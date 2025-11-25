General Alvear celebró el Día de la Mujer Emprendedora con música, cerveceros y un homenaje especial

Paseo de los Artesanos en General Alvear, reconocimiento a mujeres emprendedoras.

La Secretaría de Desarrollo del Municipio de General Alvear realizó este sábado por la noche una actividad en el Paseo de los Artesanos, en el marco del Día Internacional de la Mujer Emprendedora. La propuesta reunió a cerveceros alvearenses, artesanos y familias que disfrutaron de música en vivo y distintas expresiones culturales.

Como acción solidaria, se intercambió una pinta de cerveza artesanal por un alimento no perecedero destinado a la Dirección de Familia. Mariela Carduz, del Área de Economía Social, destacó el acompañamiento del público y el trabajo conjunto con los cerveceros, además del reconocimiento que se realizó a una emprendedora local.

La homenajeada, Claudia Emili (HomeArt), agradeció el gesto y valoró la posibilidad de mostrar su trabajo. Contó que inició su emprendimiento tras la pandemia y que hoy se dedica a la cerámica y otras técnicas artesanales, resaltando la colaboración entre quienes integran el paseo.

La jornada dejó en evidencia el impulso al talento local y la importancia de seguir generando espacios que fortalezcan a cada emprendedor y productores del departamento.

Claudia Emili, la emprendedora premiada, contó sobre su homenaje: "Fue un reconocimiento muy bonito que no me lo esperaba, son muchos años de apostar el comercio alvearense y a la gente de Alvear. Este homenaje de la Municipalidad te llena el alma, con el hecho de que me digan que es bonito lo que hacemos ya te sirve. Somos muchas las chicas que trabajamos en el Paseo o que acompañamos a la Muni en los eventos que ellos organizan". En el Paseo de los Artesanos se reconoció a una emprendedora de General Alvear Embed - KM CERO REPLETO: CERVECEROS Y MUJERES EMPRENDEDORES