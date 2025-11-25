25 de noviembre de 2025
{}
El 70% de los argentinos vive con estrés financiero: quiénes lo sienten más y por qué

Un informe expone que el 70% de los argentinos sufre estrés por sus finanzas, con preocupaciones que van desde ingresos bajos hasta deudas e imprevistos.

La situación económica de las familias argentinas impacta de manera directa en el estado anímico, elevando los niveles de estrés. De acuerdo con un informe privado, siete de cada diez personas consideran que atraviesan una situación de estrés financiero. De hecho, un gasto imprevisto de $250.000 podría significar una crisis para el 28% de la población.

Los datos surgen del Estudio de Bienestar Financiero elaborado por la consultora Mercer. “El bienestar financiero dejó de ser un tema privado para convertirse en un desafío organizacional. Cuando las personas viven con incertidumbre económica, su energía y foco se ven afectados. Acompañarlas no es un beneficio adicional: es una estrategia clave para sostener equipos saludables, comprometidos y productivos”, afirmó Dolores Liendo, directora de Wealth para Argentina, Uruguay y Paraguay en Mercer.

A esta realidad se suma que Argentina continúa rezagada en educación en finanzas, aunque crecieron las iniciativas para hacer rendir el dinero gracias al auge de las billeteras virtuales. Sin embargo, las ganancias son bajas —más aún en un contexto de tasas en descenso — y el estrés financiero no logra reducirse.

sin plata dinero billetera vacia estrés financiero
Argentina se encuentra entre los países con más baja educación financiera

Argentina se encuentra entre los países con más baja educación financiera

Los resultados del estudio: el 70% sufre estrés financiero

Según Mercer, siete de cada diez argentinos presentan un nivel de estrés financiero entre leve y moderado. Más llamativo es que el 14% experimenta un estrés alto, con impacto directo en su descanso y su sueño. En este grupo, dos de cada tres son mujeres.

Además, para el 28% de los encuestados sería un desafío o una crisis tener que pagar un gasto imprevisto de $250.000.

El 24% destina 50% o más de sus ingresos a compromisos financieros. El 22% siente que no tiene control de su situación económica. Y el 19% indica que a menudo necesita pedir dinero prestado para llegar a fin de mes.

Aunque el 48% señala que el principal obstáculo para ahorrar son los ingresos insuficientes, aparecen otros motivos:

  • El 31% reconoce falta de conocimiento sobre cómo ahorrar.
  • El 30% menciona gastos imprevistos.
  • El 19% no tiene metas claras.

Solo un 8% afirma no tener obstáculos para invertir, según Mercer.

Cuáles son las prioridades de ahorro

Al analizar las prioridades de ahorro entre los argentinos:

  • El 55% busca juntar dinero para una compra o gasto futuro.
  • El 38% ahorra de forma voluntaria para una pensión.
  • El 29% prioriza gastos médicos inesperados.
  • El 24% apunta a otros imprevistos.
  • El 22% destina fondos a la educación futura de los hijos.
  • El 14% al cuidado de sus padres.
  • El 13% a su propia educación futura/ La Nación
