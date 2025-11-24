24 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Desregulación vitivinicola

FOEVA se suma a las criticas por la desregulación del INV y la pérdida de trazabilidad en el vino

La entidad vitivinícola se suma a las voces criticas a la desregulación del INV. Advierte riesgos para la trazabilidad, los controles y las condiciones laborales.

Los trabajadores vitivinícolas se suman a las voces criticas a la desregulación del INV

Los trabajadores vitivinícolas se suman a las voces criticas a la desregulación del INV

INV: alerta por la redefinición de funciones

La nueva normativa redefine los alcances del organismo y establece que el INV concentrará sus inspecciones únicamente en el producto final embotellado. Con ello queda atrás su histórica función de supervisar viñedos, cosechas, procesos de elaboración y fraccionamiento. Para FOEVA, esta reinterpretación del sistema de control constituye un retroceso significativo. “Si el INV solo controla el vino embotellado, desaparece la trazabilidad. No sabremos cuánta uva se cosechó, cómo, dónde ni bajo qué condiciones laborales”, señala Daniel Romero, Secretario de Prensa de FOEVA.

Lee además
Vino y desregulación. video
Vitivinicultura en alerta

Vino y desregulación: el sector planteó a Sturzenegger su rechazo a cambios claves del INV
El informe fue presentado en Fecovita a sala llena. Allí José Zuccardi fijo posición de la mayoría de  la vitivinícultura frente a las desregulaciones.
Polémica vitivinicola

José Zuccardi alerta por la identidad del vino argentino ante el avance desregulatorio en el INV

La reforma incorpora además otros cambios de envergadura. Entre ellos, la certificación de origen, añada y varietal deja de ser obligatoria y pasa a un régimen optativo, lo que podría afectar la consistencia de los registros productivos y la precisión de los datos sobre volúmenes y zonas de procedencia. Del mismo modo, el organismo ya no deberá aprobar las etiquetas antes de su circulación en el mercado, y el tradicional parámetro del grado alcohólico mínimo anual también queda desregulado.

INV, fachada, instituto nacional de vitivinicultura
Foeva se suma a las entidades que denuncian que la desregulación del INV afectará la imagen y calidad del vino argentino

Foeva se suma a las entidades que denuncian que la desregulación del INV afectará la imagen y calidad del vino argentino

Riesgos de informalidad

En paralelo, los relevamientos productivos que hasta ahora realizaba el INV serán transferidos a Senasa, generando una fragmentación del sistema de información y control. El Gobierno sostiene que estas modificaciones forman parte de un proceso de modernización destinado a reducir trámites y acelerar la operatoria mediante la digitalización. Sin embargo, desde FOEVA advierten que la eliminación de inspecciones presenciales sin controles complementarios puede derivar en “mayores niveles de informalidad y evasión, afectando no solo a los trabajadores sino también a la transparencia de la industria”.

Impacto en la cadena vitivinícola y en los mercados internacionales

Las repercusiones potenciales en la cadena vitivinícola son motivo de creciente inquietud. Distintos actores del sector coinciden en que la reducción de controles sobre viñedos y bodegas puede deteriorar la capacidad de fiscalización laboral, un aspecto especialmente sensible en una actividad con alta estacionalidad. La pérdida de trazabilidad, por su parte, podría comprometer la competitividad del vino argentino en los mercados internacionales, donde la verificación del origen y la cualidad es un requisito cada vez más exigente.

Un punto particularmente crítico es la posible afectación del Convenio de Corresponsabilidad Gremial, cuyo funcionamiento depende del registro preciso de quintales cosechados. La falta de controles en las etapas iniciales del proceso productivo, advierte FOEVA, debilita la herramienta y abre interrogantes sobre la continuidad de un sistema que viene garantizando aportes y derechos laborales.

Debate abierto sobre el futuro del INV

Durante la pandemia, el propio sector privado había argumentado que el vino debía ser considerado alimento para asegurar su inclusión entre las actividades esenciales. Hoy, señalan desde la Federación, el nuevo esquema regulatorio “elimina justamente la lógica que protege a un alimento”, al reducir los parámetros que sostienen la cualidad, la seguridad y la trazabilidad del producto.

En este contexto, la discusión sobre el futuro del INV y su rol en la supervisión de la cadena vitivinícola promete abrir un debate profundo entre el Gobierno, los trabajadores y las bodegas. Mientras tanto, FOEVA insiste en que la Resolución 37/2025 implica riesgos estructurales que podrían impactar tanto en las condiciones laborales como en la imagen internacional del vino argentino.

Temas
Seguí leyendo

Crece el quiebre en la vitivinicultura tras el apoyo solitario de Bodegas de Argentina al INV

Un encuentro tenso en el INV: la vitivinicultura desafía la desregulación de Sturzenegger

Fin de semana largo en Argentina: aumentó la movilidad turística, pero el consumo se mantuvo austero

El otro convenio que firmó Argentina con Estados Unidos tras el acuerdo comercial

Turismo de compras en Chile: ¿se enfría el boom de consumo argentino?

Mendoza tuvo un excelente balance de turismo tras el fin de semana XL: qué actividades se destacaron

Bajan las tasas de interés, pero quedan rendimientos fuertes: dónde conseguir más del 30%

Ofertas en celulares: qué modelos tienen más de 35% de descuento y dónde encontrarlos

LO QUE SE LEE AHORA
En Santiago de Chile aseguran que se nota una moderada desaceleración del turismo de compras argentino
Dólar barato

Turismo de compras en Chile: ¿se enfría el boom de consumo argentino?

Las Más Leídas

Concluyó la búsqueda del argentino desaparecido en Chile: así lo despidió su familia en La Serena
TRAGEDIA

Concluyó la búsqueda del argentino desaparecido en Chile: así lo despidió su familia en La Serena

Oasis Sur la marca que empieza a transformar el mapa de Malargüe, San Rafael y General Alvear video
Desarrollo

Oasis Sur la marca que empieza a transformar el mapa de Malargüe, San Rafael y General Alvear

Ofertas en celulares: qué modelos tienen más de 35% de descuento y dónde encontrarlos
PROMOCIONES IMPERDIBLES

Ofertas en celulares: qué modelos tienen más de 35% de descuento y dónde encontrarlos

Mendoza bajo alerta por altas temperaturas: así estará el tiempo a lo largo de la semana
PRONÓSTICO EXTENDIDO

Mendoza bajo alerta por altas temperaturas: así estará el tiempo a lo largo de la semana

El sorteo 2403 del domingo entregó el pozo millonario que ganó un mendocino.
¡Qué suerte!

De dónde es y qué numeros acertó el mendocino que ganó $150 millones en el Telekino

Te Puede Interesar

Los trabajadores vitivinícolas se suman a las voces criticas a la desregulación del INV
Desregulación vitivinicola

FOEVA se suma a las criticas por la desregulación del INV y la pérdida de trazabilidad en el vino

Por Marcelo López Álvarez
Largas filas de vehículos para cruzar desde Chile a Mendoza por el Paso Cristo Redentor.
Turismo en el finde largo

Miles de mendocinos regresan desde Chile: de cuánto es la demora en el Paso Cristo Redentor

Por Sitio Andino Sociedad
Un auto y un camión chocaron de frente en Luján de Cuyo: murió un conductor
Tragedia en Alta Montaña

Un auto y un camión chocaron de frente en Luján de Cuyo: murió un conductor

Por Luis Calizaya