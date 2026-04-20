Gimnasia recibe a Lanús por el Torneo Apertura: horario, formaciones y dónde ver en vivo

El Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Mendoza vuelve a presentarse ante su gente en un partido exigente. El Lobo recibe a Lanús desde las 21.45 en el estadio Víctor Legrotaglie , por la fecha 15 del Torneo Apertura , con la necesidad de sumar para sostenerse en Primera frente a un rival que llega en alza.

El encuentro se jugará este lunes desde las 21.45 , en Mendoza, con transmisión de ESPN Premium .

El Lobo rescató un punto ante Platense y sigue levantando cuando se acerca el clásico con la Lepra

El Lobo se despidió temprano de la Copa Argentina: cayó en una insólita definición por penales

Será un duelo importante en la recta final de la fase regular, con objetivos muy distintos para cada equipo.

El equipo dirigido por Darío Franco logró cierta estabilidad tras un arranque complicado. En su debut, el DT consiguió un triunfazo 3-2 ante Vélez , y luego sumó un empate frente a Platense.Sin embargo, el golpe más reciente fue la eliminación por penales ante Gimnasia y Tiro de Salta por Copa Argentina.

En el torneo, el Lobo está 24° en la tabla general y pelea por mantenerse lejos de la zona baja, con la permanencia como objetivo principal. Gimnasia necesita puntos para sostenerse y seguir creciendo.

Lanús llega en alza y quiere asegurar su lugar

El presente del Granate es muy diferente. El equipo de Mauricio Pellegrino viene de ganar en la Copa Libertadores y llega con confianza. En el Apertura, Lanús está tercero en la Zona A con 22 puntos y una victoria en Mendoza lo dejaría muy cerca de clasificarse a los playoffs.

Llega con ritmo, resultados y un objetivo claro: cerrar su clasificación. Un duelo de necesidades opuestas El partido presenta dos realidades distintas. Por un lado, Gimnasia busca sumar para sostener la categoría. Por el otro, Lanús quiere afianzarse entre los mejores del torneo.

Será un encuentro donde el Lobo deberá hacerse fuerte en casa ante un rival que llega con confianza.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GimnasiaMendoza/status/2045223997554454646&partner=&hide_thread=false ¡Nos vemos en el Víctor! pic.twitter.com/5RYBiSCQIv — Gimnasia y Esgrima Mza (@GimnasiaMendoza) April 17, 2026

Lo que se viene para el Lobo

Jugará el clásico ante Independiente Rivadavia el domingo en el Bautista Gargantini, desde las 15.

Preguntas clave sobre Gimnasia ante Lanús

A qué hora juegan Gimnasia de Mendoza y Lanús

Juegan a las 21.45 en el estadio Víctor Legrotaglie

Dónde ver Gimnasia de Mendoza vs Lanús

Se transmite por ESPN Premium

Cómo llega Gimnasia de Mendoza al partido

Llega con una leve mejoría pero necesita puntos para mantenerse en Primera

Cómo llega Lanús al partido

Llega tercero en su zona y cerca de clasificar a los playoffs

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