¡Cuidate Lepra! Con este gol, Gimnasia le ganó a Lanús y llega con todo al clásico

El Club Atlético Gimnasia y Esgrima dio un golpe fuerte en Mendoza por una nueva fecha del Torneo Apertura. El Lobo venció 1-0 a Lanús en el Víctor Legrotaglie y llega entonado al clásico ante Independiente Rivadavia, en un partido donde mostró carácter, orden y la efectividad justa para quedarse con tres puntos clave.
Módica, el gol que desató la fiesta para el Lobo
El único tanto del encuentro lo marcó Agustín Módica, que volvió a decir presente en el área y le dio al Mensana una victoria muy trabajada.
En el primer tiempo tuvo situaciones claras con Cortez y Sabatini, mientras que Lanús también respondió con peligro, en un duelo parejo y con ritmo. Ya en el complemento, Gimnasia encontró la ventaja y luego supo sostenerla, incluso cuando el rival apretó. Orden, compromiso y una idea que empieza a consolidarse.
Lanús reaccionó, pero no le alcanzó
El Granate, que venía en buen momento, intentó reaccionar con los ingresos de nombres importantes como Salvio y Marcelino Moreno, pero se encontró con un Gimnasia sólido. La más clara fue un cabezazo de Salvio que pegó en el travesaño, en una jugada que pudo cambiar la historia.
Pero el Lobo resistió y también tuvo chances para liquidarlo, como el remate final de Saavedra que tapó Losada. Lanús tuvo situaciones, pero no pudo quebrar al local.
Invicto con Franco y confianza en alza
Desde la llegada de Darío Franco, Gimnasia cambió la cara. En el Apertura, el equipo está invicto con el nuevo DT, con triunfo ante Vélez, empate ante Platense y ahora esta victoria clave.
Más allá de la eliminación en Copa Argentina, el Lobo empieza a encontrar equilibrio y funcionamiento. Y justo en el momento que más lo necesitaba.