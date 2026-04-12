12 de abril de 2026
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Club Atlético Gimnasia y Esgrima

Gimnasia va por otro batacazo ante Platense: hora y dónde verlo

El Club Atlético Gimnasia y Esgrima choca contra el Calamar por una nueva fecha del Torneo Apertura 2026. Mirá los detalles del duelo.

El Lobo tiene una parada complicada.

El Lobo tiene una parada complicada.

Foto: gentileza LPF
Por Sitio Andino Deportes

El Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Mendoza tendrá un desafío exigente del Torneo Apertura, Zona A, cuando visite a Platense este sábado desde las 15:00 en Vicente López, con el objetivo de seguir sumando puntos clave en la tabla y en el promedio.

El equipo mendocino llega con confianza tras conseguir una victoria de peso ante Vélez, uno de los principales animadores del torneo, en un partido que marcó un punto de inflexión en su rendimiento.

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El triunfo ante Vélez no fue uno más. Gimnasia mostró carácter, intensidad y eficacia, tres aspectos que ahora intentará repetir fuera de Mendoza.

El objetivo es claro: sumar puntos que le permitan alejarse de la zona baja del promedio y consolidar su crecimiento en el torneo.

Cada partido empieza a ser determinante para el Mensana, que necesita regularidad para sostener su levantada.

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Platense quiere meterse en los playoffs

Del otro lado estará un Platense que también tiene objetivos claros. El Calamar viene de empatar 0-0 ante Lanús como visitante y se mantiene en la pelea por meterse entre los ocho clasificados a los playoffs.

Por eso, el duelo en Vicente López será clave para ambos: uno pensando en el promedio y el otro en la clasificación.

Se espera un partido cerrado, intenso y con mucho en juego.

Lo que viene para Gimnasia antes del clásico mendocino

Luego de este encuentro, el Mensana volverá a jugar el lunes a las 21:45, cuando reciba a Lanús, en un partido que servirá como antesala del esperado clásico mendocino ante Independiente Rivadavia.

El calendario no da respiro y cada punto empieza a pesar cada vez más.

Preguntas claves del partido

Cómo llega Gimnasia al partido ante Platense

Tras ganarle a Vélez y con la necesidad de sumar para el promedio

Cómo llega Platense al encuentro

Luego de empatar con Lanús y buscando meterse en playoffs

Qué está en juego en este partido

Puntos clave para el promedio y la clasificación a los ocho

Cuándo vuelve a jugar Gimnasia después de este partido

El lunes a las 21:45 ante Lanús por la Primera División

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