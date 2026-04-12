Gimnasia va por otro batacazo ante Platense: hora y dónde verlo

El Lobo tiene una parada complicada.

El Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Mendoza tendrá un desafío exigente del Torneo Apertura, Zona A , cuando visite a Platense este sábado desde las 15:00 en Vicente López , con el objetivo de seguir sumando puntos clave en la tabla y en el promedio .

El equipo mendocino llega con confianza tras conseguir una victoria de peso ante Vélez , uno de los principales animadores del torneo, en un partido que marcó un punto de inflexión en su rendimiento.

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Partidazo de Gimnasia: le dio vuelta el resultado a Vélez y volvió al triunfo

El triunfo ante Vélez no fue uno más. Gimnasia mostró carácter, intensidad y eficacia , tres aspectos que ahora intentará repetir fuera de Mendoza.

El objetivo es claro: sumar puntos que le permitan alejarse de la zona baja del promedio y consolidar su crecimiento en el torneo.

Cada partido empieza a ser determinante para el Mensana, que necesita regularidad para sostener su levantada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GimnasiaMendoza/status/2042259851514871993&partner=&hide_thread=false Vicente López pic.twitter.com/Fi1F0Mh6Ip — Gimnasia y Esgrima Mza (@GimnasiaMendoza) April 9, 2026

Platense quiere meterse en los playoffs

Del otro lado estará un Platense que también tiene objetivos claros. El Calamar viene de empatar 0-0 ante Lanús como visitante y se mantiene en la pelea por meterse entre los ocho clasificados a los playoffs.

Por eso, el duelo en Vicente López será clave para ambos: uno pensando en el promedio y el otro en la clasificación.

Se espera un partido cerrado, intenso y con mucho en juego.

Lo que viene para Gimnasia antes del clásico mendocino

Luego de este encuentro, el Mensana volverá a jugar el lunes a las 21:45, cuando reciba a Lanús, en un partido que servirá como antesala del esperado clásico mendocino ante Independiente Rivadavia.

El calendario no da respiro y cada punto empieza a pesar cada vez más.

Preguntas claves del partido

Cómo llega Gimnasia al partido ante Platense

Tras ganarle a Vélez y con la necesidad de sumar para el promedio

Cómo llega Platense al encuentro

Luego de empatar con Lanús y buscando meterse en playoffs

Qué está en juego en este partido

Puntos clave para el promedio y la clasificación a los ocho

Cuándo vuelve a jugar Gimnasia después de este partido

El lunes a las 21:45 ante Lanús por la Primera División

La síntesis

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Los resultados

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Las posiciones