18 de noviembre de 2025
Sitio Andino
San Rafael es sede de "CocinArte 2025", el evento que celebra la cocina local y el turismo sustentable

El Congreso en San Rafael propone recorridos por sabores locales, talleres y conversatorios con especialistas que destacan la riqueza enogastronómica de la región.

CocinArte 2025 en San Rafael.

CocinArte 2025 en San Rafael.

Por Sitio Andino Departamentales

Del 17 al 19 de noviembre, el Centro de Congresos y Exposiciones Alfredo Bufano en el departamento de San Rafael es escenario de “CocinArte 2025”, el Congreso Enogastronómico y Turístico que celebra la identidad, los sabores y la creatividad de la región. El encuentro reunirá a chefs, sommeliers, productores, emprendedores y amantes del buen comer, en un espacio de formación, intercambio y promoción que pone en valor la cultura del vino y la gastronomía regional como motores del turismo sustentable.

Durante tres jornadas, el público podrá participar de master class, talleres, conversatorios, ferias de productores y experiencias gastronómicas, con el objetivo de promover la innovación culinaria y fortalecer los vínculos entre el campo, la mesa y el territorio.

El congreso se presenta como un espacio ideal para aprender, compartir experiencias y disfrutar de la diversidad gastronómica del Sur mendocino, en un entorno que celebra la identidad regional y la innovación en cada propuesta.

“CocinArte” propone un recorrido por los sabores de Mendoza y del país, integrando el conocimiento técnico con la pasión por el producto local. Los visitantes podrán degustar vinos, aceites, dulces, conservas y platos típicos elaborados con materias primas regionales, en un entorno que combina capacitación y disfrute.

El Congreso se presenta como un espacio ideal para aprender, compartir experiencias y disfrutar de la diversidad en gastronomía del Sur mendocino, en un entorno que celebra la identidad regional y la innovación en cada propuesta.

Fernando Umar, presidente de AGAR, manifestó sobre este Congreso: "Estamos muy contentos de poder haber enlazado tantas actividades y haber convocado a tantas escuelas , alumnos y profesionales de la gastronomía".

"Cocinarte 2025" en San Rafael, celebra la identidad, sabores y creatividad de la región

