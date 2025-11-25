"La garrafa en tu barrio": el cronograma del 25 al 29 de noviembre y los valores

Por Sitio Andino Departamentales 25 de noviembre de 2025 - 07:30
El
operativo del Gobierno de la provincia de Mendoza para distribuir la en garrafa subsidiada zonas vulnerables tiene como objetivo aliviar el bolsillo de quienes no poseen gas de red y garantizar su derecho de acceso. Durante esta semana del 25 al 29 de noviembre de 2025, el programa visitará los distintos departamentos.
El Divisadero. Frente a Unión Vecinal Barrio Divisadero. 9.00 25 de Mayo. Barrio Malvinas Argentinas. Ruta Provincial 50 Kilómetro 1.012. 9.30 25 de Mayo. Frente a Barrio Promotor. 10.00 El Marcado. Barrio Esperanza Santarrosina. Carril Norte. 10.30 El Marcado. Barrio Molina Cabrera. 11.00
Tupungato La Arboleda. Playón de La Arboleda. Frente a Escuela. 10.00
Las Heras El Challao. Barrio Sueños de María. Manzana E. Casa 1. 9.30 El Challao. Escuela Champagnat. Champagnat Norte s/n. 10.30 El Challao. Rotonda de Los Bomberos. Regalado Olguín y Puente del Inca. 11.30
Luján Anchoris. Entrada a Finca Flores. Kilómetro 48.9.30 El Carrizal. Barrio El Remanso. Polideportivo. Calle El Remanso. 10.00 El Carrizal. Barrio Alumine. Entrada a Barrio. 11.00 El Carrizal. Ruta Provincial 16. Lateral Ruta y Calle 2. Carrizal de Abajo. 11.30
San Carlos La Consulta. Paraje: La Cañada. Barrio La Cañada. 10.00 La Consulta. Plazoleta de La Consulta. Frente a Centro de Salud. 11.00 La Consulta. Loteo Suárez. 12.00
Junín Barriales. Delegación Municipal. 10.00 Barriales. Barrio Sismo 28. 11.00
Tunuyán Las Pintadas. Centro de Salud 153. Dr. Sergio M. Jara. Calle Quintana s/n. 9.30 El Topón. Posta Sanitaria. Calle Villanueva y Delgado. 10.30 Ciudad Escuela 4-107 Ejército Argentino. Calle 25 de Noviembre y Arturo Illia. 11.30
San Rafael Salto de Las Rosas. Plaza Principal. 9.00
La Paz Las Colonias. 9 de Julio y Osvaldo Pinto. 9.00 Las Chacritas. Predio San Expedito. 11.00 Las Chacritas. Comunidad. 11.15 Las Chacritas. Refugio Timoteo Garro. 11.20 Miércoles 26
Maipú Coquimbito. Barrio Piccione. Espacio Verde. Rodriguez Peña y Lateral Norte de Acceso Este. 9.30 Colonia Bombal Asociación de la Colectividad Boliviana. Calle Don Bosco. 10.30 Colonia Bombal San Martín e Hipólito Yrigoyen. Plaza. 11.30
Junín Los Barriales. Iglesia de Orfila. 10.00 Ciudad Barrio Colonia Caballero. Carril Caballero. 10.30 Tres Esquinas. Jardines de Fátima. Frente cruce de Tres Esquinas. 11.00
Tupungato Villa Bastias. Barrio Arcoíris. Entrada al Barrio. Calle 6 de Septiembre. 9.30
Luján Carrodilla. Terrada y Malvinas Argentinas. Frente a Destacamento Policial. Subcomisaría Lorenz. Espacio verde. 9.30 Carrodilla. Barrio XUMEC. Manzana 9. Casa 2. Calle Tannat 475. Entre Sauvignon Blanc y Tempranillo. 10.30 Mayor Drummond. Barrio 26 de Agosto. Iglesia Evangélica. Centro Familiar Cristiano. Calle Chile 2182. 11.00
