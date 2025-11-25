25 de noviembre de 2025
"La garrafa en tu barrio": el cronograma del 25 al 29 de noviembre y los valores

Conocé cómo acceder a la garrafa subsidiada en la provincia de Mendoza hasta el 29 de noviembre. Los puntos de distribución y requisitos del beneficio social.

El programa La garrafa en tu Barrio sigue llegando a los departamentos de Mendoza.

Por Sitio Andino Departamentales

El operativo del Gobierno de la provincia de Mendoza para distribuir la garrafa subsidiada en zonas vulnerables tiene como objetivo aliviar el bolsillo de quienes no poseen gas de red y garantizar su derecho de acceso. Durante esta semana del 25 al 29 de noviembre de 2025, el programa visitará los distintos departamentos.

Precios de la garrafa de 10 kg

  • $9.000 en Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas.
  • $8.900 en Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo.
  • $7.900 en Lavalle y Las Heras.
  • $9.500 en Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz.
  • $9.000 en Tunuyán, Tupungato y San Carlos.
  • $9.000 en Malargüe.
  • $10.000 en General Alvear y San Rafael.

Qué documentación se debe presentar

  • Envase, fotocopia de DNI y la certificación negativa de la ANSES.
  • Jubilados y pensionados con acreditación de haberes deben presentar además fotocopia del carnet de PAMI.
  • Las personas con discapacidad deben concurrir con Certificado Único de Discapacidad (CUD), y si otra persona retira la garrafa, debe presentar fotocopia del DNI del autorizado.

Cronograma de La Garrafa en tu Barrio del 25 al 29 de noviembre

Martes 25

Guaymallén

  • El Bermejo. Barrio Nueva Esperanza. Colombia y Virgen de las Nieves.9.30
  • Belgrano. Barrio Espacio Verde / Barrio Lihue. Calle Brasil y Mariano Moreno. 11.30
  • Belgrano. Barrio 11 de Junio. Malvinas Argentinas y La Paz. 12.30
  • Belgrano. Barrio Gomensoro. Calle Pampa 3.595. 13.00

Godoy Cruz

  • Villa Marini. Playón Deportivo Isla Campo Pappa. Calle Virgen del Valle s/n. 9.00
  • Villa del Parque Unión Vecinal Barrio Suárez. Calle Río Juramento 2.574. 10.00
  • Villa del Parque Barrio Sol y Sierra. SUM. Segundo Sombra s/n. 11.00
  • Villa del Parque Campo Pappa. Centro de Formación. Perón y Cutral Co. 12.00
  • San Vicente. Piedras Blancas. Sector A. Oeste de Godoy Cruz. 13.00
  • Villa Marini. Barrio La Estanzuela. Playón de Liga de Fútbol Infantil. Boulevard Olmo Zarate y Lago Hermoso. Manzana H. 14.00

Santa Rosa

  • El Divisadero. Frente a Unión Vecinal Barrio Divisadero. 9.00
  • 25 de Mayo. Barrio Malvinas Argentinas. Ruta Provincial 50 Kilómetro 1.012. 9.30
  • 25 de Mayo. Frente a Barrio Promotor. 10.00
  • El Marcado. Barrio Esperanza Santarrosina. Carril Norte. 10.30
  • El Marcado. Barrio Molina Cabrera. 11.00

Tupungato

  • La Arboleda. Playón de La Arboleda. Frente a Escuela. 10.00

Las Heras

  • El Challao. Barrio Sueños de María. Manzana E. Casa 1. 9.30
  • El Challao. Escuela Champagnat. Champagnat Norte s/n. 10.30
  • El Challao. Rotonda de Los Bomberos. Regalado Olguín y Puente del Inca. 11.30

Luján

  • Anchoris. Entrada a Finca Flores. Kilómetro 48.9.30
  • El Carrizal. Barrio El Remanso. Polideportivo. Calle El Remanso. 10.00
  • El Carrizal. Barrio Alumine. Entrada a Barrio. 11.00
  • El Carrizal. Ruta Provincial 16. Lateral Ruta y Calle 2. Carrizal de Abajo. 11.30

San Carlos

  • La Consulta. Paraje: La Cañada. Barrio La Cañada. 10.00
  • La Consulta. Plazoleta de La Consulta. Frente a Centro de Salud. 11.00
  • La Consulta. Loteo Suárez. 12.00

Junín

  • Barriales. Delegación Municipal. 10.00
  • Barriales. Barrio Sismo 28. 11.00

Tunuyán

  • Las Pintadas. Centro de Salud 153. Dr. Sergio M. Jara. Calle Quintana s/n. 9.30
  • El Topón. Posta Sanitaria. Calle Villanueva y Delgado. 10.30
  • Ciudad Escuela 4-107 Ejército Argentino. Calle 25 de Noviembre y Arturo Illia. 11.30

San Rafael

  • Salto de Las Rosas. Plaza Principal. 9.00

La Paz

  • Las Colonias. 9 de Julio y Osvaldo Pinto. 9.00
  • Las Chacritas. Predio San Expedito. 11.00
  • Las Chacritas. Comunidad. 11.15
  • Las Chacritas. Refugio Timoteo Garro. 11.20

