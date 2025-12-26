Telefe tomó la peor decisión posible con MasterChef Celebrity y las redes no perdonaron

Este jueves, Telefe emitió MasterChef Celebrity , el reality donde famosos demuestran sus habilidades en la cocina profesional. Sin embargo, una novedad sorprendió a la audiencia y provocó un fuerte rechazo en redes sociales por parte de los fanáticos del programa.

Según se pudo observar este jueves 25 de diciembre, Telefe decidió volver a emitir un episodio previamente transmitido el pasado 20 de noviembre de MasterChef Celebrity .

Momento viral La frase de Sofía "La Reini" Gonet que hizo a Germán Martitegui ponerse colorado como tomate

La pifió ¡Increíble! Wanda Nara filtró una imagen que podría revelar un nuevo participante de MasterChef

El capítulo se centraba en un desafío especial donde los hijos de los participantes se convirtieron en los protagonistas , encargándose de ir al mercado a elegir los ingredientes que sus padres debían utilizar para preparar sus platos. Esta dinámica, emotiva y cargada de momentos divertidos, había generado gran expectativa durante su primera emisión.

Sin embargo, pese al contenido entretenido y familiar del programa, la decisión de repetir el episodio no fue bien recibida por los fanáticos . En redes sociales, numerosos seguidores expresaron su descontento, criticando la falta de novedades y mostrando su sorpresa por tener que ver nuevamente un capítulo que ya había sido transmitido.

“Repetido y eso que tienen muchísimos programas grabados”, “Vergüenza, Telefe”, “¿Esto no es viejo?”, “¡Capítulo repetido!” y “Qué mal, otro episodio repetido…” fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios.

Si querés mantenerte al tanto de todo lo que pasa en MasterChef Celebrity (los desafíos, las emociones, las decisiones del jurado y los momentos más inolvidables) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.