Las Heras El Algarrobal. SUM. La Esperanza. Manzana 3. Casa 3. 9.30 El Borbollon. SUM. Capitán Gutierrez. Paso Hondo 3.200. 10.30 El Borbollón. Centro de Salud 21. San Ramón s/n. 11.30
San Martín Palmira Barrio Río Mendoza. Plaza. 9.30 Palmira. CIC. Palmira. 10.30 Palmira Barrio Villa Adela. Cancha de Fútbol. 11.30 Palmira Barrio Ramonoff. Cancha de Futbol. 12.30
Tunuyán Vista Flores. Barrio San Cayetano. Plaza. Calle La Blanca s/n. 9.30 Puente del Río Barrio 26 de Enero. Belgrano s/n. 10.30 Ciudad Área Departamental de Salud. Larralde 541. 11.30
Guaymallén Jesús Nazareno Barrio INKA 2. Manzana Ñ. Casa 222. 9.30 Las Cañas. Barrio Santa Elvira. Charcas y Cadetes Chilenos. 10.30 San Francsico del Monte. Barrio HiguerItas. Plaza. Las Azucenas y Los Lirios. 11.30 Dorrego. Plaza Moises Lebensohn. Adolfo calle y Miller. 12.00
San Rafael Cañada Seca. Unión Vecinal Calle Larga. Ruta Provincial 143 y Calle 5. 9.00 Cañada Seca. Paraje: Los Sifones. 10.00 Cañada Seca. Paraje: La Correina. Escuela 1-269 Osvaldo Magnesco. 12.15
General Alvear Ciudad Barrio Los Ranqueles. SUM. Calle Norma Maya. 9.00 Ciudad Barrio Costa del Atuel. SUM. 10.45 Jueves 27
Guaymallén La Primavera. Club La Primavera. Bauzá y Rufino Ortega. 9.30 Puente de Hierro. Barrio Jardín Tulumaya. Unión Vecinal. Manzana C. Casa 4. 11.00 Puente de Hierro. Roque Sáenz Peña 14.244. 12.00 Puente de Hierro. Barrio Grilli Sur. Manzana: H. Casa: 11. 12.30
G
odoy Cruz Villa del Parque Barrio SUPE. Talcahuano 4.000. 9.00 Villa del Parque Barrio Aconcagua. Consulta L y Pareditas. 10.00 San Vicente. Barrio Piedras Blancas. Sector C. Oeste de Godoy Cruz. 11.00 Trapiche. Barrio Urundel. Calle Los Renos s/n. 12.00 Benegas. Barrio Flor de Cuyo. Unión Vecinal. Ricardo Güiraldes 157. 13.00
Las Heras
Alta Montaña
Uspallata. Comisaria 23. Ruta Nacional 7. Kilómetro 1.147. 10.00 Uspallata. Barrio Dr. Panella. Plaza. 11.00 Uspallata. Barrio Villa Clarita. Plaza. 11.30 Uspallata. Plaza Sarmiento. Calle Pública entre Barrios de IPV. 12.00 Uspallata. Barrio La Fundición. Calle Pública frente a Cementerio. 12.30 Uspallata. Barrio Las Bovedas. Plaza. 13.00
Tupungato Ciudad Oficina Desarrollo Social. Detrás de Casa de La Cultura. 25 de Mayo y Mosconi. 10.00
Junín La Colonia. Delegación Municipal. 10.00 La Colonia. Callejón Nueva Esperanza. 11.00
Luján Agrelo. Barrio Tierras Vivas. Entrada a Barrio. 9.30 Agrelo. Asentamiento San José. Cancha de Futbol. 10.45 Agrelo. Barrio Costa Esperanza. Posta Sanitaria. 12.00
Rivadavia Reducción de Abajo. Barrio Cooperativa. 15.00 Reducción de Arriba. Plaza de Los Burros. 15.30
San Carlos Eugenio Bustos Plaza Distrital. 10.00 Villa Chacón. Barrio San Miguel Arcangel. 11.00 La Consulta. Barrio La Amistad. Lotes Barraqueros. 12.00
Lavalle Costa de Araujo. Barrio Fuerza Nueva. 9.00 Costa de Araujo. Calle Morón y Urquiza. 9.15 Costa de Araujo. Calle Morón y Ruta 142. 9.30 Gustavo André. Calle Estrella y El Carmen. 10.00 Gustavo André. Calle Carmen y Los Olivos. 10.30
San Rafael Villa 25 de Mayo. Plaza Bicentenario. Plaza. 9.00 Viernes 28
Malargüe Ciudad Barrio Carbometal. Calle Ejército de Los Andes 2.000. 9.00
