20 de abril de 2026
{}
Sitio Andino
Club Atlético Gimnasia y Esgrima

Gimnasia recibe a Lanús por el Torneo Apertura: horario, formaciones y dónde ver en vivo

El Club Atlético Gimnasia y Esgrima choca contra el Granate por una nueva fecha del Torneo Apertura 2026. Mirá los detalles del duelo.

El Lobo tiene una parada complicada.

El Lobo tiene una parada complicada.

Foto: gentileza LPF
Por Sitio Andino Deportes

El Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Mendoza vuelve a presentarse ante su gente en un partido exigente. El Lobo recibe a Lanús desde las 21.45 en el estadio Víctor Legrotaglie, por la fecha 15 del Torneo Apertura, con la necesidad de sumar para sostenerse en Primera frente a un rival que llega en alza.

El encuentro se jugará este lunes desde las 21.45, en Mendoza, con transmisión de ESPN Premium.

Lee además
Gimnasia y Esgrima se despidió de la Copa Argentina: cayó por penales ante Gimnasia y Tiro

El Lobo se despidió temprano de la Copa Argentina: cayó en una insólita definición por penales
El Lobo se trajo una unidad a la provincia.

El Lobo rescató un punto ante Platense y sigue levantando cuando se acerca el clásico con la Lepra

Será un duelo importante en la recta final de la fase regular, con objetivos muy distintos para cada equipo.

En el torneo, el Lobo está 24° en la tabla general y pelea por mantenerse lejos de la zona baja, con la permanencia como objetivo principal. Gimnasia necesita puntos para sostenerse y seguir creciendo.

Lanús llega en alza y quiere asegurar su lugar

El presente del Granate es muy diferente. El equipo de Mauricio Pellegrino viene de ganar en la Copa Libertadores y llega con confianza. En el Apertura, Lanús está tercero en la Zona A con 22 puntos y una victoria en Mendoza lo dejaría muy cerca de clasificarse a los playoffs.

Llega con ritmo, resultados y un objetivo claro: cerrar su clasificación. Un duelo de necesidades opuestas El partido presenta dos realidades distintas. Por un lado, Gimnasia busca sumar para sostener la categoría. Por el otro, Lanús quiere afianzarse entre los mejores del torneo.

Será un encuentro donde el Lobo deberá hacerse fuerte en casa ante un rival que llega con confianza.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GimnasiaMendoza/status/2045223997554454646&partner=&hide_thread=false

Lo que se viene para el Lobo

Jugará el clásico ante Independiente Rivadavia el domingo en el Bautista Gargantini, desde las 15.

Preguntas clave sobre Gimnasia ante Lanús

A qué hora juegan Gimnasia de Mendoza y Lanús

Juegan a las 21.45 en el estadio Víctor Legrotaglie

Dónde ver Gimnasia de Mendoza vs Lanús

Se transmite por ESPN Premium

Cómo llega Gimnasia de Mendoza al partido

Llega con una leve mejoría pero necesita puntos para mantenerse en Primera

Cómo llega Lanús al partido

Llega tercero en su zona y cerca de clasificar a los playoffs

La síntessis

Embed

Los resultados

Embed

Las posiciones

Embed

Temas
Seguí leyendo

Colapinto vuelve al país con un sueño: manejar un F1 en Buenos Aires

La Lepra no frena: va por más y quiere estirar la ventaja en la cima ante Banfield

Con un gran Paredes, Boca golpeó a River en el Monumental y festejó

Huracán Las Heras festejó en casa ante San Martín y FADEP volvió a caer

Santiago Mangoni no perdonó: triunfo de punta a punta en el TC

La alvearense Lorena Cuello hizo historia en La Pampa: ganó y rompió el récord mendocino

Orgullo mendocino: Luciana Peralta campeona con Las Leoncitas y al Mundial

Dibu salvador: atajada clave de Emliano Martínez y triunfo agónico del Aston Villa

LO QUE SE LEE AHORA
La Lepra va con todo.

La Lepra no frena: va por más y quiere estirar la ventaja en la cima ante Banfield

Las Más Leídas

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1350 del domingo 19 de abril

Seis ganadores de casi 5 millones dejó el Brinco del 19 de abril, pero el pozo principal quedó vacante: todos los resultados

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2424 y números ganadores del domingo 19 de abril

Un ganador del Rekino se llevó más de $4 millones: conocé todos los resultados del Telekino de este 19 de abril

Resultados del Quini 6 hoy domingo 19 de abril: números ganadores del sorteo 3366

El Quini 6 de este 19 de abril dejó un ganador de $380 millones: de dónde es y a qué números jugó

El hecho tuvo lugar en el tramo especial Giulio Cesare, en cercanías de Mina Clavero

Video: el momento en que un auto del Rally Sudamericano se despistó y dejó una víctima fatal

Paso Internacional Los Libertadores: cómo está hoy lunes 20 de abril.

Cierran el Paso Internacional Los Libertadores este lunes 20 de abril: desde qué hora y por qué