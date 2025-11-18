San Rafael: ¿cómo funciona SEM Mobile, la nueva app que reemplazará las tarjetas del estacionamiento?

El municipio de San Rafael presentó SEM Mobile , la plataforma digital que reemplazará progresivamente a las tarjetas de papel. El sistema se encuentra en etapa de prueba piloto, ofrece crédito de cortesía y suma alternativas para quienes no cuenten con conexión o teléfono celular .

La Municipalidad de San Rafael inició un proceso de modernización integral del estacionamiento medido , un sistema que llevaba más de una década funcionando en la ciudad y que ahora avanza hacia un formato completamente digital.

Según explicó el director de Recaudación, Sebastián Sáenz, la aplicación SEM Mobile ya se encuentra disponible para descarga y uso en modo de prueba piloto , en una transición que apunta a reemplazar gradualmente las tarjetas de papel utilizadas hasta el momento.

La aplicación tendrá identificadas las zonas donde rige el Estacionamiento Controlado para cuando la activen quienes necesitan utilizarla. Se le puede cargar saldo mediante Mercado Pago en el mismo teléfono o bien en puntos de carga que oportunamente serán designados.

Una vez que el conductor elige el lugar donde estacionar, ingresa a su aplicación y registra su patente. Desde ese momento comenzará a regir su tiempo de estacionamiento y los inspectores, mediante la misma aplicación, podrán certificar que el vehículo está abonando dicho servicio.

Al momento de retirarse del lugar, el conductor – accediendo a la app – le pondrá fin a su estacionamiento y se le descontará el saldo de acuerdo al tiempo que permaneció aparcado.

Vale destacar que la app también ofrecerá la posibilidad a conductores abonar multas ligadas al mismo sistema.

El objetivo de poner en marcha el software de digitalización del sistema de Estacionamiento Controlado, genera una acción más ágil y menos compleja para el conductor que desde su propio celular podrá administrar el tiempo de estacionamiento, sin necesidad de adquirir tarjeta física y/o marcarla en manuscrito o “con la punta de la llave”, como habitualmente sucede.