Se juega el Clásico entre la Lepra y el Lobo ¿Quién manda en el historial de Primera?

La Lepra y el Lobo se juegan una final.

El clásico mendocino vuelve a Primera División con un dato particular: el Club Sportivo Independiente Rivadavia y Gimnasia y Esgrima solo se enfrentaron dos veces en la máxima categoría , ambas en el Torneo Nacional 1982. Sin embargo, más allá de ese registro, son muchas las batallas que han librado a lo largo de su historia , construyendo una rivalidad profunda en el fútbol de Mendoza.

Este domingo a las 15, en el Bautista Gargantini, escribirán un nuevo capítulo. Con el arbitraje de Yael Falcón Pérez, Azules y Blanquinegros disputarán un cotejo especual.

Ya se venden entradas para el clásico mendocino entre la Lepra y el Lobo: precios y cómo comprarlas

Ya hay árbitro para el clásico mendocino entre la Lepra y el Lobo en el Gargantini

Los únicos cruces en la elite del fútbol argentino se dieron en el Torneo Nacional 1982 , una competencia que quedó marcada en la historia de Independiente Rivadavia.

El primero fue el 7 de marzo , con empate 2-2 en el estadio Mendoza. Gimnasia se puso en ventaja con Letanú , pero Independiente reaccionó con Ereros y luego Rodríguez de penal , mientras que Videla había marcado para el Lobo.

El segundo duelo se disputó el 25 de abril, donde Independiente Rivadavia se impuso 2-0 con un doblete de Carlos Ereros, en el estadio Malvinas Argentinas.

Ese torneo tuvo un valor especial para la Lepra: fue una campaña histórica en la que logró alcanzar los cuartos de final, instancia en la que quedó eliminado ante Ferro Carril Oeste, dirigido por Carlos Timoteo Griguol, que luego se consagraría campeón.

Balance en Primera:

2 partidos

1 victoria Independiente

1 empate

Las síntesis de ambos cotejos

7 de Marzo

Gimnasia y Esgrima 2- Independiente Rivadavia 2

GyE: Reggi, Montivero, Badía, Agüero, Morán, Vicino, Herrera, Videla, Genolet, Fornari, Letanú. DT: Jorge Julio/ Cambios:

IR: Garín, Lucero, Mémoli, Baigorria, Fernández, Soto Pedernera, Quiroga, Ereros, Maza, Olmos. DT: Hardan Curi/ Cambios: Pralong x Soto, Rodriguez x Olmos.

Goles: PT: 32: Letanú (GyE)/ ST: 10: Ereros (IR), 16: Videla (GyE), 18: Rodriguez de penal (IR)

Arbitro: Carlos Coradina

Estadio Mendoza (todavía no se llamaba Malvinas Argentinas)

---------------------------------------------------------------------------------------------

25 de Abril

Independiente Rivadavia 2- Gimnasia y Esgrima 0

IR: Abt, Lucero, Mémoli, Baigorria, Fernández, Pralong, Suárez, Pedernera, Ereros, Mazza y Olmos. DT: Hardan Curi/ Cambios: Soto x Maza, Rodriguez x Olmos.

GyE: Reggi, Pinto, Badía, Agüero, Morán, Herrera, Zolorza, Videla, Moreschini, Fornari y Letanú. DT: Jorge Julio/ Cambios: Raul Muñoz x Moreschini.

Goles: PT: 14: Ereros (IR)/ ST: 40: Ereros (IR)

Arbitro: Raúl Marsiglia

Estadio Malvinas Argentinas

Cómo llega Independiente Rivadavia

La Lepra atraviesa un momento extraordinario. Es líder del Torneo Apertura, de la tabla anual y de su grupo en la Copa Libertadores, consolidándose como uno de los equipos del momento.

En la última fecha igualó 0-0 como visitante ante Banfield, resultado que no le impidió mantenerse en lo más alto. Además, ya está clasificado a los playoffs, lo que le da margen pero no le quita ambición.

Cómo llega Gimnasia y Esgrima

El Lobo llega en levantada. Suma tres partidos sin perder desde la llegada de Darío Franco como entrenador, mostrando una mejora clara.

En su última presentación venció a Lanús y consiguió tres puntos clave, en una pelea que lo tiene comprometido en la parte baja. La idea será ganar, pero sumar tampoco sería un mal negocio en el Gargantini.

Un clásico con historia y presente en juego

Independiente quiere ratificar su gran momento y sostener la cima. Gimnasia busca seguir creciendo y salir del fondo.

Con pocos antecedentes en Primera pero con una rivalidad cargada de historia, el clásico mendocino promete otro capítulo intenso de una larga serie de batallas entre dos equipos que se conocen de memoria.

Datos del partido del domingo

Día: domingo 26 de abril

domingo 26 de abril Hora: 15:00

15:00 Estadio: Bautista Gargantini

Bautista Gargantini Árbitro: Yael Falcón Pérez

Preguntas clave sobre el cruce entre la Lepra y el Lobo

¿Cuántas veces jugaron en Primera Independiente y Gimnasia?

Solo dos veces, ambas en el Torneo Nacional 1982.

¿Quién tiene ventaja en el historial en Primera?

Independiente Rivadavia, con una victoria y un empate.

¿Cómo llega Independiente Rivadavia al clásico?

Llega puntero del Apertura, de la tabla anual y de la Copa Libertadores.

¿Cómo llega Gimnasia y Esgrima?

Llega en levantada, con tres partidos sin perder y una victoria ante Lanús.

¿Quién dirige el clásico mendocino?

Yael Falcón Pérez.