organiza una nueva edición del encuentro que incluye charlas, networking, degustaciones y un cierre al aire libre.

Por Sitio Andino Departamentales

El próximo 29 de noviembre, llega una nueva edición de Emprender en el departamento de San Rafael, el evento que conecta, inspira y potencia al ecosistema emprendedor del sur mendocino organizado por la Cámara Joven de la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael, y declarado de Interés Provincial por la Legislatura de Mendoza.

Emprender 2025 promete una jornada cargada de energía y oportunidades:

  • Networking entre jóvenes, pymes y empresas
  • Testimonios de empresarios exitosos
  • Stands de emprendimientos locales
  • Cierre con sunset al aire libre, picada y degustación.
image

Además, se entregará el Premio al Joven Emprendedor Destacado 2025, reconociendo el talento y esfuerzo de quienes se animan a crear futuro. La entrada es gratuita (el acceso al sunset tiene un valor de $ 15.000). Centro de Congresos y Exposiciones “Alfredo R, Bufano”. Si querés participar con tu stand, completá el formulario en las redes de @camarajoven.sanrafael - cupos limitados. Tienen un valor de $ 20.000.

Emprender San Rafael desde el próximo sábado 29 de noviembre

Embed - SAN RAFAEL: V° EDICIÓN DE EMPRENDER SAN RAFAEL

