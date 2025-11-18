Maipú Municipio despliega un operativo integral para prevenir el dengue y concientizar a la comunidad

Maipú Municipio trabaja intensamente para reforzar la campaña de prevención contra el dengue. Recomendaciones, operativos y cómo actuar frente a la presencia de síntomas. Desde hace algunas semanas, Maipú lanzó su campaña de prevención contra el dengue , con el fin de minimizar el contagio y concientizar a los vecinos y vecinas acerca de los riesgos que trae aparejada dicha enfermedad.

Desde la Municipalidad, con un abordaje integral y multidisciplinario, se comenzó a trabajar en diferentes medidas de prevención que podemos tomar en la cotidianidad de nuestro hogar, concientizando a la población con entrega de foletería y asesoramiento personalizado por parte de la Dirección de Salud del municipio.

El dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti , el cual se reproduce en aguas estancadas. Cuando el mosquito se alimenta con sangre de una persona enferma de dengue y luego pica a otras personas, les transmite la enfermedad. El contagio se produce principalmente por la picadura de los mosquitos infectados, nunca de una persona a otra, ni a través de objetos o de la leche materna.

Algunos de los síntomas que produce el dengue son fiebre, dolor de cabeza detrás de los ojos, erupción de la piel, sangrado de encías y fosas nasales, náuseas y vómitos, dolor muscular y de articulaciones . Ante cualquiera de estos síntomas, las personas deberán concurrir a su médico o centro de salud más cercano.

Como eje de su campaña de prevención, Maipú Municipio recomienda:

Mantener limpios bebederos, rejillas, canaletas y floreros.

Tirar botellas, bidones, latas y todos los objetos que no se utilicen y puedan juntar agua.

Tapar tanques, tachos y depósitos de agua.

Estas sencillas medidas, que pueden tomarse en la cotidianidad del hogar, contribuyen enormemente a evitar la reproducción del mosquito y la propagación de contagios.

Cómo se aborda un caso sospechoso de dengue

En caso de detectarse un caso sospechoso de dengue, la Municipalidad de Maipú actúa de manera conjunta con el gobierno de la Provincia de Mendoza, realizando un seguimiento de la persona afectada y de los hogares próximos, estableciendo un perímetro de control de casos sospechosos.

De los operativos participa tanto personal municipal como provincial, con intervención del Ministerio de Salud de Mendoza, el Departamento Provincial de Zoonosis, la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos de Maipú y las direcciones de Salud y de Ambiente y Zoonosis del municipio.