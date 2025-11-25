San Rafael lanza una nueva edición de Emprender: un espacio para conectar y crecer

El próximo 29 de noviembre, llega una nueva edición de Emprender en el departamento de San Rafael , el evento que conecta, inspira y potencia al ecosistema emprendedor del sur mendocino organizado por la Cámara Joven de la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael, y declarado de Interés Provincial por la Legislatura de Mendoza .

Networking entre jóvenes, pymes y empresas

Testimonios de empresarios exitosos

Stands de emprendimientos locales

Cierre con sunset al aire libre, picada y degustación.

image

Además, se entregará el Premio al Joven Emprendedor Destacado 2025, reconociendo el talento y esfuerzo de quienes se animan a crear futuro. La entrada es gratuita (el acceso al sunset tiene un valor de $ 15.000). Centro de Congresos y Exposiciones “Alfredo R, Bufano”. Si querés participar con tu stand, completá el formulario en las redes de @camarajoven.sanrafael - cupos limitados. Tienen un valor de $ 20.000.