ALTERNATIVAS PARA EL AHORRO

Bajan las tasas de interés, pero quedan rendimientos fuertes: dónde conseguir más del 30%

Aunque el rendimiento de plazos fijos y cuentas digitales sigue en baja, algunas tasas de interés superan el 30% anual. Cuáles son y qué condiciones requieren.

Por Sitio Andino Economía

Las tasas de interés de los plazos fijos y de las billeteras virtuales vienen bajando y hoy gran parte del sistema financiero opera entre el 24% y el 28% anual. Aun así, todavía existen alternativas que permiten obtener rendimientos superiores al 30%, disponibles tanto en plataformas digitales como en servicios con beneficios adicionales.

Billeteras virtuales con tasas superiores al 30%

En algunas billeteras virtuales se encuentran disponibles cuentas remuneradas, una alternativa para quienes no desean inmovilizar dinero. Las opciones varían según la plataforma, aunque las que superan el 30% anual son las siguientes:

  • Carrefour Banco: ofrece una tasa del 38% anual sobre saldos diarios.
  • Naranja X: ofrece una tasa del 32% anual, con un límite de $800.000 para generar intereses.

Al mismo tiempo, algunas billeteras cuentan con opciones “premium”, que elevan los porcentajes de rendimiento, aunque requieren cierto nivel de consumo o inversión por parte del usuario. Entre ellas se destacan:

  • Cresium: disponible únicamente para personas jurídicas; paga un 40% anual, la tasa más alta del mercado.
  • Ualá: sus planes Plus 1 y Plus 2 ofrecen 35% y 38% anual, respectivamente. El acceso al Plus 1 exige un mínimo de actividad mensual, mientras que el Plus 2 requiere alrededor de $500.000 entre consumos e inversiones dentro de la plataforma.
  • Naranja X: a través de sus “frascos”, una modalidad similar a plazos fijos de 7 a 180 días, ofrece tasas entre 32% y 33% TNA.
Los grandes bancos del país tienen sus tasas por debajo del 30%

Depósitos a plazo fijo: cuánto pagan los bancos

Las tasas de los bancos continúan a la baja y las principales entidades del país se ubican actualmente en los siguientes niveles:

  • Galicia: alrededor de 24%
  • Santander: 25%
  • BBVA: 26%
  • Nación: 27%
  • Provincia: 28%
  • Macro: la excepción entre los grandes, con 30%

En definitiva, en un contexto donde las tasas tienden a la baja, las billeteras virtuales y sus modalidades ofrecen rendimientos que funcionan eficientemente como alternativa de ahorro/ Iprofesional

