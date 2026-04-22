Se juega el Clásico entre la Lepra y el Lobo ¿Quién manda en el historial de Primera?

El clásico mendocino vuelve a Primera División con un dato particular: el Club Sportivo Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima solo se enfrentaron dos veces en la máxima categoría, ambas en el Torneo Nacional 1982. Sin embargo, más allá de ese registro, son muchas las batallas que han librado a lo largo de su historia, construyendo una rivalidad profunda en el fútbol de Mendoza.
Este domingo a las 15, en el Bautista Gargantini, escribirán un nuevo capítulo. Con el arbitraje de Yael Falcón Pérez, Azules y Blanquinegros disputarán un cotejo especual.
El historial en Primera División: dos antecedentes en 1982
Los únicos cruces en la elite del fútbol argentino se dieron en el Torneo Nacional 1982, una competencia que quedó marcada en la historia de Independiente Rivadavia.
El primero fue el 7 de marzo, con empate 2-2 en el estadio Mendoza. Gimnasia se puso en ventaja con Letanú, pero Independiente reaccionó con Ereros y luego Rodríguez de penal, mientras que Videla había marcado para el Lobo.
El segundo duelo se disputó el 25 de abril, donde Independiente Rivadavia se impuso 2-0 con un doblete de Carlos Ereros, en el estadio Malvinas Argentinas.
Ese torneo tuvo un valor especial para la Lepra: fue una campaña histórica en la que logró alcanzar los cuartos de final, instancia en la que quedó eliminado ante Ferro Carril Oeste, dirigido por Carlos Timoteo Griguol, que luego se consagraría campeón.
En la última fecha igualó 0-0 como visitante ante Banfield, resultado que no le impidió mantenerse en lo más alto. Además, ya está clasificado a los playoffs, lo que le da margen pero no le quita ambición.
Cómo llega Gimnasia y Esgrima
El Lobo llega en levantada. Suma tres partidos sin perder desde la llegada de Darío Franco como entrenador, mostrando una mejora clara.
Independiente quiere ratificar su gran momento y sostener la cima. Gimnasia busca seguir creciendo y salir del fondo.
Con pocos antecedentes en Primera pero con una rivalidad cargada de historia, el clásico mendocino promete otro capítulo intenso de una larga serie de batallas entre dos equipos que se conocen de memoria.