El 70% de los argentinos vive con estrés financiero: quiénes lo sienten más y por qué

La situación económica de las familias argentinas impacta de manera directa en el estado anímico , elevando los niveles de estrés . De acuerdo con un informe privado, siete de cada diez personas consideran que atraviesan una situación de estrés financiero . De hecho, un gasto imprevisto de $250.000 podría significar una crisis para el 28% de la población.

Los datos surgen del Estudio de Bienestar Financiero elaborado por la consultora Mercer . “El bienestar financiero dejó de ser un tema privado para convertirse en un desafío organizacional . Cuando las personas viven con incertidumbre económica, su energía y foco se ven afectados. Acompañarlas no es un beneficio adicional: es una estrategia clave para sostener equipos saludables, comprometidos y productivos”, afirmó Dolores Liendo , directora de Wealth para Argentina, Uruguay y Paraguay en Mercer.

Desregulación Crece la batalla por el INV: sectores del vino recurren a la Justicia la desregulación

Cómo afecta a la salud mental Preocupa el aumento de fármacos: alertan por automedicación y uso prolongado

A esta realidad se suma que Argentina continúa rezagada en educación en finanzas , aunque crecieron las iniciativas para hacer rendir el dinero gracias al auge de las billeteras virtuales . Sin embargo, las ganancias son bajas — más aún en un contexto de tasas en descenso — y el estrés financiero no logra reducirse.

Según Mercer, siete de cada diez argentinos presentan un nivel de estrés financiero entre leve y moderado. Más llamativo es que el 14% experimenta un estrés alto , con impacto directo en su descanso y su sueño . En este grupo, dos de cada tres son mujeres.

Argentina se encuentra entre los países con más baja educación financiera

Además, para el 28% de los encuestados sería un desafío o una crisis tener que pagar un gasto imprevisto de $250.000.

El 24% destina 50% o más de sus ingresos a compromisos financieros. El 22% siente que no tiene control de su situación económica. Y el 19% indica que a menudo necesita pedir dinero prestado para llegar a fin de mes.

Aunque el 48% señala que el principal obstáculo para ahorrar son los ingresos insuficientes, aparecen otros motivos:

El 31% reconoce falta de conocimiento sobre cómo ahorrar.

reconoce falta de conocimiento sobre cómo ahorrar. El 30% menciona gastos imprevistos.

menciona gastos imprevistos. El 19% no tiene metas claras.

Solo un 8% afirma no tener obstáculos para invertir, según Mercer.

Cuáles son las prioridades de ahorro

Al analizar las prioridades de ahorro entre los argentinos: