Resultados positivos

Fin de semana largo en Argentina: aumentó la movilidad turística, pero el consumo se mantuvo austero

Según un informe de la CAME, más de un millón de personas se movilizaron por el país y los números dejaron un balance positivo respecto de 2024. Mendoza aparece entre los destinos más elegidos.

Foto: Yemel Fil
Por Sitio Andino Economía

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) publicó un informe sobre el balance turístico y económico que dejó el último fin de semana largo de noviembre, por el feriado de la Soberanía Nacional del 20 de noviembre. Según el relevamiento, se movilizaron 1.694.000 viajeros y el gasto total alcanzó los $355.789 millones.

En términos comparativos con el mismo período de 2024, la CAME señala un aumento del 34% en la cantidad de turistas. Sin embargo, el gasto promedio diario por turista cayó 3,7% en términos reales frente al año pasado.

Más turismo y un impacto económico significativo: las cifras que dejó el fin de semana largo en Argentina

El feriado de cuatro días impulsó un incremento del 21% en el número de turistas que viajaron, que se tradujo en un crecimiento real del 34% en el gasto total respecto al mismo feriado de 2024. La buena combinación de clima, oferta de actividades y una agenda de eventos robusta explican, en parte, los resultados positivos según la CAME.

CAME - Datos noviembre.2025

En el recuento final, la confederación reportó 1.694.000 turistas en todo el país, un 21% más que en el mismo feriado de 2024. El promedio de estadía fue de 2,3 noches, un 15% más que en 2024 (año en el que el fin de semana tuvo solo tres días).

El gasto promedio diario por turista se ubicó en $91.317, un 3,7% menos en términos reales que en 2024, lo que indica un comportamiento más austero pero suficiente para sostener consumo básico en gastronomía, alojamiento y transporte.

En total, los turistas desembolsaron $355.789 millones durante el fin de semana, cifra que representa un crecimiento real del 34% frente a los $196.233 millones registrados en 2024.

CAME - Datos noviembre 2025

Balance enero-noviembre de 2025

En lo que va del año se contabilizaron siete fines de semana largos, con 11.964.940 turistas que se desplazaron por el país. Ese movimiento generó un impacto económico estimado en $2.722.208 millones, equivalente a 1.944 millones de dólares.

Los fines de semana largos no solo aumentaron la movilidad, sino que también dinamizaron las economías regionales, beneficiando a miles de pymes vinculadas al turismo.

Mendoza, entre los destinos más elegidos

Además de Mar del Plata, Córdoba, Puerto Iguazú y las ciudades termales de Entre Ríos, Mendoza figura entre las zonas con mayor ocupación. Según la CAME, la provincia se posicionó como uno de los destinos preferidos para las escapadas de primavera. Respaldada por la conectividad aérea y una oferta variada, Mendoza registró una ocupación estimada del 80%, compuesta por visitantes nacionales y extranjeros.

A nivel local, el Gran Mendoza superó el 85% de ocupación, mientras que San Rafael y Cacheuta mantuvieron niveles similares. La oferta de experiencias en bodegas, actividades al aire libre, los circuitos del vino en el Valle de Uco, las termas de Cacheuta y las rutas cordilleranas fueron factores claves para potenciar la llegada de turistas.

Respecto al gasto promedio, el Ente Mendoza Turismo (EMETUR) informó que cada visitante gastó alrededor de $89.000 por día, incluyendo alojamiento, gastronomía, excursiones y actividades.

