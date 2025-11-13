Reprograman la Fiesta de la Vendimia en San Carlos por la alerta de tormentas

La celebración de la Fiesta de la Vendimia de San Carlos “Historia con alma de Tradición y Vendimia 2025/26” fue suspendida por recomendación meteorológica ante la posibilidad de tormentas.

La decisión de posponerlo responde a las alertas emitidas por distintos pronósticos para este viernes 14, que prevén probabilidad de desarrollo de tormentas en horas de la tarde. "A partir de las 14:00 se inicia la convección en el Oeste del Gran Mendoza y del Valle de Uco , con formación de tormentas . Entre las 18:00 y 19:00, se intensifican en el Gran Mendoza y Valle de Uco ," extendiéndose luego hacia los tres departamentos del Sur, de acuerdo con el pronóstico .

Por medio de un comunicado, el municipio informó que la Fiesta de la Vendimia departamental se realizará el próximo domingo 16 de noviembre . E l Teatro Neyú Mapú será el epicentro de la celebración

Este evento promete ser una experiencia inolvidable que rinde homenaje a las raíces del departamento y a la importancia de la Fiesta Nacional de la Vendimia .

Los asistentes podrán disfrutar de una jornada que combina la música folklórica, la cultura del vino y la identidad local, en un evento que prometo ser inolvidable. La apertura de puertas en el Teatro Neyú Mapú será a las 19:00hs, donde se espera un acto artístico central que recorrerá la historia, la cultura y la vida de San Carlos.

La celebración continuará a las 22:00 hs con la gran Fiesta de la Vendimia, que contará con la presentación de grandes artistas locales, prometiendo una noche de alegría, baile y mucho color al ritmo de la música.