Las Heras El Resguardo. Barrio Estación Espejo. CEDRyS 5. Armada Argentina y Emilio Civit. 9.30 El Resguardo. Barrio Eva Perón. Cancha. 10.30 El Resguardo. CEDRyS 14. Lisandro Moyano y JM de Rosas. 11.30
Rivadavia La Libertad. Barrio Rivadavia. 9.00 La Libertad. Plaza 17 de Agosto. 10.00
General Alvear Alvear Oeste. La Marzolina. Unión Vecinal La Marzolina. Calle 7 s/n. 9.00 Ciudad Poste de Hierro. Calle O. 150 metros al Oeste de Ruta 143. 10.45
San Martín Ingeniero Giagnoni. Calle Formosa s/n. 9.00 Alto Verde. Barrio Santa Cecilia II. Plaza. 10.00 Alto Verde. Callejón Villa Laura. Ingreso. 11.00 Alto Verde. Barrio Fátima. Manzana B . Casa 1. 12.00 Alto Verde. Barrio La Florida. Ingreso a Barrio. 13.00
Lavalle El Paramillo. Calle Grosso s/n. 9.00 Villa Tulumaya. Barrio El Palmeral. Quincho. 9.30 Villa Tulumaya. Barrio Malvinas Argentinas. 10.00 Villa Tulumaya. Calle Villegas y Callejón Villegas. 10.30 Villa Tulumaya. Barrio Dorrego Sur. Ingreso a Barrio. 11.00
Capital Sección Once. Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. 9.00 Sección Once. Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. 10.00 Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. 11.00 Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana 9. Casa 7. 11.40 Sección Once. Barrio La Favorita. CAM. 12.15 Sección Siete. Barrio Soberania. Centro Integrador 2. 13.00 Sección Siete. Comisaria 33. Barrio San Martín. 13.30
Tunuyán Colonia Las Rosas. Centro de Salud 91. Tabanera s/n. 9.30 Ciudad. Escuela Adventista. Calle los Ceibos 1050. 10.30 Ciudad. Escuela 1-426 José Hernández. Calle Juan B. Justo y Alem. 11.30
Maipú General Ortega . Barrio Villa Elisa. Callejón s/n. sobre calle Belgrano a 50 m Acceso Este. 9.30 Coquimbito. Club Social y Deportivo Argentinos de Rutini. Calle 12 de Octubre y 25 de Mayo. 10.00 Coquimbito. Club Coquimbito Peñaflor. Calles Luis Braile y D. Cavagnaro. 11.00 Coquimbito. Barrio Castañeda. Plazoleta Castañeda. Boulevard Bandera Nacional 98. 12.00 Coquimbito. Barrio La Merced 2. Ingreso a Barrio. Entrada por Calle Tropero Sosa. 13.00 Sábado 29
Las Heras El Borbollón. SUM. Capitan Gutiérrez. 9.00 El Algarrobal. Feria El Algarrobal. Calle Quintana. 10.00
Capital
Recorrido 1
Sección Once. Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. 9.00 Sección Once. Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. 10.00 Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. 11.00 Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela Claret. 11.15 Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana 9. Casa 7. 11.40 Sección Once. Barrio Jardín Algarrobo. 12.15
Recorrido 2
Sección Ocho. Barrio Flores Oeste. Entre Calles Democracia y José Ingenieros. 9.00 Sección Ocho. Barrio Soberanía. CIC 2. 10.00 Sección Siete. Barrio San Martín. Comisaría 33. 11.00 Sección Cuatro Club Sarmiento. Esquina Santa Fe y Videla Castillo. Cuarta Sección. 12.00.
Con esta iniciativa, el
gobierno de la garantiza el derecho de acceso de quienes no tienen provincia de Mendoza gas de red.