Miércoles 26

Maipú

  • Coquimbito. Barrio Piccione. Espacio Verde. Rodriguez Peña y Lateral Norte de Acceso Este. 9.30
  • Colonia Bombal Asociación de la Colectividad Boliviana. Calle Don Bosco. 10.30
  • Colonia Bombal San Martín e Hipólito Yrigoyen. Plaza. 11.30

Junín

  • Los Barriales. Iglesia de Orfila. 10.00
  • Ciudad Barrio Colonia Caballero. Carril Caballero. 10.30
  • Tres Esquinas. Jardines de Fátima. Frente cruce de Tres Esquinas. 11.00

Tupungato

  • Villa Bastias. Barrio Arcoíris. Entrada al Barrio. Calle 6 de Septiembre. 9.30

Luján

  • Carrodilla. Terrada y Malvinas Argentinas. Frente a Destacamento Policial. Subcomisaría Lorenz. Espacio verde. 9.30
  • Carrodilla. Barrio XUMEC. Manzana 9. Casa 2. Calle Tannat 475. Entre Sauvignon Blanc y Tempranillo. 10.30
  • Mayor Drummond. Barrio 26 de Agosto. Iglesia Evangélica. Centro Familiar Cristiano. Calle Chile 2182. 11.00

Las Heras

  • El Algarrobal. SUM. La Esperanza. Manzana 3. Casa 3. 9.30
  • El Borbollon. SUM. Capitán Gutierrez. Paso Hondo 3.200. 10.30
  • El Borbollón. Centro de Salud 21. San Ramón s/n. 11.30

San Martín

  • Palmira Barrio Río Mendoza. Plaza. 9.30
  • Palmira. CIC. Palmira. 10.30
  • Palmira Barrio Villa Adela. Cancha de Fútbol. 11.30
  • Palmira Barrio Ramonoff. Cancha de Futbol. 12.30

Tunuyán

  • Vista Flores. Barrio San Cayetano. Plaza. Calle La Blanca s/n. 9.30
  • Puente del Río Barrio 26 de Enero. Belgrano s/n. 10.30
  • Ciudad Área Departamental de Salud. Larralde 541. 11.30

Guaymallén

  • Jesús Nazareno Barrio INKA 2. Manzana Ñ. Casa 222. 9.30
  • Las Cañas. Barrio Santa Elvira. Charcas y Cadetes Chilenos. 10.30
  • San Francsico del Monte. Barrio HiguerItas. Plaza. Las Azucenas y Los Lirios. 11.30
  • Dorrego. Plaza Moises Lebensohn. Adolfo calle y Miller. 12.00

San Rafael

  • Cañada Seca. Unión Vecinal Calle Larga. Ruta Provincial 143 y Calle 5. 9.00
  • Cañada Seca. Paraje: Los Sifones. 10.00
  • Cañada Seca. Paraje: La Correina. Escuela 1-269 Osvaldo Magnesco. 12.15

General Alvear

  • Ciudad Barrio Los Ranqueles. SUM. Calle Norma Maya. 9.00
  • Ciudad Barrio Costa del Atuel. SUM. 10.45

Jueves 27

Guaymallén

  • La Primavera. Club La Primavera. Bauzá y Rufino Ortega. 9.30
  • Puente de Hierro. Barrio Jardín Tulumaya. Unión Vecinal. Manzana C. Casa 4. 11.00
  • Puente de Hierro. Roque Sáenz Peña 14.244. 12.00
  • Puente de Hierro. Barrio Grilli Sur. Manzana: H. Casa: 11. 12.30

Godoy Cruz

  • Villa del Parque Barrio SUPE. Talcahuano 4.000. 9.00
  • Villa del Parque Barrio Aconcagua. Consulta L y Pareditas. 10.00
  • San Vicente. Barrio Piedras Blancas. Sector C. Oeste de Godoy Cruz. 11.00
  • Trapiche. Barrio Urundel. Calle Los Renos s/n. 12.00
  • Benegas. Barrio Flor de Cuyo. Unión Vecinal. Ricardo Güiraldes 157. 13.00

Las Heras

Alta Montaña

  • Uspallata. Comisaria 23. Ruta Nacional 7. Kilómetro 1.147. 10.00
  • Uspallata. Barrio Dr. Panella. Plaza. 11.00
  • Uspallata. Barrio Villa Clarita. Plaza. 11.30
  • Uspallata. Plaza Sarmiento. Calle Pública entre Barrios de IPV. 12.00
  • Uspallata. Barrio La Fundición. Calle Pública frente a Cementerio. 12.30
  • Uspallata. Barrio Las Bovedas. Plaza. 13.00

Tupungato

  • Ciudad Oficina Desarrollo Social. Detrás de Casa de La Cultura. 25 de Mayo y Mosconi. 10.00

Junín

  • La Colonia. Delegación Municipal. 10.00
  • La Colonia. Callejón Nueva Esperanza. 11.00

Luján

  • Agrelo. Barrio Tierras Vivas. Entrada a Barrio. 9.30
  • Agrelo. Asentamiento San José. Cancha de Futbol. 10.45
  • Agrelo. Barrio Costa Esperanza. Posta Sanitaria. 12.00

