13 de noviembre de 2025
Sitio Andino
Reprograman la Fiesta de la Vendimia en San Carlos por la alerta de tormentas

San Carlos suspendió a celebración de la Fiesta de la Vendimia “Historia con alma de Tradición y Vendimia 2025/26” por recomendación meteorológica.

La decisión de posponerlo responde a las alertas emitidas por distintos pronósticos para este viernes 14, que prevén probabilidad de desarrollo de tormentas en horas de la tarde. "A partir de las 14:00 se inicia la convección en el Oeste del Gran Mendoza y del Valle de Uco, con formación de tormentas. Entre las 18:00 y 19:00, se intensifican en el Gran Mendoza y Valle de Uco," extendiéndose luego hacia los tres departamentos del Sur, de acuerdo con el pronóstico.

vendimia san carlos

Por medio de un comunicado, el municipio informó que la Fiesta de la Vendimia departamental se realizará el próximo domingo 16 de noviembre. El Teatro Neyú Mapú será el epicentro de la celebración

Este evento promete ser una experiencia inolvidable que rinde homenaje a las raíces del departamento y a la importancia de la Fiesta Nacional de la Vendimia.

Los asistentes podrán disfrutar de una jornada que combina la música folklórica, la cultura del vino y la identidad local, en un evento que prometo ser inolvidable. La apertura de puertas en el Teatro Neyú Mapú será a las 19:00hs, donde se espera un acto artístico central que recorrerá la historia, la cultura y la vida de San Carlos.

La celebración continuará a las 22:00 hs con la gran Fiesta de la Vendimia, que contará con la presentación de grandes artistas locales, prometiendo una noche de alegría, baile y mucho color al ritmo de la música.

