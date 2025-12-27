Quiénes participarán del repechaje de MasterChef Celebrity 2025: qué se sabe

Mientras avanza la programación habitual de MasterChef Celebrity , ya comenzaron las grabaciones de la etapa de Repechaje . En esta nota te contamos qué famosos buscan volver al certamen, quiénes decidieron bajarse y cuáles son los reemplazos definidos por la producción del programa.

Hasta el momento, nueve participantes ya fueron eliminados de MasterChef Celebrity . Jorge “Roña” Castro, Esteban Mirol, Diego “el Peque” Schwartzman, Luis Ventura, Walas (reemplazo de Pablo Lescano tras su abandono del ciclo), Valentina Cervantes (quien también dejó el programa), Alex Pelao, Eugenia Tobal y Julia Calvo protagonizaron salidas cargadas de emoción, con despedidas sinceras y mensajes profundos que marcaron el certamen gastronómico.

En este contexto, según la revista Pronto, desde la producción confirmaron que la mayoría de los eliminados manifestó su intención de volver a competir en la instancia de repechaje. Sin embargo, Valentina Cervantes, Eugenia Tobal y “Roña” Castro decidieron no aceptar la propuesta , lo que obligó al programa a buscar reemplazos para completar esta etapa clave.

Ante estas bajas, la producción avanzó con nuevos nombres y los convocados para sumarse al repechaje fueron Rusherking, Ariel Puchetta (cantante de Ráfaga), Esther Goris y Evelyn Botto , quienes buscarán ganarse un lugar dentro de la competencia.

Además, se conoció una situación inesperada vinculada a otra figura. “Me dieron la información de una renuncia inesperada, alguien que fue a participar del repechaje pero que ahí mismo renunció. Se trata de Esteban Mirol”, reveló Julieta Argenta en LAM, sumando un nuevo giro a la etapa de repechaje del reality.

