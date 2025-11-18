San Rafael se prepara para una edición histórica de la Fiesta del Turismo y el Vino 2025

San Rafael se alista para vivir una edición histórica de la Fiesta del Turismo y el Vino 2025 . Durante el próximo fin de semana largo, el Parque Hipólito Yrigoyen se transformará en el gran escenario a cielo abierto donde sanrafaelinos y turistas podrán disfrutar de dos jornadas que quedarán en la memoria de todos .

El sábado 22 y el domingo 23, desde las 18.00 horas , el corazón del parque será punto de encuentro obligado para quienes quieran vivir un fin de semana diferente, con shows artísticos de primer nivel, food trucks, bodegas, degustaciones y múltiples sorpresas que harán de esta edición una celebración única.

El sábado 22 la fiesta comenzará a puro folklore, con las presentaciones de Los Zorzales y Cardón , y el despliegue del grupo de danzas “La Banda Malambo” , que pondrá en escena toda la fuerza de la danza tradicional. Luego será el turno de Las Estadísticas Demuestran y de Juan Trillini y la TV de los 90´s, que sumarán frescura y nostalgia antes del cierre de la noche, que llegará con el folklórico y melódico del grupo cordobés Ceibo.

La magia continuará el domingo 23, con una grilla que promete mantener bien alto el clima festivo. Sobre el escenario se sucederán Sofía Di Marco, La Calma, Una Lucca, Sueño Inmoral y Bajo Cero, aportando distintos estilos y sonoridades. Más tarde llegará todo el ritmo tropical de Kenay, el folklore puntano de Algarroba.Com y un cierre explosivo con la potente fusión de folklore y ska de Mendukos.

Durante el fin de semana la música y los sabores se darán la mano en uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad.

Como si todo esto fuera poco, en la noche del sábado 22 La Konga desembarca en San Rafael tras una exitosa presentación ante más de 40 mil personas en el estadio de Vélez.

El reconocido grupo cuartetero llega con todos sus éxitos al Teatro Griego Chacho Santa Cruz, sumando otro hito a este fin de semana que ya se vive como una verdadera fiesta provincial.

Las entradas para el show se pueden adquirir a través de www.entradaweb.com.ar.