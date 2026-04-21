¡Cuidate Lepra! Con este gol, Gimnasia le ganó a Lanús y llega con todo al clásico

El Club Atlético Gimnasia y Esgrima dio un golpe fuerte en Mendoza por una nueva fecha del Torneo Apertura . El Lobo venció 1-0 a Lanús en el Víctor Legrotaglie y llega entonado al clásico ante Independiente Rivadavia , en un partido donde mostró carácter, orden y la efectividad justa para quedarse con tres puntos clave.

El único tanto del encuentro lo marcó Agustín Módica , que volvió a decir presente en el área y le dio al Mensana una victoria muy trabajada.

El Lobo recibe a Lanús en un duelo clave en Mendoza

Independiente Rivadavia vs Gimnasia: clásico en el Gargantini y puntos clave en juego

La jugada nació por derecha, con una buena acción colectiva que encontró a Lencioni asistiendo en la medialuna , para que Módica definiera y marcara su cuarto gol con la camiseta de Gimnasia .

Gol clave, en el momento justo y en un partido que pedía eficacia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GimnasiaMendoza/status/2046419373925990669&partner=&hide_thread=false GANÓ GANÓ GANÓ

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Y que el parque sea blanquinegro pic.twitter.com/cDDQwMbD9N — Gimnasia y Esgrima Mza (@GimnasiaMendoza) April 21, 2026

Un Lobo firme que supo aguantar y golpear

El equipo de Darío Franco volvió a mostrar señales claras de crecimiento. Si bien el partido arrancó complicado, incluso con la lesión temprana de Brian Andrada, el Lobo se acomodó y empezó a jugar.

En el primer tiempo tuvo situaciones claras con Cortez y Sabatini, mientras que Lanús también respondió con peligro, en un duelo parejo y con ritmo. Ya en el complemento, Gimnasia encontró la ventaja y luego supo sostenerla, incluso cuando el rival apretó. Orden, compromiso y una idea que empieza a consolidarse.

Lanús reaccionó, pero no le alcanzó

El Granate, que venía en buen momento, intentó reaccionar con los ingresos de nombres importantes como Salvio y Marcelino Moreno, pero se encontró con un Gimnasia sólido. La más clara fue un cabezazo de Salvio que pegó en el travesaño, en una jugada que pudo cambiar la historia.

Pero el Lobo resistió y también tuvo chances para liquidarlo, como el remate final de Saavedra que tapó Losada. Lanús tuvo situaciones, pero no pudo quebrar al local.

Invicto con Franco y confianza en alza

Desde la llegada de Darío Franco, Gimnasia cambió la cara. En el Apertura, el equipo está invicto con el nuevo DT, con triunfo ante Vélez, empate ante Platense y ahora esta victoria clave.

Más allá de la eliminación en Copa Argentina, el Lobo empieza a encontrar equilibrio y funcionamiento. Y justo en el momento que más lo necesitaba.

El gol del Lobo

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/2046418829618659362&partner=&hide_thread=false El pase TOP de Lencioni y la definición de MÓDICA para el 1-0 de Gimnasia ante Lanús #LPFxTNTSports



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Se viene el clásico: Mendoza paralizada

El triunfo tiene un valor extra: llega en la previa del clásico mendocino ante Independiente Rivadavia.

El próximo domingo, desde las 15 en el Gargantini, el Lobo visitará a la Lepra en un duelo que promete ser caliente.

Gimnasia llega en alza. La Lepra, encendida. El clásico ya se empieza a jugar.

Preguntas clave sobre el triunfo de Gimnasia

Quién hizo el gol de Gimnasia ante Lanús

Agustín Módica marcó el único tanto del partido

Cómo terminó Gimnasia vs Lanús

Gimnasia ganó 1-0 en el Legrotaglie

Cómo llega Gimnasia al clásico

Llega invicto con Darío Franco y con confianza tras la victoria

Cuándo se juega el clásico mendocino

El próximo domingo a las 15 en el estadio Gargantini

La síntesis

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Los resultados

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Las posiciones