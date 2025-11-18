San Rafael es sede de "CocinArte 2025", el evento que celebra la cocina local y el turismo sustentable

CocinArte 2025 en San Rafael.

Del 17 al 19 de noviembre, el Centro de Congresos y Exposiciones Alfredo Bufano en el departamento de San Rafael es escenario de “CocinArte 2025”, el Congreso Enogastronómico y Turístico que celebra la identidad, los sabores y la creatividad de la región. El encuentro reunirá a chefs, sommeliers, productores, emprendedores y amantes del buen comer, en un espacio de formación, intercambio y promoción que pone en valor la cultura del vino y la gastronomía regional como motores del turismo sustentable.

Durante tres jornadas, el público podrá participar de master class, talleres, conversatorios, ferias de productores y experiencias gastronómicas, con el objetivo de promover la innovación culinaria y fortalecer los vínculos entre el campo, la mesa y el territorio.

“CocinArte” propone un recorrido por los sabores de Mendoza y del país, integrando el conocimiento técnico con la pasión por el producto local. Los visitantes podrán degustar vinos, aceites, dulces, conservas y platos típicos elaborados con materias primas regionales, en un entorno que combina capacitación y disfrute.

Fernando Umar, presidente de AGAR, manifestó sobre este Congreso: "Estamos muy contentos de poder haber enlazado tantas actividades y haber convocado a tantas escuelas , alumnos y profesionales de la gastronomía".