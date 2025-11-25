Black Friday 2025: cuándo es, qué promociones tendrá y cómo evitar estafas

Las promociones en tiendas —principalmente virtuales — continúan en alta popularidad a través de diferentes eventos. Esta vez es el turno del Black Friday 2025 , que se desarrollará entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre . Durante cuatro días, comercios y marcas ofrecerán descuentos de hasta 50% y opciones de pago en cuotas sin interés .

De esta manera, los argentinos podrán acceder a rebajas en locales y plataformas virtuales a pocas semanas de Navidad y fin de año . El Black Friday se celebra el último viernes de noviembre y marca el inicio de la temporada de compras para las fiestas.

Algunos de los rubros que tendrán descuentos son los siguientes:

El Black Friday será una excelente oportunidad para realizar compras con descuentos de hasta 50% a pocas semanas de Navidad

De acuerdo a la página oficial del evento, algunas de las marcas confirmadas son:

Devré

Lenovo

Carrefour

NH Hotels

Puppis

Megatone

Plataforma 10

Samsung

Nike

Mecawns

Puma

Hewelett Packard (HP)

Universal Assitance

Latam

Almundo

Cómo evitar estafas en Black Friday 2025

Para evitar estafas, es fundamental comprar a través de la página oficial del evento en Argentina. Esta plataforma permite identificar de manera segura qué empresas participan, además de comparar precios y características de los productos.

Otra medida clave es corroborar que el nombre de la empresa esté correctamente escrito, para evitar sitios fraudulentos. También es importante no compartir información personal en plataformas no verificadas.

Al navegar tiendas online, la presencia de “https” y un candado o escudo junto a la URL indica que la conexión es segura. Si alguna página solicita datos poco habituales —como empleo o referencias familiares— conviene interrumpir el proceso.

Además, no es recomendable almacenar de manera permanente los datos de la tarjeta de crédito, especialmente si se usa un dispositivo compartido.

Cuidado con el phishing: una estafa digital

Entre las amenazas más frecuentes se encuentra el phishing, una técnica mediante la cual ciberdelincuentes simulan ser marcas reconocidas para obtener datos confidenciales de los compradores.

Este método se implementa a través de WhatsApp, correo electrónico, SMS, llamadas o redes sociales. Además, sitios web falsos y promociones inusuales suelen servir como entrada a este tipo de fraude/ Infobae