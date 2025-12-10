Explosión y grave incendio en Guaymallén: un hombre quedó internado en grave estado

Un grave incendio se registró este miércoles en una vivienda del barrio Santa Rita, en Guaymallén, luego de la explosión de un vehículo que habría originado el fuego y su rápida propagación en la casa. Varias dotaciones de Bomberos trabajaron intensamente para contener las llamas.
Cómo ocurrido la explosión que desató el incendio
Según informaron fuentes policiales, un hombre se encontraba realizando tareas mecánicas en una camioneta tipo trafic, cuando un auto Fiat Siena que se encontraba detrás explotó. Como consecuencia, la victima resultó gravemente herida.