Rivadavia

  • Reducción de Abajo. Barrio Cooperativa. 15.00
  • Reducción de Arriba. Plaza de Los Burros. 15.30

San Carlos

  • Eugenio Bustos Plaza Distrital. 10.00
  • Villa Chacón. Barrio San Miguel Arcangel. 11.00
  • La Consulta. Barrio La Amistad. Lotes Barraqueros. 12.00

Lavalle

  • Costa de Araujo. Barrio Fuerza Nueva. 9.00
  • Costa de Araujo. Calle Morón y Urquiza. 9.15
  • Costa de Araujo. Calle Morón y Ruta 142. 9.30
  • Gustavo André. Calle Estrella y El Carmen. 10.00
  • Gustavo André. Calle Carmen y Los Olivos. 10.30

San Rafael

  • Villa 25 de Mayo. Plaza Bicentenario. Plaza. 9.00

Viernes 28

Malargüe

  • Ciudad Barrio Carbometal. Calle Ejército de Los Andes 2.000. 9.00

Las Heras

  • El Resguardo. Barrio Estación Espejo. CEDRyS 5. Armada Argentina y Emilio Civit. 9.30
  • El Resguardo. Barrio Eva Perón. Cancha. 10.30
  • El Resguardo. CEDRyS 14. Lisandro Moyano y JM de Rosas. 11.30

Rivadavia

  • La Libertad. Barrio Rivadavia. 9.00
  • La Libertad. Plaza 17 de Agosto. 10.00

General Alvear

  • Alvear Oeste. La Marzolina. Unión Vecinal La Marzolina. Calle 7 s/n. 9.00
  • Ciudad Poste de Hierro. Calle O. 150 metros al Oeste de Ruta 143. 10.45

San Martín

  • Ingeniero Giagnoni. Calle Formosa s/n. 9.00
  • Alto Verde. Barrio Santa Cecilia II. Plaza. 10.00
  • Alto Verde. Callejón Villa Laura. Ingreso. 11.00
  • Alto Verde. Barrio Fátima. Manzana B . Casa 1. 12.00
  • Alto Verde. Barrio La Florida. Ingreso a Barrio. 13.00

Lavalle

  • El Paramillo. Calle Grosso s/n. 9.00
  • Villa Tulumaya. Barrio El Palmeral. Quincho. 9.30
  • Villa Tulumaya. Barrio Malvinas Argentinas. 10.00
  • Villa Tulumaya. Calle Villegas y Callejón Villegas. 10.30
  • Villa Tulumaya. Barrio Dorrego Sur. Ingreso a Barrio. 11.00

Capital

  • Sección Once. Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. 9.00
  • Sección Once. Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. 10.00
  • Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. 11.00
  • Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana 9. Casa 7. 11.40
  • Sección Once. Barrio La Favorita. CAM. 12.15
  • Sección Siete. Barrio Soberania. Centro Integrador 2. 13.00
  • Sección Siete. Comisaria 33. Barrio San Martín. 13.30

Tunuyán

  • Colonia Las Rosas. Centro de Salud 91. Tabanera s/n. 9.30
  • Ciudad. Escuela Adventista. Calle los Ceibos 1050. 10.30
  • Ciudad. Escuela 1-426 José Hernández. Calle Juan B. Justo y Alem. 11.30

Maipú

  • General Ortega . Barrio Villa Elisa. Callejón s/n. sobre calle Belgrano a 50 m Acceso Este. 9.30
  • Coquimbito. Club Social y Deportivo Argentinos de Rutini. Calle 12 de Octubre y 25 de Mayo. 10.00
  • Coquimbito. Club Coquimbito Peñaflor. Calles Luis Braile y D. Cavagnaro. 11.00
  • Coquimbito. Barrio Castañeda. Plazoleta Castañeda. Boulevard Bandera Nacional 98. 12.00
  • Coquimbito. Barrio La Merced 2. Ingreso a Barrio. Entrada por Calle Tropero Sosa. 13.00

Sábado 29

Las Heras

  • El Borbollón. SUM. Capitan Gutiérrez. 9.00
  • El Algarrobal. Feria El Algarrobal. Calle Quintana. 10.00

Capital

Recorrido 1

  • Sección Once. Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. 9.00
  • Sección Once. Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. 10.00
  • Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. 11.00
  • Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela Claret. 11.15
  • Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana 9. Casa 7. 11.40
  • Sección Once. Barrio Jardín Algarrobo. 12.15

Recorrido 2

  • Sección Ocho. Barrio Flores Oeste. Entre Calles Democracia y José Ingenieros. 9.00
  • Sección Ocho. Barrio Soberanía. CIC 2. 10.00
  • Sección Siete. Barrio San Martín. Comisaría 33. 11.00
  • Sección Cuatro Club Sarmiento. Esquina Santa Fe y Videla Castillo. Cuarta Sección. 12.00.

Con esta iniciativa, el gobierno de la provincia de Mendoza garantiza el derecho de acceso de quienes no tienen gas de red.

