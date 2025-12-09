9 de diciembre de 2025
Plan Provincial de Manejo del Fuego

Contienen un incendio en San Rafael tras intensos operativos y trabajo coordinado

El incendio afectó a 300 hectáreas de Cerro Nevado y fue controlado tras días de trabajo. El área permanecerá bajo monitoreo para evitar reinicios.

Las autoridades recordaron que el área permanecerá bajo monitoreo constante

Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
Por Sitio Andino Policiales

El incendio registrado en la zona de Cerro Nevado, dentro del campo Cerro Regalón, en San Rafael, fue contenido luego de varias jornadas de trabajo coordinado entre distintas cuadrillas del Plan Provincial de Manejo del Fuego y el Servicio Nacional de Manejo del Fuego.

El foco ígneo, que afectó unas 300 hectáreas, presentó un comportamiento complejo debido a la gran cantidad de material combustible acumulado en los cañadones y a las condiciones meteorológicas adversas, especialmente los fuertes vientos que dificultaron la contención en ambos flancos.

incendio, san rafael
El incendio registrado en la zona de Cerro Nevado fue contenido luego de varias jornadas de trabajo coordinado

Estrategia y operativos aéreos

Desde la base emisora de Monte Comán se emitió el reporte inicial, indicando que el personal trabajaba con ataque directo desde ambos flancos hacia la cabeza del incendio, una estrategia que se mantuvo durante toda la operación.

"Han trabajado dos cuadrillas, una de Monte Comán y otra de General Alvear, con un helicóptero del Servicio Nacional de Manejo del Fuego. Las jornadas se extendieron desde la mañana hasta la tarde, siempre sujetas a las condiciones meteorológicas que permitieran la operatividad de la aeronave", explicó el director del Plan Provincial de Manejo del Fuego, Diego Martí.

El funcionario agregó que este jueves "se sumaron tres cuadrillas, dos de Monte Comán y una de General Alvear, que continúan operando en la zona con apoyo del mismo helicóptero para el traslado de personal".

incendio, san rafael
El incendio afectó a 300 hectáreas

Martí confirmó además que el incendio ya se encuentra contenido y que, si no se registran nuevas actividades, "mañana ya no haría falta continuar con vuelos para el traslado de brigadistas".

Las autoridades recordaron que, una vez alcanzada la contención total, el área permanecerá bajo monitoreo constante para evitar posibles reinicios, especialmente ante eventuales cambios en el viento o en las condiciones ambientales.

Inversiones y fortalecimiento del sistema provincial

El Plan Provincial de Manejo del Fuego, dependiente del Ministerio de Energía y Ambiente, cuenta con bases operativas estratégicas en Monte Comán (San Rafael) y Ñacuñán (Santa Rosa), en el marco de un programa de inversiones que supera los $2.400 millones.

Este plan integral incluye la reciente inauguración de la nueva base de La Paz, infraestructura clave para reforzar la prevención y la capacidad de respuesta ante incendios forestales en el Este mendocino.

Gracias a estas obras y al fortalecimiento operativo, la Provincia consolida una red que mejora los tiempos de respuesta, optimiza la articulación con municipios y fuerzas de seguridad, y refuerza la capacidad del Estado para proteger los recursos naturales y la vida de los mendocinos.

