Con drones y productos orgánicos, Mendoza realizó un operativo récord de desinfección del arbolado

El intendente de la Municipalidad de Mendoza Ulpiano Suarez estuvo presente durante los trabajos que se realizan con drones para controlar plagas que afectan, principalmente, a las tipas. El sistema es sustentable, orgánico y permite llegar a mayor altura, ahorrar agua, trabajar con rapidez y reforzar la seguridad, consolidando una estrategia de innovación en la gestión ambiental .

Durante el fin de semana, la Municipalidad de Mendoza realizó nuevas tareas de desinfección del arbolado público . Esta vez, fue el turno de la plaza Independencia y parte del boulevard Mitre . Ya se habían concretado labores similares en forestales en las plazas Italia, Chile y el Paseo Alameda, entre otros puntos. Es importante señalar que la altura de los trabajos es por encima de los árboles, unos 20 metros, y se desarrollan con elementos orgánicos aprobados por el Iscamen ( Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza ) , permitidos para el uso público.

Concretamente, el operativo se orientó a mitigar la plaga conocida como Psilido , que afecta a las tipas y genera secreciones azucaradas que provocan un “pegote” en veredas y calzadas, dificultando el disfrute de las plazas. La intervención se ejecutó con equipos alquilados a la empresa mendocina Agro Vants, utilizando productos orgánicos autorizados para uso urbano. La pulverización con drones es un sistema completamente innovador y sustentable con amplios beneficios respecto al tradicional.

Durante la recorrida, el intendente Ulpiano Suarez expresó: “Continuamos haciendo trabajos de pulverización con productos orgánicos de control biológico utilizando drones para llegar a la altura de los árboles, esta vez en nuestra hermosa plaza Independencia y Boulevard Mitre. Gracias a la aplicación de la tecnología estamos realizando esta tarea en tipas y otros árboles de más de 20 metros de altura, aplicando productos desde el aire sobre las copas. La Ciudad de Mendoza es pionera en la utilización de drones con estos fines, y es un orgullo que esté a cargo de Agro Vants, una empresa local”.

image

Cómo funciona el sistema del mega drones

Los drones realizan vuelos programados que liberan una nube de microgotas (del orden de los 100 micrones) impulsadas por ventiladores integrados. El plan de vuelo es totalmente computarizado: se definen altura, presión, velocidad, caudal y disposición de los picos. El equipo ejecuta la aplicación de manera precisa sobre la copa de los árboles. En entornos urbanos, operan a baja altura respecto del objetivo (entre 4 y 6 metros), lo que mejora la cobertura y reduce la dispersión del producto.

image

Los beneficios de la pulverización con drones

Mayor rapidez : en apenas una hora y media se puede realizar el mismo trabajo que con el sistema tradicional llevaba hasta una semana.

: en apenas una hora y media se puede realizar el mismo trabajo que con el sistema tradicional llevaba hasta una semana. Ahorro de agua y productos : un operativo convencional demanda alrededor de 5.000 litros por plaza, mientras que con drones el consumo baja a 400 litros, siempre con insumos orgánicos autorizados.

: un operativo convencional demanda alrededor de 5.000 litros por plaza, mientras que con drones el consumo baja a 400 litros, siempre con insumos orgánicos autorizados. Cobertura total : permite llegar a árboles de más de 20 metros de altura, logrando un mojado homogéneo en la copa completa, algo que no es posible con camiones pulverizadores.

: permite llegar a árboles de más de 20 metros de altura, logrando un mojado homogéneo en la copa completa, algo que no es posible con camiones pulverizadores. Seguridad : el piloto permanece alejado del producto y de la zona de aplicación, resguardando a trabajadores, peatones y mascotas. Los productos no son nocivos para las personas, animales, ni aves. El objetivo es bajar la intensidad de una plaga sin afectar al resto del ecosistema.

: el piloto permanece alejado del producto y de la zona de aplicación, resguardando a trabajadores, peatones y mascotas. Los productos no son nocivos para las personas, animales, ni aves. El objetivo es bajar la intensidad de una plaga sin afectar al resto del ecosistema. Sustentabilidad : los equipos funcionan con baterías, sin emisiones contaminantes y con mínima generación de ruido, lo que evita molestias a los ciudadanos.

: los equipos funcionan con baterías, sin emisiones contaminantes y con mínima generación de ruido, lo que evita molestias a los ciudadanos. Innovación local: se trata de un avance pionero a nivel urbano en la provincia, gracias a la articulación con Agro Vants, empresa mendocina que adapta tecnologías desarrolladas en cultivos de vid, frutales y hortalizas de alta precisión.

image

Un hito para la gestión urbana de la Municipalidad de Mendoza

Desde Agro Vants destacaron que es la primera vez que un organismo municipal contrata este servicio para un uso urbano, lo que convierte a la Ciudad de Mendoza en pionera e innovadora en la incorporación de drones al cuidado de espacios verdes. Subrayaron además que este desarrollo es resultado de años de investigación aplicada en cultivos de Mendoza, San Juan, San Luis y otras provincias, adaptado ahora a la gestión ambiental urbana.