10 de diciembre de 2025
Barrio Santa Rita

Explosión y grave incendio en Guaymallén: un hombre quedó internado en grave estado

Aparentemente, el incendio inició tras la explosión de un vehículo. Un hombre sufrió graves quemaduras y fue trasladado al hospital Lagomaggiore.

Foto: Gentileza X @MatiPascualetti
 Por Carla Canizzaro

Un grave incendio se registró este miércoles en una vivienda del barrio Santa Rita, en Guaymallén, luego de la explosión de un vehículo que habría originado el fuego y su rápida propagación en la casa. Varias dotaciones de Bomberos trabajaron intensamente para contener las llamas.

Cómo ocurrido la explosión que desató el incendio

Según informaron fuentes policiales, un hombre se encontraba realizando tareas mecánicas en una camioneta tipo trafic, cuando un auto Fiat Siena que se encontraba detrás explotó. Como consecuencia, la victima resultó gravemente herida.

Personal médico del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) acudió al lugar y trasladó a la víctima al hospital Lagomaggiore, donde permanece internado con graves quemaduras en el cuerpo.

hospital lagomaggiore.jpg
Desde Bomberos informaron que las pérdidas materiales son totales. Además de la trafic incendiada, otro vehículo también quedó destruido, al igual que una habitación completa de la vivienda afectada.

En estas horas, personal policial y peritos de Bomberos continúan trabajando en el lugar para determinar las causas exactas del incendio.

