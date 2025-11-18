18 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Cultura y celebración

Éxito total en San Carlos: Destino San Javier brilló en la segunda noche de la Fiesta de la Tradición

El municipio de San Carlos destacó la masiva participación y el entusiasmo del público en el cierre de esta nueva edición.

image
image

Desde las 19:00 horas, con la apertura de puertas, se presentaron diversos conjuntos musicales y ballets del departamento, quienes desplegaron todo su talento y colorido sobre el escenario, reafirmando la riqueza cultural y el espíritu tradicional de San Carlos.

Lee además
Vendimia 2026: San Carlos coronó a la primera reina departamental del año.
fiestas departamentales

Vendimia 2026: San Carlos coronó a la primera reina departamental del año
Reprograman la Fiesta de la Vendimia en San Carlos por la alerta de tormentas
para tener en cuenta

Reprograman la Fiesta de la Vendimia en San Carlos por la alerta de tormentas
image

El cierre de la noche estuvo a cargo de Destino San Javier, quienes brindaron un espectáculo inolvidable que hizo cantar y emocionar a todos los presentes. La agrupación desplegó su repertorio de grandes éxitos.

image

La Municipalidad de San Carlos celebra el éxito de esta segunda noche de la Fiesta de la Tradición, destacando la gran concurrencia de público, el ambiente de alegría y disfrute y el compromiso de los artistas que hicieron posible este encuentro.

Temas
Seguí leyendo

San Carlos tendrá una nueva Escuela Integración: una obra esperada por toda la comunidad educativa

El departamento de San Carlos celebró la Chaya del Pavo más grande del país

General Alvear recibe el operativo "Ver para ser Libres": revisiones visuales y lentes sin costo

General Alvear habilitó un espacio exclusivo para lactancia materna dentro del edificio municipal

Vino y desregulación: el sector planteó a Sturzenegger su rechazo a cambios claves del INV

San Rafael: ¿cómo funciona SEM Mobile, la nueva app que reemplazará las tarjetas del estacionamiento?

San Rafael es sede de "CocinArte 2025", el evento que celebra la cocina local y el turismo sustentable

San Rafael se prepara para una edición histórica de la Fiesta del Turismo y el Vino 2025

LO QUE SE LEE AHORA
¿Qué hay detrás de la cristalería elegida por la Ciudad de Mendoza? Ulpiano Suarez reveló su historia.
INDUSTRIA Y ENOTURISMO

La cristalería detrás del éxito de la Peatonal del Vino: Ulpiano Suarez destacó su rol estratégico

Las Más Leídas

El pasaje San Martín camino al centenario. ¿Cuál es su local más antiguo?
Historias de la Ciudad

El Pasaje San Martín de Mendoza camino al centenario: conocé la historia de su local más antiguo

El accidente vial ocurrió en Suipacha y Martínez de Rosas
Siniestro

Video: tres vehículos protagonizaron un fuerte choque en Ciudad y una camioneta volcó

El informe fue presentado en Fecovita a sala llena. Allí José Zuccardi fijo posición de la mayoría de  la vitivinícultura frente a las desregulaciones.
Polémica vitivinicola

José Zuccardi alerta por la identidad del vino argentino ante el avance desregulatorio en el INV

Anabel fernández Sagasti ¿El nombre del kirchenerismo parala Corte Suprema?
Poder Judicial

Negociaciones por la Corte Suprema ¿El kirchnerismo propone a Anabel Fernández Sagasti?

Preocupación en la escuela Abraham Lemos por una grave denuncia de abuso sexual. video
Preocupación

El conmovedor pedido de los padres tras la denuncia de abuso sexual en una escuela de Guaymallén

Te Puede Interesar

Los requisitos y cómo inscribirse a los créditos hipotecarios del IPV.
vivienda

Casa propia: requisitos y cómo inscribirse a los créditos hipotecarios del IPV

Por Cecilia Zabala
Sanción final para el Presupuesto 2026 de Cornejo con roll over y endeudamiento. video
Es ley

Sanción final para el Presupuesto 2026 de Cornejo con roll over y endeudamiento

Por Florencia Martinez del Rio
El gobierno nacional quitará las retenciones al petróleo convencional
Nueva medida

El gobierno nacional quitará las retenciones al petróleo convencional

Por Sofía Pons