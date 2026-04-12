Gimnasia va por otro batacazo ante Platense: hora y dónde verlo

El Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Mendoza tendrá un desafío exigente del Torneo Apertura, Zona A, cuando visite a Platense este sábado desde las 15:00 en Vicente López, con el objetivo de seguir sumando puntos clave en la tabla y en el promedio.
El equipo mendocino llega con confianza tras conseguir una victoria de peso ante Vélez, uno de los principales animadores del torneo, en un partido que marcó un punto de inflexión en su rendimiento.
Del otro lado estará un Platense que también tiene objetivos claros. El Calamar viene de empatar 0-0 ante Lanús como visitante y se mantiene en la pelea por meterse entre los ocho clasificados a los playoffs.
Por eso, el duelo en Vicente López será clave para ambos: uno pensando en el promedio y el otro en la clasificación.
Se espera un partido cerrado, intenso y con mucho en juego.
Lo que viene para Gimnasia antes del clásico mendocino
Luego de este encuentro, el Mensana volverá a jugar el lunes a las 21:45, cuando reciba a Lanús, en un partido que servirá como antesala del esperado clásico mendocino ante Independiente Rivadavia.
El calendario no da respiro y cada punto empieza a pesar cada vez más.
Preguntas claves del partido
Cómo llega Gimnasia al partido ante Platense
Tras ganarle a Vélez y con la necesidad de sumar para el promedio
Cómo llega Platense al encuentro
Luego de empatar con Lanús y buscando meterse en playoffs
Qué está en juego en este partido
Puntos clave para el promedio y la clasificación a los ocho
Cuándo vuelve a jugar Gimnasia después de este partido
El lunes a las 21:45 ante Lanús por la Primera División