26 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Atención

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este viernes 26 de diciembre

El corte de luz programado afectará a varios departamentos de la provincia de Mendoza. Edemsa brindó detalles de las zonas que se verán afectadas.

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este viernes 26 de diciembre.

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este viernes 26 de diciembre.

Por Sitio Andino Sociedad

Durante la mañana y tarde de este viernes 26 de diciembre, vecinos de varios departamentos de la provincia de Mendoza se verán afectados por diferentes cortes programados. Según informaron desde la empresa de distribución eléctrica Edemsa, el corte de luz responde a trabajos de mantenimiento y a la colocación de un nuevo transformador de potencia.

En esta nota podrás encontrar el cronograma completo.

Lee además
Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este martes 23 de diciembre.
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este martes 23 de diciembre
Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este lunes 22 de diciembre.
Obras de mantenimiento

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este lunes 22 de diciembre

Corte de luz en varias zonas:

Maipú:

  • – En calle Las Margaritas, en loteo Las Margaritas y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 8.30 a 12.30 h.

San Rafael:

  • – En Camino a Soitué, entre calle Oliva y Ruta Nacional N°143; Jaime Prats. De 8.30 a 12.30 h.
Embed

Corte de luz: 5 recomendaciones para tener en cuenta

Frente a los cortes de luz programados, las autoridades de Edemsa han brindado una serie de recomendaciones para que los usuarios tengan en cuenta.

  • Desconectar los electrodomésticos para evitar daños

Esta es una de las precauciones más importantes. Cuando la energía vuelve después de un corte, es común que se produzcan picos de tensión o sobrecargas. Para proteger tus equipos, como la heladera, el televisor o la computadora, es necesario desenchufarlos antes del corte. Una vez que el servicio se haya restablecido por completo, esperar unos minutos antes de volver a conectarlos.

  • Informarse: consultar los avisos de EDEMSA

Mantenerse informado es clave. EDEMSA publica los cortes programados en su página web y en redes sociales. Revisar esos canales con regularidad es la clave. Esto te permitirá planificar tu día y tomar las medidas necesarias con antelación.

  • Tener un kit de emergencia básico a mano

Un corte de luz, incluso si está programado, puede durar más de lo esperado. Por eso, es fundamental tener un kit de emergencia. Es necesario que éste incluya:

  • Una linterna con pilas cargadas. Evita el uso de velas para prevenir incendios.

  • Una radio a pilas.

  • Agua y alimentos no perecederos.

  • Un botiquín de primeros auxilios.

  • Mantener la seguridad: evitar riesgos eléctricos.

La seguridad es lo primero. Si el corte se produce por una falla no programada, mantenerse alejado de cables caídos o zonas inundadas. Nunca intentes manipular cables o conexiones eléctricas por tu cuenta; la manipulación indebida puede ser extremadamente peligrosa. En su lugar, contactar a EDEMSA de inmediato para reportar la situación.

corte de luz
Edemsa brindó recomendaciones frente a los cortes de luz.

Edemsa brindó recomendaciones frente a los cortes de luz.

  • Cuidar los alimentos: no abrir la heladera innecesariamente.

Cada vez que abres la heladera o el freezer, el aire frío se escapa y la temperatura interior sube, haciendo que los alimentos se deterioren más rápido. Para conservar tus productos por más tiempo, evita abrir las puertas a menos que sea absolutamente necesario. Una heladera cerrada puede mantener los alimentos frescos por varias horas.

Temas
Seguí leyendo

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este viernes 19 de diciembre

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este jueves 18 de diciembre

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este miércoles 17 de diciembre

Habrá corte de luz en estos departamentos de la provincia de Mendoza este martes 16 de diciembre

Cuáles son los feriados no laborables de 2026: qué resolvió el Gobierno

Pacientes con cáncer: la millonaria suma que el Gobierno destinó para un programa de Salud esencial

Paso Pehuenche: cómo se encuentra hoy viernes 26 de diciembre 2025

Paso Internacional Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este viernes 26 de diciembre

LO QUE SE LEE AHORA
Jornada agobiante e inestable, el pronóstico del tiempo para este viernes 26 de diciembre en Mendoza.
EL CLIMA

Jornada agobiante e inestable, el pronóstico del tiempo para este viernes 26 de diciembre en Mendoza

Las Más Leídas

Impulso del consumo turístico en el país.
Planificación y financiamiento

El Banco de la Nación Argentina lanzó "Viajá +" para impulsar el consumo turístico en Argentina

Dos personas perdieron la vida luego de que el conductor de un auto perdió el dominio y terminó impactando violentamente contra un árbol.
flagelo

Tragedia en Navidad: dos muertos en un accidente vial en San Rafael

Juan Cruz Yacopini sigue internado en terapia intensiva.
preocupación y esperanza

El último parte médico de Juan Cruz Yacopini: cómo continúa el piloto mendocino

El Telekino acumula $900 millones: cuándo es el próximo sorteo y cómo jugar
Juegos de azar

El Telekino acumula $900 millones: cuándo es el próximo sorteo y cómo jugar

Tres mujeres resultaron heridas tras un violento choque en Maipú.
accidente vual

Tres mujeres resultaron heridas tras un violento choque en Maipú