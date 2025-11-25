25 de noviembre de 2025
Sitio Andino
Derechos y justicia

Con presencia territorial, Godoy Cruz marcó el 25N y llamó a involucrarse contra las violencias

El equipo municipal de Godoy Cruz llevó adelante una jornada de concientización con vecinos, en un año marcado por 178 víctimas de violencias extremas en Argentina.

image
Por Sitio Andino Departamentales

En el marco del Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer, Godoy Cruz volvió a sumarse con acciones territoriales. Es que, cada 25 de noviembre, el mundo recuerda a las hermanas Mirabal, “las mariposas”, asesinadas en 1960 por la dictadura de Rafael Trujillo en República Dominicana. Así, en su memoria, la Asamblea General de la ONU instituyó en 1999 esta fecha que convoca a exigir justicia, reparación y políticas efectivas.

En Argentina, el 2025 vuelve a encender las alarmas: 178 víctimas de violencias extremas registradas hasta el momento, entre femicidios, lesbicidios y trans/travesticidios. A ello, se le suma 287 intentos o femicidios vinculados. Entonces, estos números reclaman acción, escucha y presencia del Estado.

image

Godoy Cruz se moviliza

En este marco, la Dirección de Género, Diversidad y Juventudes llevó adelante una actividad de promoción, concientización y movilización en los alrededores de Puente Olive.

Durante la jornada, el equipo recorrió la zona entregando folletería y conversando con vecinas y vecinos. De manera tal que, se abrió un espacio de reflexión sobre prácticas y discursos que sostienen las violencias de género. A su vez, se invitó a repensar y promover otras formas de construir masculinidades, libres de patrones tradicionales que reproducen desigualdad.

image

Participación y compromiso comunitario en Godoy Cruz

Cabe destacar que, el intercambio con personas que transitaban por la zona fue enriquecedor. De hecho, permitió visibilizar la importancia de involucrarse activamente, ya sea acompañando, informándose o difundiendo las herramientas disponibles. De esta manera, el Municipio reafirmó que la educación, la escucha y la presencia territorial son pilares fundamentales para avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria.

image

Acompañamiento y líneas de contacto en Godoy Cruz

Paralelamente, la actividad permitió reforzar la difusión de los canales de atención disponibles en Godoy Cruz. Por lo que, toda persona que se sienta en situación de vulnerabilidad podrá contactarse a:

  • Departamento de Género y Diversidad. Aquí, los teléfonos de contactos son: 4429349 / 2613064937.
  • Correo: [email protected]
  • Atención presencial: Joaquín V. González 450, ala norte – Hiper Libertad, Godoy Cruz
image

Compromiso permanente desde Godoy Cruz

En síntesis, cada acción del 25N funciona como un punto de partida para profundizar políticas de prevención y acompañamiento.

Así, Godoy Cruz reafirma su decisión de acompañar, prevenir y formar, para que cada mujer y disidencias vivan libres de violencias. Porque la consigna sigue vigente y urgente: vivas, libres y sin miedo nos queremos.

