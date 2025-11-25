Avanza la modernización del canal Bombal, una obra clave para el riego en San Rafael Foto: Gobierno de Mendoza

El Gobierno de Mendoza, a través del Ministerio de Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial y el Departamento General de Irrigación, llamó a licitación para ejecutar la obra Modernización de riego del canal Bombal y obras anexas, un proyecto estratégico que renovará el sistema de riego del distrito Cuadro Nacional, en San Rafael. La intervención beneficiará de forma directa a 267 productores y cubrirá una superficie productiva de 1.419 hectáreas.

Inversión y alcance de la obra El plan contempla tres componentes principales: la impermeabilización de más de 3 kilómetros del canal Bombal; la construcción de un reservorio de 55.000 metros cúbicos; y la ejecución de infraestructura edilicia asociada. Según el Ejecutivo provincial, estas tareas apuntan a mejorar la eficiencia en la distribución del agua y la flexibilidad del riego.

Canal Bombal - San Rafael (1) La inversión total supera los 4 mil millones de pesos. Foto: Mendoza Gobierno La finalidad del proyecto será reducir pérdidas por filtración, optimizar el uso del recurso hídrico, facilitar la diversificación de cultivos y disminuir la necesidad de inversiones intrafinca. En conjunto, las mejoras aspirarán a un sistema de riego más equitativo y sustentable, alineado con las demandas actuales del sector productivo del sur provincial.

La obra cuenta con un presupuesto oficial de $4.521.600.000 y será financiada con los Fondos del Resarcimiento, establecidos por el Decreto 2070/2024. La apertura de sobres para la licitación está prevista para el 9 de diciembre de 2025.

“Es una inversión que fortalece el desarrollo productivo sustentable del sur provincial y que impacta directamente en la calidad de vida de las familias que dependen de este recurso”, destacó Marité Badui, subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial.