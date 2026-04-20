Gimnasia recibe a Lanús por el Torneo Apertura: horario, formaciones y dónde ver en vivo

ElClub Atlético Gimnasia y Esgrima de Mendoza vuelve a presentarse ante su gente en un partido exigente. El Lobo recibe a Lanús desde las 21.45 en el estadio Víctor Legrotaglie, por la fecha 15 del Torneo Apertura, con la necesidad de sumar para sostenerse en Primera frente a un rival que llega en alza.
El encuentro se jugará este lunes desde las 21.45, en Mendoza, con transmisión de ESPN Premium.
En el torneo, el Lobo está 24° en la tabla general y pelea por mantenerse lejos de la zona baja, con la permanencia como objetivo principal. Gimnasia necesita puntos para sostenerse y seguir creciendo.
Lanús llega en alza y quiere asegurar su lugar
El presente del Granate es muy diferente. El equipo de Mauricio Pellegrino viene de ganar en la Copa Libertadores y llega con confianza. En el Apertura, Lanús está tercero en la Zona A con 22 puntos y una victoria en Mendoza lo dejaría muy cerca de clasificarse a los playoffs.
Llega con ritmo, resultados y un objetivo claro: cerrar su clasificación. Un duelo de necesidades opuestas El partido presenta dos realidades distintas. Por un lado, Gimnasia busca sumar para sostener la categoría. Por el otro, Lanús quiere afianzarse entre los mejores del torneo.
Será un encuentro donde el Lobo deberá hacerse fuerte en casa ante un rival que llega con confianza.