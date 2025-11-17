17 de noviembre de 2025
Vendimia 2026: San Carlos coronó a la primera reina departamental del año

Virginia Gómez Coronel representará al departamento en el camino a los 90 años de la Fiesta Nacional de la Vendimia. Agostina Berón es la nueva Virreina y Guadalupe Pérez Olmos embajadora de la Ganadería.

San Carlos abrió oficialmente el calendario vendimial provincial y se convirtió en el primer departamento en elegir a su soberana rumbo a la Vendimia 2026. En una noche colmada de vecinos y tradición, Virginia Milagros Gómez Coronel, representante de La Villa de San Carlos, fue coronada como Reina Departamental de la Vendimia 2026.

El evento se realizó en el anfiteatro Neyú Mapú, tras la reprogramación obligada por las inclemencias del tiempo. La votación fue ajustada y mantuvo la expectativa hasta el final: Virginia Gómez Coronel se impuso y se convirtió en la primera candidata confirmada para la próxima Fiesta Nacional de la Vendimia, que celebrará su edición número 90.

Junto a ella, el departamento también eligió a sus nuevas referentes productivas:

  • Agostina Muriel Berón, representante de Pareditas, fue consagrada Virreina Departamental 2026.

  • María Guadalupe Pérez Olmos, de La Consulta, recibió el cetro como Embajadora de la Ganadería de San Carlos 2026, figura clave en un territorio donde la actividad pecuaria tiene un rol central además de la vitivinicultura.

El espectáculo artístico de la noche, titulado “Historias con alma de tradición y vendimia”, reunió a más de 250 artistas locales y puso en escena relatos vinculados a la identidad sancarlina: el arraigo rural, la historia del ferrocarril, la transformación de generaciones y el valor simbólico de la vendimia para las familias productoras del Valle de Uco.

El subsecretario de Cultura de Mendoza, Diego Gareca, destacó la relevancia de este inicio del calendario vendimial, subrayando que el recorrido por las 18 celebraciones departamentales “mantiene viva la esencia popular de la fiesta que la sociedad mendocina sostiene desde hace 90 años”.

Con esta elección, San Carlos marca el primer paso de un recorrido que continuará en las próximas semanas con las coronaciones de cada departamento. En marzo, las soberanas volverán a encontrarse en los actos centrales de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026, donde Mendoza celebrará su máxima tradición cultural.

