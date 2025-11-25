Lavalle celebró el brindis anual de productores con un balance positivo y mirada a futuro

Edgardo González, intendente de Lavalle.

Por Sitio Andino Departamentales







Se llevó a cabo la celebración anual de Productores y brindis de fin de año, organizada por la Cámara de Productores de Zona Norte, en el salón El Ceibo del departamento de Lavalle. Una jornada de encuentro para celebrar el esfuerzo, la producción y el crecimiento del sector en el departamento.

image La actividad contó con la presencia del Intendente Edgardo González, el Secretario de Desarrollo Local, Juan Jaime, y miembros del equipo de gobierno, junto al Subsecretario de Agricultura y Ganadería, Sergio Moralejo y el Presidente de la Cámara de Productores de Zona Norte, Víctor Ghioti, quienes acompañaron a los productores en esta importante instancia de balance y proyección hacia el futuro.

image Durante la velada, se reunieron productores, empresarios, expositores, turistas y vecinos, en un ambiente que destacó el trabajo colectivo y el compromiso por seguir construyendo más oportunidades.

image La Municipalidad de Lavalle destacó el valor de estos espacios de encuentro que fortalecen el desarrollo regional y permiten el avance junto al sector productivo. Lavalle continúa creciendo, trabajando codo a codo con quienes cada día generan trabajo y sostienen la economía del departamento.