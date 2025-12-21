21 de diciembre de 2025
Wanda Nara puso a la venta ropa usada de lujo y generó indignación en redes

La empresaria lanzó "Wanda Shop", su tienda virtual de moda circular, pero los valores de prendas de marcas como Balenciaga desataron fuertes críticas en redes sociales.

La empresaria lanzó Wanda Shop, su tienda virtual de moda circular

Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la polémica en las redes sociales. En esta oportunidad, la conductora y empresaria generó indignación entre sus seguidores al mostrar en su cuenta de Instagram que puso a la venta algunas de sus prendas más exclusivas, con precios que muchos consideraron desmedidos.

A través de sus historias, la mediática presentó "Wanda Shop", su nueva tienda virtual, donde ofrece parte de la indumentaria de lujo que tenía guardada en su vestidor. Según la propuesta, Nara decidió desprenderse de ropa que ya no utiliza para que otras personas puedan adquirirla, aunque a valores elevados.

¿Wanda Nara apuesta a la moda circular?

La iniciativa también se inscribe dentro del concepto de moda circular, una tendencia que promueve la reutilización de prendas y un consumo más responsable, incluso en el segmento del lujo. De esta manera, la presentadora no solo monetiza su guardarropa, sino que también se alinea con una corriente que gana cada vez más espacio en el mundo fashion.

Sin embargo, lo que más llamó la atención y desató críticas en redes sociales fueron los precios de los productos. Una polera blanca marca Balenciaga, descripta en el sitio como una fusión de minimalismo y lujo contemporáneo, aparece a la venta por 5 millones de pesos. La prenda original, sin uso, tiene un valor internacional de 4.290 dólares.

wanda nara
Wanda Nara decidió desprenderse de ropa que ya no utiliza

En el detalle del producto, Wanda aclara que se trata de una prenda de cuello alto y corte holgado, adaptable tanto para looks urbanos como para propuestas más sofisticadas. Ese mismo diseño fue lucido por la empresaria durante su participación en ¿Quién es la Máscara? (Telefe), en 2022. Además, en la tienda también se ofrece una campera de cuero con brillos, con la frase "Bad bitch" en la espalda —en alusión a su hit musical—, cuyo precio supera el millón de pesos.

Las reacciones no tardaron en llegar. "La Kim Kardashian argentina Wanda Nara vendiendo su ropa usada. La megamultimillonaria que puede vivir siete vidas sin laburar. Que lo done", escribió una usuaria en X, reflejando el malestar que generó la iniciativa en parte del público.

