27 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
De interés

Quiénes participarán del repechaje de MasterChef Celebrity 2025: qué se sabe

Mientras avanza el reality MasterChef Celebrity, ya se graba el repechaje. Mirá qué famosos buscan volver, quiénes se bajaron y cuáles son sus reemplazos.

Quiénes participarán del repechaje de MasterChef Celebrity 2025: qué se sabe

Quiénes participarán del repechaje de MasterChef Celebrity 2025: qué se sabe

 Por Juan Pablo Strappazzon

Mientras avanza la programación habitual de MasterChef Celebrity, ya comenzaron las grabaciones de la etapa de Repechaje. En esta nota te contamos qué famosos buscan volver al certamen, quiénes decidieron bajarse y cuáles son los reemplazos definidos por la producción del programa.

Masterchef Celebrity
Cambios y sorpresas en MasterChef Celebrity: qué pasa con el repechaje

Cambios y sorpresas en MasterChef Celebrity: qué pasa con el repechaje

Repechaje en MasterChef Celebrity: eliminados, bajas confirmadas y nuevos convocados

Hasta el momento, nueve participantes ya fueron eliminados de MasterChef Celebrity. Jorge “Roña” Castro, Esteban Mirol, Diego “el Peque” Schwartzman, Luis Ventura, Walas (reemplazo de Pablo Lescano tras su abandono del ciclo), Valentina Cervantes (quien también dejó el programa), Alex Pelao, Eugenia Tobal y Julia Calvo protagonizaron salidas cargadas de emoción, con despedidas sinceras y mensajes profundos que marcaron el certamen gastronómico.

Lee además
Sofía Gonet comparó a sus compañeros de MasterChef Celebrity con platos y desató las risas
Momento divertido

Video: Sofía Gonet comparó a sus compañeros de MasterChef Celebrity con platos y desató las risas
¡Increíble! Wanda Nara filtró una imagen que podría revelar un nuevo participante de MasterChef
La pifió

¡Increíble! Wanda Nara filtró una imagen que podría revelar un nuevo participante de MasterChef

En este contexto, según la revista Pronto, desde la producción confirmaron que la mayoría de los eliminados manifestó su intención de volver a competir en la instancia de repechaje. Sin embargo, Valentina Cervantes, Eugenia Tobal y “Roña” Castro decidieron no aceptar la propuesta, lo que obligó al programa a buscar reemplazos para completar esta etapa clave.

Ante estas bajas, la producción avanzó con nuevos nombres y los convocados para sumarse al repechaje fueron Rusherking, Ariel Puchetta (cantante de Ráfaga), Esther Goris y Evelyn Botto, quienes buscarán ganarse un lugar dentro de la competencia.

Además, se conoció una situación inesperada vinculada a otra figura. “Me dieron la información de una renuncia inesperada, alguien que fue a participar del repechaje pero que ahí mismo renunció. Se trata de Esteban Mirol”, reveló Julieta Argenta en LAM, sumando un nuevo giro a la etapa de repechaje del reality.

Si querés mantenerte al tanto de todo lo que pasa en MasterChef Celebrity (los desafíos, las emociones, las decisiones del jurado y los momentos más inolvidables) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.

Temas
Seguí leyendo

Telefe tomó la peor decisión posible con MasterChef Celebrity y las redes no perdonaron

La frase de Sofía "La Reini" Gonet que hizo a Germán Martitegui ponerse colorado como tomate

Quiénes ganaron las medallas en MasterChef Celebrity y qué participante quedó en peligro

A este famoso de MasterChef Celebrity le llenaron la cara de dedos en las devoluciones

El picante desafío de MasterChef Celebrity que entregó los delantales grises más fáciles

Dolorosa eliminación en MasterChef Celebrity: quién fue el participante que dejó el certamen

Qué dijo Julia Calvo sobre la China Suárez y por qué descolocó a Wanda Nara en MasterChef

Una ex participante de MasterChef Celebrity destapó la olla y le dio con todo a Germán Martitegui

LO QUE SE LEE AHORA
Sofía Gonet comparó a sus compañeros de MasterChef Celebrity con platos y desató las risas
Momento divertido

Video: Sofía Gonet comparó a sus compañeros de MasterChef Celebrity con platos y desató las risas

Las Más Leídas

A 8 horas de Mendoza, el destino de playa que promete seguridad y buen precio
para tener en cuenta

A 8 horas de Mendoza, el destino de playa que promete seguridad y buen precio

Finalizaron las primeras obras en el Ecoparque de Mendoza: mirá las fotos
Cómo está hoy el predio

Finalizaron las primeras obras en el Ecoparque de Mendoza: mirá las fotos

A diferencia de las elecciones de octubre, en los municipios que se votará en febrero, el PJ irá divido 
Ruptura

Elecciones municipales en Mendoza: el PJ se divide y el kirchnerismo va con candidatos propios

De qué murió Daniel Piazolla: hijo de Astor Piazzolla video
Legado Piazzolla

De qué murió Daniel Piazolla: hijo de Astor Piazzolla

El Gobierno nacional oficializó un aumento de $8.500 para jubilados en enero 2026
ANSES

El Gobierno nacional oficializó un aumento de $8.500 para jubilados en enero 2026