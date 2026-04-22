22 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
Club Sportivo Independiente Rivadavia

Se juega el Clásico entre la Lepra y el Lobo ¿Quién manda en el historial de Primera?

El Club Sportivo Independiente Rivadavia y Gimnasia animan el derby provincial. Mirá las dos veces que se midieron en los viejos Nacionales.

La Lepra y el Lobo se juegan una final.

La Lepra y el Lobo se juegan una final.

 Por Sebastián Colucci

El clásico mendocino vuelve a Primera División con un dato particular: el Club Sportivo Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima solo se enfrentaron dos veces en la máxima categoría, ambas en el Torneo Nacional 1982. Sin embargo, más allá de ese registro, son muchas las batallas que han librado a lo largo de su historia, construyendo una rivalidad profunda en el fútbol de Mendoza.

Este domingo a las 15, en el Bautista Gargantini, escribirán un nuevo capítulo. Con el arbitraje de Yael Falcón Pérez, Azules y Blanquinegros disputarán un cotejo especual.

Lee además
El clásico mendocino entre la Lepra y el Blanquinegro ya tiene juez confirmado para el domingo en el Gargantini.

Ya hay árbitro para el clásico mendocino entre la Lepra y el Lobo en el Gargantini
La Lepra y el Mensana animan un gran duelo mendocino.

Ya se venden entradas para el clásico mendocino entre la Lepra y el Lobo: precios y cómo comprarlas

El historial en Primera División: dos antecedentes en 1982

Los únicos cruces en la elite del fútbol argentino se dieron en el Torneo Nacional 1982, una competencia que quedó marcada en la historia de Independiente Rivadavia.

El primero fue el 7 de marzo, con empate 2-2 en el estadio Mendoza. Gimnasia se puso en ventaja con Letanú, pero Independiente reaccionó con Ereros y luego Rodríguez de penal, mientras que Videla había marcado para el Lobo.

El segundo duelo se disputó el 25 de abril, donde Independiente Rivadavia se impuso 2-0 con un doblete de Carlos Ereros, en el estadio Malvinas Argentinas.

Ese torneo tuvo un valor especial para la Lepra: fue una campaña histórica en la que logró alcanzar los cuartos de final, instancia en la que quedó eliminado ante Ferro Carril Oeste, dirigido por Carlos Timoteo Griguol, que luego se consagraría campeón.

Balance en Primera:

  • 2 partidos
  • 1 victoria Independiente
  • 1 empate

Las síntesis de ambos cotejos

7 de Marzo

Gimnasia y Esgrima 2- Independiente Rivadavia 2

GyE: Reggi, Montivero, Badía, Agüero, Morán, Vicino, Herrera, Videla, Genolet, Fornari, Letanú. DT: Jorge Julio/ Cambios:

IR: Garín, Lucero, Mémoli, Baigorria, Fernández, Soto Pedernera, Quiroga, Ereros, Maza, Olmos. DT: Hardan Curi/ Cambios: Pralong x Soto, Rodriguez x Olmos.

Goles: PT: 32: Letanú (GyE)/ ST: 10: Ereros (IR), 16: Videla (GyE), 18: Rodriguez de penal (IR)

Arbitro: Carlos Coradina

Estadio Mendoza (todavía no se llamaba Malvinas Argentinas)

---------------------------------------------------------------------------------------------

25 de Abril

Independiente Rivadavia 2- Gimnasia y Esgrima 0

IR: Abt, Lucero, Mémoli, Baigorria, Fernández, Pralong, Suárez, Pedernera, Ereros, Mazza y Olmos. DT: Hardan Curi/ Cambios: Soto x Maza, Rodriguez x Olmos.

GyE: Reggi, Pinto, Badía, Agüero, Morán, Herrera, Zolorza, Videla, Moreschini, Fornari y Letanú. DT: Jorge Julio/ Cambios: Raul Muñoz x Moreschini.

