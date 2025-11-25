San Rafael sumó un Banco Rojo y una muestra artística en memoria de víctimas de femicidio

Además de la instalación del banco, en el interior del Centro Cívico se exhibió la muestra "Zapatos Rojos", promovida por la Comisión de Perspectiva de Género del Colegio de Abogados de la Segunda Circunscripción Judicial. En esta edición, la intervención artística presentó ocho pares de zapatos, en memoria de las ocho mujeres de Mendoza que fueron víctimas de femicidio a manos de sus parejas o ex parejas en lo que va del año.

El objetivo de ambas intervenciones es el de reforzar la reflexión colectiva sobre la violencia de género y la necesidad de fortalecer políticas de prevención, acompañamiento y justicia para las víctimas.

La delegada Zona Sur de la DGE, María José Sanz, encabezó el acto junto a integrantes de la agrupación "Madres de Pie". Sanz destacó el valor simbólico de este banco, donado por un vecino, Eduardo Castro, como gesto de acompañamiento en la lucha contra la violencia de género. "Es un mensaje de que la sociedad está tomando conciencia. Queremos visibilizar y sensibilizar sobre la violencia que atraviesan las mujeres", expresó.

Un nuevo banco rojo se inauguró en San Rafael