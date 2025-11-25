Maipú Municipio aprobó su Presupuesto 2026: superávit, obra pública y alivio para vecinos y comercios

Maipú Municipio elevó al Concejo su Presupuesto 2026 , un plan que combina orden fiscal, continuidad de obras y apoyo directo a las familias y comercios , sin recurrir a endeudamiento y con superávit corriente asegurado .

La decisión del intendente Matías Stevanato es clara: “cuidar el bolsillo de los vecinos y seguir mejorando los barrios al mismo tiempo” . En un año de enorme incertidumbre económica, Maipú propone un presupuesto previsible, equilibrado y enfocado en sostener los servicios esenciales y la infraestructura de cada distrito.

El Presupuesto 2026 destina una cuarta parte de sus recursos a obra pública , garantizando continuidad a trabajos clave para la vida diaria:

Maipú mantiene obras activas en todo el territorio sin tomar deuda , consolidando una política de inversión sostenida y responsable. Ante un contexto económico adverso, el municipio resolvió no aumentar las tasas por servicios ni el Derecho de Comercio durante los primeros meses del año .

La medida busca aliviar la carga sobre hogares, jubilados y comercios locales. Además, se mantienen beneficios que reflejan una gestión cercana y consciente de la realidad social:

Congelamiento de deudas municipales para permitir regularizaciones sin nuevos recargos.

Incentivos para declarar comercios o construcciones aún no registradas.

Exenciones para jubilados y personas con discapacidad.

Reducción o eliminación de costos en más de 25 trámites y sellados.

Servicios esenciales garantizados en Maipú Municipio

El Presupuesto consolida un municipio con cuentas ordenadas, capaz de sostener y mejorar los servicios básicos sin comprometer su futuro financiero: agua y saneamiento, alumbrado público, recolección, limpieza, arbolado, espacios verdes y mantenimiento general.

Matías Stevanato remarcó: “No vamos a resignar servicios ni obra. Maipú es un municipio que no gasta más de lo que tiene, y aun así sigue invirtiendo en infraestructura para sus vecinos. Ese es nuestro compromiso.”

El Presupuesto 2026 reafirma un camino de gestión que pone en valor la administración ordenada, la transparencia y la planificación a largo plazo. Sin endeudamiento, con superávit y con obras activas en todos los distritos, Maipú se posiciona como uno de los municipios más estables y previsibles de la provincia.