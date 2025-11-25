25 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Según el INDEC

La economía creció en septiembre impulsada por la intermediación financiera

La actividad económica subió 0,5% mensual y 5% interanual en septiembre, con fuerte impulso financiero, mientras la industria volvió a terreno negativo.

En septiembre, la actividad económica registró una suba mensual del 0,5%

En septiembre, la actividad económica registró una suba mensual del 0,5%

Por Sitio Andino Economía

En septiembre de 2025, el estimador mensual de actividad económica(EMAE) registró una suba de 0,5% respecto a agosto y un 5,0% en la comparación interanual (ia), según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) este martes.

En el noveno mes del año, trece de los sectores medidos por el organismo anotaron mejoras interanuales. El salto más fuerte se observó en Pesca, con un crecimiento de 58,2%, y en Intermediación financiera, que avanzó 39,7%.

Lee además
El 70% de los argentinos vive con estrés financiero: quiénes lo sienten más y por qué
INFORME PRIVADO

El 70% de los argentinos vive con estrés financiero: quiénes lo sienten más y por qué
La financiación de autos nuevos y usados cayó al mínimo del año en octubre
datos

La financiación de vehículos nuevos y usados cayó al mínimo del año en octubre
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/INDECArgentina/status/1993394388874183108&partner=&hide_thread=false

Este último sector no solo creció con fuerza, sino que se convirtió en el principal motor del EMAE. Su impacto fue decisivo para la variación general, seguido por Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler, que mejoraron 5%.

El mapa productivo, sin embargo, no fue uniforme. La industria manufacturera cedió 1% interanual y volvió a ubicarse en terreno negativo. A ese retroceso se sumó Administración pública y defensa, que cayó 0,7%. Entre ambos sectores restaron 0,19 puntos porcentuales al crecimiento total de la actividad.

El EMAE de cada sector, en septiembre 2025

  • Pesca: 58,2%.
  • Intermediación financiera: 39,7%.
  • Impuestos netos de subsidios: 10,5%.
  • Explotación de minas y canteras: 8,1%.
  • Hoteles y restaurantes: 7%.
  • Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler: 5%.
  • Construcción: 4,3%.
  • Transporte y comunicaciones: 2,6%.
  • Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales: 2,3%.
  • Comercio mayorista, minorista y reparaciones: 2,2%.
  • Agricultura, ganadería, caza y silvicultura: 0,8%.
  • Enseñanza: 0,8%.
  • Servicios sociales y de salud: 0,7%.
  • Electricidad, gas y agua: 0,6%.
  • Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria: -0,7%.
  • Industria manufacturera: -1%.
Temas
Seguí leyendo

Crece la batalla por el INV: sectores del vino recurren a la Justicia la desregulación

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 25 de noviembre de 2025

Cobro de la Beca Progresar en diciembre 2025: razones por las que podrías quedar fuera

Black Friday 2025: cuándo es, qué promociones tendrá y cómo evitar estafas

La apertura de importaciones impacta de lleno en Essen: despidos y cambios en su producción

ANSES: quiénes cobran este martes 25 de noviembre de 2025

Fin de semana largo en Argentina: aumentó la movilidad turística, pero el consumo se mantuvo austero

FOEVA se suma a las criticas por la desregulación del INV y la pérdida de trazabilidad en el vino

LO QUE SE LEE AHORA
Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 25 de noviembre de 2025
Mercado cambiario

Dólar hoy y dólar blue en Mendoza: a cuánto cotiza este martes 25 de noviembre de 2025

Las Más Leídas

Se espera otra jornada calurosa este martes en la provincia de Mendoza.
El clima

Mucho calor, Zonda y tormentas fuertes: el pronóstico para este martes en Mendoza

La DGE aprobó una tecnicatura clave en Mendoza y con gran salida laboral.
Boletín Oficial

La DGE aprobó una tecnicatura clave en Mendoza y con gran salida laboral

Terrible choque frontal en Los Andes, Chile. 
hay dos menores heridos

Tres muertos tras un terrible accidente vial en Chile: dos de las víctimas son mendocinas

Las víctimas fatales eran oriundas de Maipú. 
conmoción en maipú

Quiénes son las víctimas fatales del accidente vial en Chile

Un auto y un camión chocaron de frente en Luján de Cuyo: murió un conductor
Tragedia en Alta Montaña

Un auto y un camión chocaron de frente en Luján de Cuyo: murió un conductor

Te Puede Interesar

La mayoria de la insdustria vitivinciola recurrira ante la Justicia Federal la desregulación del INV
Desregulación

Crece la batalla por el INV: sectores del vino recurren a la Justicia la desregulación

Por Marcelo López Álvarez
Los trabajadores del Poder Judicial cumplen una jornada de paro este martes. video
Reclamo sindical

Paro de judiciales en Mendoza: qué reclaman y por qué se agrava el conflicto con la Corte

Por Sitio Andino Política
Las niñas de 10 y 11 años sufrieron lesiones de grave consideración
Tragedia

Fatal accidente en Chile: cuál es el estado de salud de las nenas que sobrevivieron al siniestro

Por Carla Canizzaro