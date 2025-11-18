18 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Ciudad inteligente

San Rafael: ¿cómo funciona SEM Mobile, la nueva app que reemplazará las tarjetas del estacionamiento?

La app en San Rafael ya funciona en prueba piloto, ofrece crédito de cortesía y permitirá reemplazar de manera progresiva las tarjetas de papel.

Estacionamiento medido en San Rafael.

Estacionamiento medido en San Rafael.

Por Sitio Andino Departamentales

El municipio de San Rafael presentó SEM Mobile, la plataforma digital que reemplazará progresivamente a las tarjetas de papel. El sistema se encuentra en etapa de prueba piloto, ofrece crédito de cortesía y suma alternativas para quienes no cuenten con conexión o teléfono celular.

Lee además
Vino y desregulación. video
Vitivinicultura en alerta

Vino y desregulación: el sector planteó a Sturzenegger su rechazo a cambios claves del INV
CocinArte 2025 en San Rafael. video
Identidad regional

San Rafael es sede de "CocinArte 2025", el evento que celebra la cocina local y el turismo sustentable

Según explicó el director de Recaudación, Sebastián Sáenz, la aplicación SEM Mobile ya se encuentra disponible para descarga y uso en modo de prueba piloto, en una transición que apunta a reemplazar gradualmente las tarjetas de papel utilizadas hasta el momento.

Embed - SAN RAFAEL: AVANZA DIGITALIZACIÓN ESTACIONAMIENTO MEDIDO

Cómo funciona el SEM Mobile en San Rafael

La aplicación tendrá identificadas las zonas donde rige el Estacionamiento Controlado para cuando la activen quienes necesitan utilizarla. Se le puede cargar saldo mediante Mercado Pago en el mismo teléfono o bien en puntos de carga que oportunamente serán designados.

Una vez que el conductor elige el lugar donde estacionar, ingresa a su aplicación y registra su patente. Desde ese momento comenzará a regir su tiempo de estacionamiento y los inspectores, mediante la misma aplicación, podrán certificar que el vehículo está abonando dicho servicio.

Al momento de retirarse del lugar, el conductor – accediendo a la app – le pondrá fin a su estacionamiento y se le descontará el saldo de acuerdo al tiempo que permaneció aparcado.

Vale destacar que la app también ofrecerá la posibilidad a conductores abonar multas ligadas al mismo sistema.

Ágil y moderno sistema para el estacionamiento medido en San Rafael

El objetivo de poner en marcha el software de digitalización del sistema de Estacionamiento Controlado, genera una acción más ágil y menos compleja para el conductor que desde su propio celular podrá administrar el tiempo de estacionamiento, sin necesidad de adquirir tarjeta física y/o marcarla en manuscrito o “con la punta de la llave”, como habitualmente sucede.

Temas
Seguí leyendo

San Rafael se prepara para una edición histórica de la Fiesta del Turismo y el Vino 2025

Un equipo de San Rafael obtuvo el tercer puesto en el Mundial de Rafting disputado en Aluminé

San Rafael recibió una nueva edición de la Provincia en tu Barrio

Presentaron en San Rafael el libro "Agua y poblaciones", una mirada actual sobre el uso del recurso

San Rafael vivirá una nueva edición de La Noche de los Museos en el Lagiglia

Tragedia en San Rafael: una pareja cayó de la moto y falleció el conductor

Arrancaron en San Rafael los talleres de cocina navideña: conocé las próximas fechas

San Rafael vibra con la Feria Juventud: emprendimientos, arte y música en el Parque Yrigoyen

LO QUE SE LEE AHORA
¿Qué hay detrás de la cristalería elegida por la Ciudad de Mendoza? Ulpiano Suarez reveló su historia.
INDUSTRIA Y ENOTURISMO

La cristalería detrás del éxito de la Peatonal del Vino: Ulpiano Suarez destacó su rol estratégico

Las Más Leídas

El pasaje San Martín camino al centenario. ¿Cuál es su local más antiguo?
Historias de la Ciudad

El Pasaje San Martín de Mendoza camino al centenario: conocé la historia de su local más antiguo

El accidente vial ocurrió en Suipacha y Martínez de Rosas
Siniestro

Video: tres vehículos protagonizaron un fuerte choque en Ciudad y una camioneta volcó

El informe fue presentado en Fecovita a sala llena. Allí José Zuccardi fijo posición de la mayoría de  la vitivinícultura frente a las desregulaciones.
Polémica vitivinicola

José Zuccardi alerta por la identidad del vino argentino ante el avance desregulatorio en el INV

Anabel fernández Sagasti ¿El nombre del kirchenerismo parala Corte Suprema?
Poder Judicial

Negociaciones por la Corte Suprema ¿El kirchnerismo propone a Anabel Fernández Sagasti?

Preocupación en la escuela Abraham Lemos por una grave denuncia de abuso sexual. video
Preocupación

El conmovedor pedido de los padres tras la denuncia de abuso sexual en una escuela de Guaymallén

Te Puede Interesar

Sanción final para el Presupuesto 2026 de Cornejo con roll over y endeudamiento. video
Es ley

Sanción final para el Presupuesto 2026 de Cornejo con roll over y endeudamiento

Por Florencia Martinez del Rio
El gobierno nacional quitará las retenciones al petróleo convencional
Nueva medida

El gobierno nacional quitará las retenciones al petróleo convencional

Por Sofía Pons
Denuncia en Guaymallén: el SUTE y la DGE se pronunciaron sobre lo ocurrido el lunes.
Comunicado oficial

Denuncia de abuso sexual en una escuela de Guaymallén: los pedidos del SUTE y la respuesta de la DGE

Por Celeste Funes