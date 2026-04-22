22 de abril de 2026
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Club Sportivo Independiente Rivadavia

La Lepra vs Gimnasia: Yael Falcón Pérez será el árbitro del clásico mendocino

El Club Sportivo Independiente Rivadavia y el Mensana chocan en el derby provincial. Repasá los detalles de la contienda.

El clásico mendocino entre la Lepra y el Blanquinegro ya tiene juez confirmado para el domingo en el Gargantini.

El clásico mendocino entre la Lepra y el Blanquinegro ya tiene juez confirmado para el domingo en el Gargantini.

Por Sitio Andino Deportes

El clásico mendocino ya empieza a tomar forma. el Club Sportivo Independiente Rivadavia y el Club Atlético Gimnasia y Esgrima se enfrentarán este domingo 26 de abril a las 15 en el estadio Bautista Gargantini, por la fecha 16 del Torneo Apertura, y en las últimas horas se confirmó quién será el encargado de impartir justicia en un duelo que paralizará a la provincia.

La terna arbitral confirmada para el clásico entre la Lepra y el Lobo

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Además, el equipo de Alfredo Berti sumó 13 de los últimos 15 puntos y llega con confianza plena a un partido que puede marcar otro paso firme en su gran campaña.

Resultados recientes:

  • 2-0 vs Tigre (V)
  • 1-0 vs Bolívar (L)
  • 3-1 vs Argentinos Juniors (L)
  • 2-1 vs Fluminense (V)
  • 0-0 vs Banfield (V)

Berti fue claro en la previa: “Vamos a prepararnos como todas las semanas, con la misma seriedad”, mientras que Gonzalo Ríos destacó que el foco ahora está puesto en el clásico.

Cómo llega Gimnasia y Esgrima

El Lobo llega en alza. Desde la llegada de Darío Franco sumó 7 de los últimos 9 puntos en la Liga Profesional, mostrando una mejora clara en su rendimiento.

Si bien quedó eliminado por penales en la Copa Argentina, el Mensana se ilusiona con pelear un lugar entre los ocho de la Zona A y sabe que el clásico puede ser un envión clave.

Resultados recientes:

  • 0-1 vs Newell’s (V)
  • 3-2 vs Vélez (L)
  • 1-1 vs Platense (V)
  • 1-0 vs Lanús (V)

Un clásico con mucho en juego

Independiente buscará ratificar su gran momento y sostener la cima, mientras que Gimnasia intentará dar el golpe para meterse en la pelea por la clasificación.

El escenario será el Gargantini, con un clima que promete ser caliente dentro y fuera de la cancha.

Preguntas sobre el duelo entre la Lepra y el Lobo

¿Quién es el árbitro de Independiente Rivadavia vs Gimnasia?

Yael Falcón Pérez será el árbitro principal.

¿Cuándo se juega el clásico mendocino?

El domingo 26 de abril a las 15.

¿Dónde se juega el partido?

En el estadio Bautista Gargantini.

¿Cómo llega Independiente Rivadavia?

Llega líder, con gran racha y en un momento destacado también en la Libertadores.

¿Cómo llega Gimnasia y Esgrima?

Llega en levantada, con buenos resultados recientes y buscando meterse en zona de clasificación.

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