Mendoza Sax Fest 2025: así fue el cierre callejero que sorprendió en plaza Independencia

El VI Mendoza Sax Fest cerró su sexta edición con una propuesta distinta: un concierto callejero en pleno centro de la Ciudad de Mendoza , donde más de un centenar de músicos profesionales y amateurs compartieron un repertorio de canciones populares frente a vecinos y turistas en la plaza Independencia .

Durante el fin de semana largo , la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza acompañó esta nueva edición del Festival Internacional Mendoza Sax Fest , que se desarrolló en distintos puntos urbanos. Las actuaciones callejeras , sumadas a los conciertos en espacios tradicionales, marcaron el espíritu de esta entrega, cuyo objetivo fue ampliar la llegada del festival y acercar la música a los mendocinos.

Antes del cierre en plaza Independencia, el festival vivió un momento destacado el domingo en el Teatro Mendoza , donde se presentó la saxofonista Melissa Aldana , artista chilena radicada desde hace dos décadas en Nueva York . Lo hizo junto a un trío argentino integrado por Cirilo Fernández en piano, Mariano Sívori en contrabajo y Pipi Piazzolla en batería, en un recital que se ganó el reconocimiento del público.

El lunes feriado, la propuesta tomó un carácter urbano. Según detalló Iván Martínez , director de Cultura de la Ciudad de Mendoza, la intención fue que el festival trascendiera los escenarios tradicionales: “ La idea no es sólo tocar en teatros o espacios culturales y museos, sino también quisimos que el festival saliera a las calles ”. En esa línea, agregó: “Propusimos que en el cartel de 'Yo Amo Mendoza' de la plaza se juntaran todos no sólo para la foto y para hacerles un merecido reconocimiento sino para que mostraran su talento musical a quien paseara por la Ciudad ”.

sax fest ciudad de mendoza Foto: Prensa Ciudad de Mendoza.

Más de 200 saxofonistas reunidos en cuatro días

El recital reunió a más de 100 saxofonistas, quienes participaron durante los cuatro días del encuentro en talleres, clínicas, ensambles y presentaciones. En esta oportunidad, compartieron en un solo escenario abierto un repertorio variado, con temas populares de distintos géneros, que el público celebró a lo largo del mediodía.

sax fest ciudad de mendoza 3 Foto: Prensa Ciudad de Mendoza.

En total, el Mendoza Sax Fest convocó a más de 200 saxofonistas provenientes de distintos lugares del mundo, consolidándose como uno de los eventos musicales más relevantes del calendario cultural mendocino.

La sexta edición estuvo marcada por la interacción directa con vecinos y turistas a través de presentaciones urbanas que se desarrollaron tanto en la Peatonal Sarmiento como en la plaza Independencia.

sax fest ciudad de mendoza 5

El encuentro reforzó así su espíritu formativo y comunitario, combinando instancias profesionales con propuestas abiertas para todo público. Con esta edición, el festival reafirmó su objetivo de acercar la música a las calles, integrando a la comunidad mendocina en un evento que crece año a año.