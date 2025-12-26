26 de diciembre de 2025
¡Increíble! Wanda Nara filtró una imagen que podría revelar un nuevo participante de MasterChef

Wanda Nara desató polémica al mostrar en sus redes al posible nuevo participante de MasterChef Celebrity 2025. Enterate quién es.

 Por Juan Pablo Strappazzon

En las últimas horas, Wanda Nara desató una gran polémica al compartir en sus redes sociales una foto junto a quien sería el nuevo participante de MasterChef Celebrity 2025. El detalle no pasó desapercibido y ya generó numerosas reacciones entre los fanáticos.

Wanda Nara y la foto que podría revelar un nuevo integrante de MasterChef Celebrity

Todo comenzó cuando Wanda Nara compartió una historia en su cuenta de Instagram durante una jornada de grabación de MasterChef Celebrity. En la publicación, escribió “My team”, haciendo referencia a su equipo, que incluía a varios famosos de la temporada y al personal de producción.

Wanda Nara
Lo que sorprendió a todos fue que, en un costado de la imagen, aparecía Rusherking, el cantante y expareja de la China Suárez. Su participación no había sido anunciada previamente ni en redes sociales ni en el canal, lo que generó gran revuelo entre los seguidores.

Tras el error, Wanda eliminó rápidamente la publicación, aunque los internautas alcanzaron a hacer capturas de pantalla que se viralizaron en redes. La incorporación del artista al reality despertó opiniones divididas: algunos celebran su presencia, mientras que otros cuestionan su participación en el programa de cocina más famoso.

Rusherking
Si querés mantenerte al tanto de todo lo que pasa en MasterChef Celebrity (los desafíos, las emociones, las decisiones del jurado y los momentos más inolvidables) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.