Goles: PT: 14: Ereros (IR)/ ST: 40: Ereros (IR)

Arbitro: Raúl Marsiglia

Estadio Malvinas Argentinas

Cómo llega Independiente Rivadavia

La Lepra atraviesa un momento extraordinario. Es líder del Torneo Apertura, de la tabla anual y de su grupo en la Copa Libertadores, consolidándose como uno de los equipos del momento.

En la última fecha igualó 0-0 como visitante ante Banfield, resultado que no le impidió mantenerse en lo más alto. Además, ya está clasificado a los playoffs, lo que le da margen pero no le quita ambición.

Cómo llega Gimnasia y Esgrima

El Lobo llega en levantada. Suma tres partidos sin perder desde la llegada de Darío Franco como entrenador, mostrando una mejora clara.

En su última presentación venció a Lanús y consiguió tres puntos clave, en una pelea que lo tiene comprometido en la parte baja. La idea será ganar, pero sumar tampoco sería un mal negocio en el Gargantini.

Un clásico con historia y presente en juego

Independiente quiere ratificar su gran momento y sostener la cima. Gimnasia busca seguir creciendo y salir del fondo.

Con pocos antecedentes en Primera pero con una rivalidad cargada de historia, el clásico mendocino promete otro capítulo intenso de una larga serie de batallas entre dos equipos que se conocen de memoria.

Datos del partido del domingo

Preguntas clave sobre el cruce entre la Lepra y el Lobo

¿Cuántas veces jugaron en Primera Independiente y Gimnasia?

Solo dos veces, ambas en el Torneo Nacional 1982.

¿Quién tiene ventaja en el historial en Primera?

Independiente Rivadavia, con una victoria y un empate.

¿Cómo llega Independiente Rivadavia al clásico?

Llega puntero del Apertura, de la tabla anual y de la Copa Libertadores.

¿Cómo llega Gimnasia y Esgrima?

Llega en levantada, con tres partidos sin perder y una victoria ante Lanús.

¿Quién dirige el clásico mendocino?

Yael Falcón Pérez.

Temas
Seguí leyendo

Independiente Rivadavia vs Gimnasia: clásico en el Gargantini y puntos clave en juego

El Lobo fue una tromba, derrotó a Lanús y le muestra los dientes a la Lepra en la previa al clásico

La Lepra empató con Banfield en el sur y estira su ventaja como líder en su zona

Independiente Rivadavia logró en el Maracaná algo histórico que muy pocos argentinos pudieron hacer

La Lepra logró lo que ningún equipo de Cuyo pudo: mirá de qué se trata

El "Arriba la Lepra" más grandioso de todos en Brasil: la fiesta de Independiente Rivadavia en el Maracaná

La "Bertineta" a full: qué dijo el DT de la Lepra tras el Maracanazo en la Libertadores

¡La Lepra manda en Cuyo y donde quiera que va! Triunfazo histórico en el Maracaná

LO QUE SE LEE AHORA
El clásico mendocino entre la Lepra y el Blanquinegro ya tiene juez confirmado para el domingo en el Gargantini.

Ya hay árbitro para el clásico mendocino entre la Lepra y el Lobo en el Gargantini

Las Más Leídas

La Reina Nacional de la Vendimia 2026, Azul Antolínez, recibió su premio millonario

Tras la corona, llegó el regalo: qué recibió Azul Antolínez y por qué llama la atención

Gustavo Olguín, en la casa del barrio Infanta donde ocurrieron los múltiples maltratos. 

Las Heras: un hombre confesó que violó y mató a su bebé de 2 meses

Amenazas en escuelas: alumnos sin mochilas y padres enojados por un protocolo inservible. video

Alumnos sin mochila: el protocolo de la DGE que rechazan los padres

Una de las tantas amenazas que se viralizaron en las redes sociales. 

Cárcel para una madre por las amenazas de tiroteo en escuelas de Mendoza

El juez Sebastián  video

Sarmiento suspendido: por qué evitó la destitución, cuándo vuelve y qué nuevo rol busca en la Justicia